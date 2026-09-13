Nacionales
El Salvador tendrá calor de hasta 41 °C y tormentas durante la tarde y noche de este domingo
El Salvador tendrá este domingo 13 de septiembre una jornada marcada por altas temperaturas y lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones importantes, pero las condiciones comenzarán a cambiar desde mediados de la tarde.
Las temperaturas más elevadas se concentrarán en la zona oriental. La Unión podría alcanzar hasta 41 °C, San Miguel 39 °C y Nueva Concepción 37 °C. En la zona costera se esperan máximas entre 33 y 37 °C, mientras que San Salvador podría registrar alrededor de 34 °C y Santa Ana 33 °C.
Las lluvias comenzarán de forma puntual en sectores del norte de Santa Ana y Chalatenango, así como en la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Durante la noche, las tormentas podrían extenderse hacia Cuscatlán, San Salvador y el Área Metropolitana, La Libertad, Santa Ana y otras zonas del centro y occidente. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 40 km/h.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por el flujo acelerado del este y una onda tropical. Medio Ambiente también mantiene vigilancia sobre las mareas vivas en la costa salvadoreña, donde se esperan mareas altas durante la tarde, por lo que se recomienda precaución a quienes visiten playas o realicen actividades marítimas.
Nacionales
Estas calles estarán cerradas el 15 de septiembre por el desfile de Independencia en San Salvador
El Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunciaron cierres y restricciones vehiculares en varias de las principales arterias de San Salvador con motivo del desfile por los 205 años de la Independencia. Las intervenciones comenzarán desde las 12:00 de la medianoche del martes 15 de septiembre y afectarán principalmente la Alameda Manuel Enrique Araujo, Paseo General Escalón, Alameda Roosevelt y sectores del bulevar Constitución.
El dispositivo abarcará desde el sector del Parque de Pelota Saturnino Bengoa y las Fuentes Beethoven hasta la plaza Divino Salvador del Mundo y el parque Cuscatlán. Las autoridades indicaron que las vías serán habilitadas de forma gradual conforme avance el desfile y existan condiciones seguras para peatones y conductores, aunque el operativo general está previsto durante buena parte de la jornada.
Como alternativas, las autoridades recomiendan utilizar el bulevar Venezuela hacia el redondel de la colonia Roma, la Alameda Juan Pablo II, 75.ª avenida Norte, bulevar Constitución, bulevar de Los Próceres, bulevar Monseñor Romero, avenida Jerusalén, 49.ª avenida Sur y avenida Las Amapolas. También se desplegarán gestores de tránsito, grúas y personal de seguridad para agilizar la circulación y atender cualquier emergencia.
El desfile comenzará a las 8:00 de la mañana en la plaza Divino Salvador del Mundo y contará con aproximadamente 2,284 estudiantes de 15 centros educativos, además de integrantes de la Banda El Salvador, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Protección Civil y Bomberos. Las autoridades recomiendan a quienes deban movilizarse por la capital planificar sus recorridos con anticipación y evitar las zonas intervenidas.
Nacionales
Rescatan a siete personas atrapadas bajo un árbol caído frente al ISSS Atlacatl
Un árbol de gran tamaño se desplomó la noche del sábado sobre cuatro vehículos que circulaban al final de la 29 calle oriente, frente a la unidad médica del ISSS Atlacatl, en San Salvador. Siete personas quedaron atrapadas dentro de los automotores y fueron liberadas por equipos de Comandos de Salvamento, que intervinieron con motosierras y apoyo de Protección Civil municipal.
Ninguna de las víctimas presentó lesiones físicas de gravedad. Sí requirieron atención prehospitalaria por crisis nerviosa; la unidad médica de Comandos las estabilizó en el lugar. Poco después el árbol fue retirado y el paso se habilitó de nuevo.
El incidente ocurrió en medio de lluvias intensas y ráfagas de viento que esa misma noche dejaron árboles caídos, cortes de energía e inundaciones leves en distintos puntos de la capital y del país. El Ministerio de Medio Ambiente reportó acumulaciones importantes de lluvia en varias zonas de San Salvador durante las últimas 24 horas.
El caso vuelve a evidenciar el riesgo que representan árboles de gran porte sobre arterias de alto tránsito cuando se combinan suelo saturado y viento. Las autoridades mantuvieron vigilancia a nivel nacional mientras pasaba el temporal.
Nacionales
Tres lesionados en choque entre rastra y microbús en Los Amates, San Martín
Un fuerte accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en el kilómetro 16½ de la carretera Panamericana, sector de Los Amates, en San Martín. En el percance intervinieron un microbús y una rastra; el impacto fue de considerable magnitud y dejó daños materiales visibles, sobre todo en la unidad de transporte de pasajeros.
Como resultado, tres personas resultaron lesionadas. Equipos de Cruz Verde San Martín y Cruz Verde Soyapango acudieron al sitio, les brindaron atención prehospitalaria, las estabilizaron en el lugar y las trasladaron a un centro asistencial de la zona para el tratamiento de sus heridas. Hasta el momento no se ha informado la identidad de las víctimas ni su condición médica exacta.
Las autoridades de tránsito y la Policía Nacional Civil deberán determinar las causas del choque y las responsabilidades. De momento no hay versión oficial sobre velocidad, maniobras o condiciones de la vía que hayan propiciado el siniestro.
Este tramo de la Panamericana, a la altura de San Martín, ha registrado en años recientes varios accidentes entre unidades de transporte colectivo y vehículos de carga pesada, lo que vuelve a poner el foco en la convivencia de rastras y microbuses en una carretera de alto flujo.
Mientras avanzan las pesquisas, el llamado de los cuerpos de socorro y de las autoridades de tránsito sigue siendo el mismo: precaución extrema en esa zona, especialmente en horas de baja visibilidad.