Nacionales
Calor, lluvias y tormentas para este sábado en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y no se prevén lluvias. Para la tarde, las condiciones continuarán parcialmente nubladas en la mayor parte del país; sin embargo, se esperan lluvias y tormentas al norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas y Morazán, así como en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo.
Durante la noche, se prevé la formación de tormentas en la zona oriental y la zona norte central, desde donde se desplazarán hacia las zonas central y occidental. Las lluvias se concentrarán principalmente en sectores de San Vicente, La Paz, Cuscatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Libertad, Sonsonate y Santa Ana.
El viento tendrá velocidades de entre 9 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas serán muy cálidas durante el día y disminuirán durante la noche y la madrugada.
Los principales sistemas atmosféricos presentes son el flujo del este y una vaguada, condiciones que favorecerán la presencia de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche.
Nacionales
El Salvador suma cuatro días sin homicidios durante septiembre
Septiembre acumula cuatro días sin registrar homicidios en El Salvador, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución informó que el viernes 4 de septiembre cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.
Los días con cero homicidios reportados durante septiembre son el 1, 2, 3 y 4.
Según los datos proporcionados, desde el 1 de junio de 2019 hasta el 4 de septiembre de 2026, El Salvador suma 1,312 días sin homicidios. Además, en lo que va de 2026, la PNC registra 211 días sin homicidios.
Los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también han permitido, según el texto, que El Salvador mantenga un contexto social alejado de la violencia y se convierta en el país más seguro del hemisferio occidental.
Nacionales
ESIAP y Gobernación suscriben Memorando de Entendimiento para fortalecer la formación en administración pública
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), representada por la Directora Ejecutiva, Sra. Claudia de Larin, oficializó la firma de un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, representado por el Ministro, Juan Carlos Bidegain.
Este importante acuerdo se enmarca en la visión del Presidente Nayib Bukelede profesionalizar la administración pública, apostando por una gestión moderna y eficiente, al servicio de la ciudadanía.
Como primer resultado, se desarrollan programas de formación en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, a través de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, liderada por el Decano Miguel Ángel Santos, y la Asociación CONEXIÓN, en temas de:
✅ Análisis de Datos.
✅ Liderazgo adaptativo para la transformación.
✅ Machine Learning para la toma de decisiones.
✅ Complejidad económica para el desarrollo productivo.
✅ Planeación estratégica para políticas públicas.
Con estos programas, se fortalecerá la capacidad institucional, garantizando los conocimientos técnicos en más de 200 servidores públicos. De igual forma, se habilitarán rutas de aprendizaje para todos los miembros de la institución, a fin de certificar sus conocimientos en áreas especializadas.
Con esta alianza, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele reafirma su compromiso con la profesionalización del talento humano en el sector público, componente clave para garantizar instituciones sólidas y orientadas a resultados, cumpliendo estándares de excelencia para la mejora de los servicios, en beneficio de la población salvadoreña.
Nacionales
FOTOS – VIDEOS | La Antorcha Centroamericana vuelve a recorrer El Salvador
La ministra de Educación, Karla Trigueros, recibió este viernes 4 de septiembre la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad en la frontera Las Chinamas, Ahuachapán. La entrega estuvo a cargo del viceministro de Educación de Guatemala, Francisco Cabrera, en el puente El Jobo, sobre el río Paz. Con este acto, la llama inició su recorrido por territorio salvadoreño.
“En nombre de la República de El Salvador y del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, recibo con honor la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad, que recorrerá toda Centroamérica”, expresó Trigueros.
La funcionaria también señaló que la antorcha avanzará por un país “que está viviendo una verdadera paz y libertad”. Antes de llegar a Las Chinamas, Trigueros participó en un acto cívico realizado en el parque central de Jalpatagua, Guatemala.
Tras la entrega oficial, la ministra pasó la antorcha a Alexandra Nicole Castro Castañeda, estudiante de la Escuela de Educación Especial de Ahuachapán. Con este acto inició el recorrido del fuego por El Salvador, acompañado por estudiantes de centros educativos de distintos puntos del país.
Trigueros también corrió junto a alumnos del Centro Escolar Caserío El Desvío, en Ahuachapán, como parte de las primeras actividades del recorrido nacional.
De acuerdo con la ministra, más de 40,000 estudiantes participarán en las actividades durante el trayecto desde Las Chinamas hasta El Amatillo. La logística contará con hidratación y apoyo del Ministerio de Salud, la Fuerza Armada y Protección Civil.
La Antorcha Centroamericana permanecerá tres días en El Salvador y será entregada a Honduras el lunes en El Amatillo.