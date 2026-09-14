Adolescente pierde la vida en accidente de tránsito en Cabañas

Un árbol de gran tamaño se desplomó la noche del sábado sobre cuatro vehículos que circulaban al final de la 29 calle oriente, frente a la unidad médica del ISSS Atlacatl, en San Salvador. Siete personas quedaron atrapadas dentro de los automotores y fueron liberadas por equipos de Comandos de Salvamento, que intervinieron con motosierras y apoyo de Protección Civil municipal.

Ninguna de las víctimas presentó lesiones físicas de gravedad. Sí requirieron atención prehospitalaria por crisis nerviosa; la unidad médica de Comandos las estabilizó en el lugar. Poco después el árbol fue retirado y el paso se habilitó de nuevo.

El incidente ocurrió en medio de lluvias intensas y ráfagas de viento que esa misma noche dejaron árboles caídos, cortes de energía e inundaciones leves en distintos puntos de la capital y del país. El Ministerio de Medio Ambiente reportó acumulaciones importantes de lluvia en varias zonas de San Salvador durante las últimas 24 horas.

El caso vuelve a evidenciar el riesgo que representan árboles de gran porte sobre arterias de alto tránsito cuando se combinan suelo saturado y viento. Las autoridades mantuvieron vigilancia a nivel nacional mientras pasaba el temporal.

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