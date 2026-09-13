Internacionales
Incendio en hogar de adultos mayores en Chile deja 16 muertos; Fiscalía investiga las causas y situación del recinto
Al menos 16 personas murieron tras un voraz incendio registrado la noche del viernes en el hogar de adultos mayores “El Edén”, ubicado en Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, Chile. El fuego comenzó cerca de las 22:00 horas y destruyó prácticamente por completo la residencia, donde se encontraban alrededor de 26 personas al momento de la emergencia.
Diez residentes lograron ser evacuados mientras las llamas avanzaban por la estructura. Bomberos de distintas compañías de la zona trabajaron para controlar el siniestro, mientras equipos de emergencia trasladaron y evaluaron a los sobrevivientes. Las autoridades señalaron preliminarmente que varias de las víctimas presentaban problemas de movilidad, condición que habría dificultado su salida del inmueble.
La Fiscalía chilena abrió una investigación para establecer el origen del fuego y determinar eventuales responsabilidades penales. El caso también puso bajo investigación las condiciones de funcionamiento del establecimiento: reportes posteriores indican que el hogar no contaba con autorización vigente para operar, mientras la alcaldesa de Pitrufquén, Jaqueline Romero, afirmó que el recinto tenía un sumario sanitario y que desde febrero se había solicitado una fiscalización.
Equipos especializados de Carabineros y Bomberos realizan peritajes en el lugar para determinar cómo comenzó el incendio. La tragedia ha generado conmoción en Chile y abrió nuevamente el debate sobre la fiscalización, seguridad y condiciones en las que funcionan las residencias destinadas al cuidado de adultos mayores.
Internacionales
Descarrilamiento de tren en Francia deja 44 heridos; autoridades investigan posible sabotaje en Normandía
Un tren regional que viajaba entre Rouen y Caen se descarriló la noche del viernes en Cléon, departamento de Seine-Maritime, en la región de Normandía, al noroeste de Francia. El accidente dejó 44 personas heridas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona. El convoy transportaba cerca de 180 pasajeros cuando ocurrió el percance.
Entre los lesionados se encuentra una joven de 18 años que tuvo que ser evacuada en helicóptero hacia el Hospital Universitario de Rouen. Uno de los heridos permanecía en condición crítica, mientras alrededor de 140 bomberos participaron en las labores de atención y evacuación de los pasajeros. El servicio ferroviario entre Rouen, Caen y Le Havre fue suspendido temporalmente y sustituido por autobuses.
La investigación tomó un giro importante después de que la Policía francesa informara sobre el hallazgo de una pieza de riel sobre la vía. Las autoridades consideran que ese objeto probablemente estuvo relacionado con el descarrilamiento y analizan si fue colocado deliberadamente, por lo que no se descarta un posible acto de sabotaje. Sin embargo, la Fiscalía mantiene cautela y todavía no ha establecido una causa definitiva.
Cabe precisar que, aunque algunos reportes iniciales describieron el convoy como un tren de alta velocidad, las fuentes internacionales consultadas, incluida Associated Press, lo identifican como un tren regional. Las autoridades francesas continúan las investigaciones para determinar si el hecho fue accidental o provocado.
Internacionales
Diésel supera los US$6 por galón en Estados Unidos y alcanza un récord histórico por tensión en mercados energéticos
El precio promedio del diésel en Estados Unidos superó por primera vez los US$6 por galón y continuó aumentando durante el fin de semana. Datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) situaban este sábado 12 de septiembre el promedio nacional en US$6.16 por galón, frente a los US$3.70 registrados hace un año, convirtiéndose en el nivel más alto documentado por la organización.
El fuerte incremento está relacionado con las restricciones en el suministro mundial de combustibles refinados, las tensiones derivadas del conflicto con Irán y las interrupciones en importantes rutas energéticas de Oriente Medio. A esto se suman los ataques ucranianos contra refinerías rusas y las restricciones a las exportaciones de combustibles desde Rusia y China, factores que han reducido todavía más la oferta disponible.
El aumento del diésel tiene implicaciones que van mucho más allá de quienes utilizan este combustible directamente. Camiones de carga, maquinaria agrícola, construcción y diferentes actividades industriales dependen de él, por lo que un incremento sostenido puede trasladarse al costo del transporte, alimentos y otros productos de consumo. El reciente repunte de los combustibles ya está contribuyendo a mayores presiones inflacionarias en la economía estadounidense.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) también refleja la fuerte presión sobre el mercado: el 10 de septiembre el diésel minorista promediaba US$6.06 por galón, mientras los precios internacionales del petróleo se mantenían por encima de los US$100 por barril. Analistas advierten que el mercado podría continuar mostrando volatilidad mientras persistan las interrupciones del suministro global y los bajos niveles de inventarios.
Internacionales
Motociclista cae a un río tras salirse de la carretera en Sarapiquí y sorprende al aparecer tomando una bebida
Un motociclista protagonizó un aparatoso accidente en Puerto Viejo de Sarapiquí, provincia de Heredia, Costa Rica, luego de salirse de la carretera y terminar junto con su motocicleta en un río. El hecho llamó rápidamente la atención en redes sociales debido a que, pese a lo espectacular de la caída, el hombre aparentemente logró salir por sus propios medios.
Según testimonios difundidos junto al video, el motociclista habría circulado a una velocidad elevada y no logró tomar correctamente una curva, lo que provocó que abandonara la vía y cayera hacia el cauce. Varias personas que se encontraban cerca corrieron para auxiliarlo, temiendo que hubiera sufrido lesiones de gravedad. Sin embargo, al llegar se encontraron con una escena inesperada: el conductor estaba sentado y tomando una bebida mientras esperaba ayuda.
Las imágenes se viralizaron rápidamente por la tranquilidad con la que el motociclista reaccionó después del accidente. Hasta el momento no se ha divulgado un reporte oficial de las autoridades costarricenses que detalle su identidad, posibles lesiones o confirme técnicamente la causa del percance, por lo que la versión sobre un supuesto exceso de velocidad se mantiene basada en testimonios difundidos en redes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los motociclistas en carreteras con curvas y sectores cercanos a ríos o desniveles. Aunque en esta ocasión el protagonista aparentemente logró salir sin consecuencias graves, el desenlace pudo haber sido muy distinto debido a la fuerza del impacto y al lugar donde terminó la motocicleta.