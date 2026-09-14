Sucesos
VIDEO | Sancionan a hombre por arrojar basura reiteradamente en bulevar Los Próceres
Elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador sancionaron a un ciudadano por arrojar basura de manera reiterada en el bulevar Los Próceres.
El responsable fue identificado mediante el sistema SivarSeguro, utilizado por la municipalidad para dar seguimiento a este tipo de acciones en los espacios públicos.
La persona fue sancionada de acuerdo con el artículo 86 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, que establece medidas contra quienes arrojen o abandonen desechos en lugares no autorizados.
Las multas contempladas para este tipo de infracciones pueden variar según la gravedad del caso.
🚯 SANCIONAN A HOMBRE POR ARROJAR BASURA DE MANERA REITERADA EN EL BULEVAR LOS PRÓCERES
Elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador sancionaron a un ciudadano por arrojar basura de manera reiterada en el bulevar Los Próceres.
El responsable fue… pic.twitter.com/JgRoQt2d2T
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 14, 2026
Nacionales
Rescatan a siete personas atrapadas bajo un árbol caído frente al ISSS Atlacatl
Un árbol de gran tamaño se desplomó la noche del sábado sobre cuatro vehículos que circulaban al final de la 29 calle oriente, frente a la unidad médica del ISSS Atlacatl, en San Salvador. Siete personas quedaron atrapadas dentro de los automotores y fueron liberadas por equipos de Comandos de Salvamento, que intervinieron con motosierras y apoyo de Protección Civil municipal.
Ninguna de las víctimas presentó lesiones físicas de gravedad. Sí requirieron atención prehospitalaria por crisis nerviosa; la unidad médica de Comandos las estabilizó en el lugar. Poco después el árbol fue retirado y el paso se habilitó de nuevo.
El incidente ocurrió en medio de lluvias intensas y ráfagas de viento que esa misma noche dejaron árboles caídos, cortes de energía e inundaciones leves en distintos puntos de la capital y del país. El Ministerio de Medio Ambiente reportó acumulaciones importantes de lluvia en varias zonas de San Salvador durante las últimas 24 horas.
El caso vuelve a evidenciar el riesgo que representan árboles de gran porte sobre arterias de alto tránsito cuando se combinan suelo saturado y viento. Las autoridades mantuvieron vigilancia a nivel nacional mientras pasaba el temporal.
Nacionales
Tres lesionados en choque entre rastra y microbús en Los Amates, San Martín
Un fuerte accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en el kilómetro 16½ de la carretera Panamericana, sector de Los Amates, en San Martín. En el percance intervinieron un microbús y una rastra; el impacto fue de considerable magnitud y dejó daños materiales visibles, sobre todo en la unidad de transporte de pasajeros.
Como resultado, tres personas resultaron lesionadas. Equipos de Cruz Verde San Martín y Cruz Verde Soyapango acudieron al sitio, les brindaron atención prehospitalaria, las estabilizaron en el lugar y las trasladaron a un centro asistencial de la zona para el tratamiento de sus heridas. Hasta el momento no se ha informado la identidad de las víctimas ni su condición médica exacta.
Las autoridades de tránsito y la Policía Nacional Civil deberán determinar las causas del choque y las responsabilidades. De momento no hay versión oficial sobre velocidad, maniobras o condiciones de la vía que hayan propiciado el siniestro.
Este tramo de la Panamericana, a la altura de San Martín, ha registrado en años recientes varios accidentes entre unidades de transporte colectivo y vehículos de carga pesada, lo que vuelve a poner el foco en la convivencia de rastras y microbuses en una carretera de alto flujo.
Mientras avanzan las pesquisas, el llamado de los cuerpos de socorro y de las autoridades de tránsito sigue siendo el mismo: precaución extrema en esa zona, especialmente en horas de baja visibilidad.
Sucesos
Triple choque en Quezaltepeque deja a mujer de 37 años lesionada y atrapada dentro de vehículo
Una mujer resultó lesionada la noche del viernes tras un triple accidente de tránsito registrado en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte. El percance ocurrió frente a las instalaciones de la empresa CORINCA y, según versiones de testigos, se originó cuando un pick up impactó por detrás a una camioneta, que posteriormente chocó contra la plataforma de una grúa.
La víctima fue identificada como Dania Liseth Landaverde, de 37 años, quien viajaba en la camioneta y sufrió lesiones en la zona del cuello a consecuencia del impacto. Debido a su condición y a la posición en la que quedó dentro del vehículo, socorristas de Comandos de Salvamento realizaron maniobras especiales para retirarla de forma segura.
Los equipos de emergencia utilizaron un chaleco de extracción Kendrick, dispositivo empleado para mantener estabilizados la cabeza, cuello y columna durante el rescate de personas involucradas en accidentes vehiculares. Tras ser liberada, Landaverde recibió atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación más completa.
El accidente ocurre en medio de un incremento de la siniestralidad vial en El Salvador. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial registraban 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, cifras superiores a las del mismo periodo de 2025.