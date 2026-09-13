Tres lesionados en choque entre rastra y microbús en Los Amates, San Martín

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en el kilómetro 16½ de la carretera Panamericana, sector de Los Amates, en San Martín. En el percance intervinieron un microbús y una rastra; el impacto fue de considerable magnitud y dejó daños materiales visibles, sobre todo en la unidad de transporte de pasajeros.

Como resultado, tres personas resultaron lesionadas. Equipos de Cruz Verde San Martín y Cruz Verde Soyapango acudieron al sitio, les brindaron atención prehospitalaria, las estabilizaron en el lugar y las trasladaron a un centro asistencial de la zona para el tratamiento de sus heridas. Hasta el momento no se ha informado la identidad de las víctimas ni su condición médica exacta.

Las autoridades de tránsito y la Policía Nacional Civil deberán determinar las causas del choque y las responsabilidades. De momento no hay versión oficial sobre velocidad, maniobras o condiciones de la vía que hayan propiciado el siniestro.

Este tramo de la Panamericana, a la altura de San Martín, ha registrado en años recientes varios accidentes entre unidades de transporte colectivo y vehículos de carga pesada, lo que vuelve a poner el foco en la convivencia de rastras y microbuses en una carretera de alto flujo.

Mientras avanzan las pesquisas, el llamado de los cuerpos de socorro y de las autoridades de tránsito sigue siendo el mismo: precaución extrema en esa zona, especialmente en horas de baja visibilidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...