Internacionales
Matan en México a estudiante española de 21 años que se encontraba de intercambio
Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años, fue asesinada en México, donde realizaba una estancia de intercambio académico. Las autoridades investigan el crimen bajo el protocolo de feminicidio.
El hecho ocurrió la noche del sábado en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, a menos de dos horas en automóvil de Ciudad de México. La joven fue agredida con un arma blanca.
Tacoronte Aguilera procedía de la Universidad de Granada, España, y se encontraba matriculada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) como parte de su intercambio académico.
La estudiante se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de lo que la Casa de Cultura local, lugar donde se desarrollaba el evento, describió como un «supuesto robo con arma blanca».
La UAEM condenó el hecho y demandó a la Fiscalía estatal una «investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género» para garantizar justicia y evitar la impunidad.
Por su parte, el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, informó a periodistas que aún no se ha determinado la identidad del agresor.
El funcionario también señaló que las autoridades establecieron contacto con el Consulado de España en esa región para brindar seguimiento al caso.
En México, varias entidades investigan inicialmente como feminicidio las muertes violentas de mujeres, para posteriormente determinar si el género tuvo alguna relación con el móvil del crimen.
Internacionales
Congresista Tom Tiffany sobrevive a aterrizaje de emergencia en lago de Wisconsin tras falla de avioneta
El congresista estadounidense Tom Tiffany, representante de Wisconsin y candidato republicano a gobernador de ese estado, sobrevivió junto al piloto de una avioneta a un aterrizaje de emergencia en el lago Wausau. El incidente ocurrió la noche del sábado cuando regresaban de la Cena del Día de Lincoln del condado de La Crosse y la aeronave perdió potencia mientras se aproximaba al aeropuerto Wausau Downtown.
Ante la falla, el piloto Leonard Boltz logró realizar un amerizaje de emergencia sobre el lago. La aeronave comenzó a hundirse poco después, obligando a ambos ocupantes a salir y nadar hasta una zona poco profunda mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate. Bomberos acudieron en una embarcación y lograron ponerlos a salvo antes de trasladarlos al Aspirus Wausau Hospital.
Tiffany, de 68 años, sufrió lesiones menores, entre ellas una herida sobre el ojo derecho que requirió sutura, mientras que el piloto también fue atendido por golpes leves. Ambos lograron abandonar el hospital posteriormente. El congresista agradeció públicamente la actuación del piloto y de los socorristas y aseguró sentirse afortunado de haber sobrevivido al incidente.
La aeronave, un Beechcraft Bonanza monomotor, quedó sumergida en el lago y fue señalizada para evitar riesgos a otras embarcaciones. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos abrió una investigación para establecer qué provocó la pérdida de potencia y determinar las circunstancias exactas del accidente.
Internacionales
Incendio en hogar de adultos mayores en Chile deja 16 muertos; Fiscalía investiga las causas y situación del recinto
Al menos 16 personas murieron tras un voraz incendio registrado la noche del viernes en el hogar de adultos mayores “El Edén”, ubicado en Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, Chile. El fuego comenzó cerca de las 22:00 horas y destruyó prácticamente por completo la residencia, donde se encontraban alrededor de 26 personas al momento de la emergencia.
Diez residentes lograron ser evacuados mientras las llamas avanzaban por la estructura. Bomberos de distintas compañías de la zona trabajaron para controlar el siniestro, mientras equipos de emergencia trasladaron y evaluaron a los sobrevivientes. Las autoridades señalaron preliminarmente que varias de las víctimas presentaban problemas de movilidad, condición que habría dificultado su salida del inmueble.
La Fiscalía chilena abrió una investigación para establecer el origen del fuego y determinar eventuales responsabilidades penales. El caso también puso bajo investigación las condiciones de funcionamiento del establecimiento: reportes posteriores indican que el hogar no contaba con autorización vigente para operar, mientras la alcaldesa de Pitrufquén, Jaqueline Romero, afirmó que el recinto tenía un sumario sanitario y que desde febrero se había solicitado una fiscalización.
Equipos especializados de Carabineros y Bomberos realizan peritajes en el lugar para determinar cómo comenzó el incendio. La tragedia ha generado conmoción en Chile y abrió nuevamente el debate sobre la fiscalización, seguridad y condiciones en las que funcionan las residencias destinadas al cuidado de adultos mayores.
Internacionales
Descarrilamiento de tren en Francia deja 44 heridos; autoridades investigan posible sabotaje en Normandía
Un tren regional que viajaba entre Rouen y Caen se descarriló la noche del viernes en Cléon, departamento de Seine-Maritime, en la región de Normandía, al noroeste de Francia. El accidente dejó 44 personas heridas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona. El convoy transportaba cerca de 180 pasajeros cuando ocurrió el percance.
Entre los lesionados se encuentra una joven de 18 años que tuvo que ser evacuada en helicóptero hacia el Hospital Universitario de Rouen. Uno de los heridos permanecía en condición crítica, mientras alrededor de 140 bomberos participaron en las labores de atención y evacuación de los pasajeros. El servicio ferroviario entre Rouen, Caen y Le Havre fue suspendido temporalmente y sustituido por autobuses.
La investigación tomó un giro importante después de que la Policía francesa informara sobre el hallazgo de una pieza de riel sobre la vía. Las autoridades consideran que ese objeto probablemente estuvo relacionado con el descarrilamiento y analizan si fue colocado deliberadamente, por lo que no se descarta un posible acto de sabotaje. Sin embargo, la Fiscalía mantiene cautela y todavía no ha establecido una causa definitiva.
Cabe precisar que, aunque algunos reportes iniciales describieron el convoy como un tren de alta velocidad, las fuentes internacionales consultadas, incluida Associated Press, lo identifican como un tren regional. Las autoridades francesas continúan las investigaciones para determinar si el hecho fue accidental o provocado.