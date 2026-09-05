Nacionales
ESIAP y Gobernación suscriben Memorando de Entendimiento para fortalecer la formación en administración pública
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), representada por la Directora Ejecutiva, Sra. Claudia de Larin, oficializó la firma de un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, representado por el Ministro, Juan Carlos Bidegain.
Este importante acuerdo se enmarca en la visión del Presidente Nayib Bukelede profesionalizar la administración pública, apostando por una gestión moderna y eficiente, al servicio de la ciudadanía.
Como primer resultado, se desarrollan programas de formación en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, a través de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, liderada por el Decano Miguel Ángel Santos, y la Asociación CONEXIÓN, en temas de:
✅ Análisis de Datos.
✅ Liderazgo adaptativo para la transformación.
✅ Machine Learning para la toma de decisiones.
✅ Complejidad económica para el desarrollo productivo.
✅ Planeación estratégica para políticas públicas.
Con estos programas, se fortalecerá la capacidad institucional, garantizando los conocimientos técnicos en más de 200 servidores públicos. De igual forma, se habilitarán rutas de aprendizaje para todos los miembros de la institución, a fin de certificar sus conocimientos en áreas especializadas.
Con esta alianza, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele reafirma su compromiso con la profesionalización del talento humano en el sector público, componente clave para garantizar instituciones sólidas y orientadas a resultados, cumpliendo estándares de excelencia para la mejora de los servicios, en beneficio de la población salvadoreña.
Nacionales
FOTOS – VIDEOS | La Antorcha Centroamericana vuelve a recorrer El Salvador
La ministra de Educación, Karla Trigueros, recibió este viernes 4 de septiembre la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad en la frontera Las Chinamas, Ahuachapán. La entrega estuvo a cargo del viceministro de Educación de Guatemala, Francisco Cabrera, en el puente El Jobo, sobre el río Paz. Con este acto, la llama inició su recorrido por territorio salvadoreño.
“En nombre de la República de El Salvador y del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, recibo con honor la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad, que recorrerá toda Centroamérica”, expresó Trigueros.
La funcionaria también señaló que la antorcha avanzará por un país “que está viviendo una verdadera paz y libertad”. Antes de llegar a Las Chinamas, Trigueros participó en un acto cívico realizado en el parque central de Jalpatagua, Guatemala.
Tras la entrega oficial, la ministra pasó la antorcha a Alexandra Nicole Castro Castañeda, estudiante de la Escuela de Educación Especial de Ahuachapán. Con este acto inició el recorrido del fuego por El Salvador, acompañado por estudiantes de centros educativos de distintos puntos del país.
Trigueros también corrió junto a alumnos del Centro Escolar Caserío El Desvío, en Ahuachapán, como parte de las primeras actividades del recorrido nacional.
De acuerdo con la ministra, más de 40,000 estudiantes participarán en las actividades durante el trayecto desde Las Chinamas hasta El Amatillo. La logística contará con hidratación y apoyo del Ministerio de Salud, la Fuerza Armada y Protección Civil.
La Antorcha Centroamericana permanecerá tres días en El Salvador y será entregada a Honduras el lunes en El Amatillo.
Nacionales
Sismo de magnitud 4.6 sacude la costa de Sonsonate
Un sismo de magnitud revisada de 4.6 se registró a las 3:10 de la tarde de este viernes frente a la costa de Sonsonate.
De acuerdo con las autoridades, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 36 kilómetros al sur de Playa Los Cóbanos.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas a causa del sismo.
Nacionales
Tome nota: Cierre parcial en avenida Jerusalén por desmontaje de valla
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que se realizará un cierre parcial preventivo en la avenida Jerusalén, en el sentido que conduce desde el redondel Masferrer hacia el bulevar Monseñor Romero.
La restricción vial se debe a trabajos de desmontaje de una valla publicitaria y comenzará a las 11:00 p. m. del viernes 4 de septiembre, extendiéndose hasta las 4:00 a. m. del sábado 5 de septiembre.
Ante esta medida, las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones del personal que estará en la zona durante el desarrollo de los trabajos.
🚨 El @VMTElSalvador realizará un cierre parcial preventivo en la avenida Jerusalén, en sentido del redondel Masferrer hacia bulevar Monseñor Romero, por el desmontaje de una valla publicitaria.
Iniciará a las 11:00 p.m. del viernes 4 y finalizará a las 4:00 a.m. del sábado 5 de… pic.twitter.com/F4eG904D1Z
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026