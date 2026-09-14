Sucesos
Adolescente pierde la vida en accidente de tránsito en Cabañas
En redes sociales fue difundida la fotografía de Milton Amílcar Vargas Cruz, de 14 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Cabañas.
De acuerdo con la información compartida, el joven viajaba en una motocicleta cuando ocurrió el accidente en el cantón San Gregorio, distrito de Sensuntepeque.
En el hecho, un segundo joven resultó lesionado y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.
Milton Amílcar Vargas Cruz será recordado por el centro educativo al que pertenecía y por la comunidad del cantón San Gregorio, donde era conocido por su gusto por el fútbol.
Sucesos
VIDEO | Motociclista invade el carril contrario y choca contra un automóvil
Una cámara de vigilancia de Multi Servicios Alemán captó el momento en que un motociclista chocó contra un automóvil particular que realizaba un giro a la izquierda.
El hecho ocurrió cerca del motel Romance, sobre la calle a Santa Elena, en el departamento de Usulután.
De acuerdo con las imágenes, el motociclista circulaba a excesiva velocidad e invadió el carril contrario, por lo que terminó impactando contra el automóvil que realizaba el giro a la izquierda.
Como resultado del accidente, el motociclista sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital cercano para recibir la atención médica necesaria.
🔴 MOTOCICLISTA INVADE EL CARRIL CONTRARIO Y CHOCA CONTRA UN AUTOMÓVIL
Una cámara de vigilancia de Multi Servicios Alemán captó el momento en que un motociclista, que circulaba a excesiva velocidad cerca del motel Romance, en la calle a Santa Elena, Usulután, invadió el carril… pic.twitter.com/wm88u5R19B
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 14, 2026
Sucesos
VIDEO | Sancionan a hombre por arrojar basura reiteradamente en bulevar Los Próceres
Elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador sancionaron a un ciudadano por arrojar basura de manera reiterada en el bulevar Los Próceres.
El responsable fue identificado mediante el sistema SivarSeguro, utilizado por la municipalidad para dar seguimiento a este tipo de acciones en los espacios públicos.
La persona fue sancionada de acuerdo con el artículo 86 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, que establece medidas contra quienes arrojen o abandonen desechos en lugares no autorizados.
Las multas contempladas para este tipo de infracciones pueden variar según la gravedad del caso.
🚯 SANCIONAN A HOMBRE POR ARROJAR BASURA DE MANERA REITERADA EN EL BULEVAR LOS PRÓCERES
Elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador sancionaron a un ciudadano por arrojar basura de manera reiterada en el bulevar Los Próceres.
El responsable fue… pic.twitter.com/JgRoQt2d2T
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Nacionales
Rescatan a siete personas atrapadas bajo un árbol caído frente al ISSS Atlacatl
Un árbol de gran tamaño se desplomó la noche del sábado sobre cuatro vehículos que circulaban al final de la 29 calle oriente, frente a la unidad médica del ISSS Atlacatl, en San Salvador. Siete personas quedaron atrapadas dentro de los automotores y fueron liberadas por equipos de Comandos de Salvamento, que intervinieron con motosierras y apoyo de Protección Civil municipal.
Ninguna de las víctimas presentó lesiones físicas de gravedad. Sí requirieron atención prehospitalaria por crisis nerviosa; la unidad médica de Comandos las estabilizó en el lugar. Poco después el árbol fue retirado y el paso se habilitó de nuevo.
El incidente ocurrió en medio de lluvias intensas y ráfagas de viento que esa misma noche dejaron árboles caídos, cortes de energía e inundaciones leves en distintos puntos de la capital y del país. El Ministerio de Medio Ambiente reportó acumulaciones importantes de lluvia en varias zonas de San Salvador durante las últimas 24 horas.
El caso vuelve a evidenciar el riesgo que representan árboles de gran porte sobre arterias de alto tránsito cuando se combinan suelo saturado y viento. Las autoridades mantuvieron vigilancia a nivel nacional mientras pasaba el temporal.