Nacionales
Rescatan a siete personas atrapadas bajo un árbol caído frente al ISSS Atlacatl
Un árbol de gran tamaño se desplomó la noche del sábado sobre cuatro vehículos que circulaban al final de la 29 calle oriente, frente a la unidad médica del ISSS Atlacatl, en San Salvador. Siete personas quedaron atrapadas dentro de los automotores y fueron liberadas por equipos de Comandos de Salvamento, que intervinieron con motosierras y apoyo de Protección Civil municipal.
Ninguna de las víctimas presentó lesiones físicas de gravedad. Sí requirieron atención prehospitalaria por crisis nerviosa; la unidad médica de Comandos las estabilizó en el lugar. Poco después el árbol fue retirado y el paso se habilitó de nuevo.
El incidente ocurrió en medio de lluvias intensas y ráfagas de viento que esa misma noche dejaron árboles caídos, cortes de energía e inundaciones leves en distintos puntos de la capital y del país. El Ministerio de Medio Ambiente reportó acumulaciones importantes de lluvia en varias zonas de San Salvador durante las últimas 24 horas.
El caso vuelve a evidenciar el riesgo que representan árboles de gran porte sobre arterias de alto tránsito cuando se combinan suelo saturado y viento. Las autoridades mantuvieron vigilancia a nivel nacional mientras pasaba el temporal.
Nacionales
Tres lesionados en choque entre rastra y microbús en Los Amates, San Martín
Un fuerte accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en el kilómetro 16½ de la carretera Panamericana, sector de Los Amates, en San Martín. En el percance intervinieron un microbús y una rastra; el impacto fue de considerable magnitud y dejó daños materiales visibles, sobre todo en la unidad de transporte de pasajeros.
Como resultado, tres personas resultaron lesionadas. Equipos de Cruz Verde San Martín y Cruz Verde Soyapango acudieron al sitio, les brindaron atención prehospitalaria, las estabilizaron en el lugar y las trasladaron a un centro asistencial de la zona para el tratamiento de sus heridas. Hasta el momento no se ha informado la identidad de las víctimas ni su condición médica exacta.
Las autoridades de tránsito y la Policía Nacional Civil deberán determinar las causas del choque y las responsabilidades. De momento no hay versión oficial sobre velocidad, maniobras o condiciones de la vía que hayan propiciado el siniestro.
Este tramo de la Panamericana, a la altura de San Martín, ha registrado en años recientes varios accidentes entre unidades de transporte colectivo y vehículos de carga pesada, lo que vuelve a poner el foco en la convivencia de rastras y microbuses en una carretera de alto flujo.
Mientras avanzan las pesquisas, el llamado de los cuerpos de socorro y de las autoridades de tránsito sigue siendo el mismo: precaución extrema en esa zona, especialmente en horas de baja visibilidad.
Nacionales
Choque entre dos motociclistas deja dos lesionados en Sensuntepeque, Cabañas
Dos motociclistas resultaron lesionados este sábado 12 de septiembre tras chocar entre sí sobre la 6.ª calle Poniente, en el barrio El Calvario, distrito de Sensuntepeque, Cabañas Este. El percance generó complicaciones temporales en la circulación mientras los cuerpos de socorro atendían a las víctimas.
Elementos de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a ambos afectados. Tras estabilizarlos, uno de los motociclistas tuvo que ser trasladado a un centro asistencial debido a la condición en la que se encontraba, mientras que el otro fue atendido en el sitio.
Hasta el momento no se han divulgado las identidades de los involucrados ni se ha establecido oficialmente qué provocó la colisión. Las autoridades y cuerpos de emergencia recomendaron precaución a quienes circulaban por el sector debido a las restricciones temporales en la vía.
El accidente se registra en medio de un año con elevada siniestralidad vial en El Salvador. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizaban, entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas a causa de accidentes de tránsito.
Nacionales
Identifican como Jean Paul Cuéllar Morán a motociclista fallecido tras accidente con camión cisterna en Izalco
El motociclista que perdió la vida la mañana de este sábado 12 de septiembre en Izalco fue identificado como Jean Paul Cuéllar Morán, originario de San Salvador. El siniestro ocurrió sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate, en el sector del cantón Las Higueras, donde la víctima falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
De acuerdo con versiones preliminares recogidas por medios locales y testimonios de personas que presenciaron el hecho, Cuéllar Morán habría sido impactado por un camión cisterna y posteriormente chocó contra uno de los separadores de la carretera. El fuerte impacto le provocó lesiones mortales y murió en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.
Tras el accidente, el paso vehicular fue afectado temporalmente mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Una vez concluidos los procedimientos en la escena, la circulación fue restablecida. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una captura ni se ha establecido oficialmente la responsabilidad del conductor del camión cisterna.
Las circunstancias exactas del siniestro deberán ser determinadas por las autoridades mediante la investigación correspondiente. La información disponible hasta ahora se basa en reportes preliminares y testimonios sobre cómo ocurrió el impacto, por lo que todavía queda pendiente establecer oficialmente la dinámica del accidente.