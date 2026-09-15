Banda El Salvador encabezará el Desfile de Independencia

Con 1,000 integrantes, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 20 años, la Banda El Salvador será la encargada de encabezar el desfile conmemorativo de los 205 años de independencia de El Salvador, este 15 de septiembre.

La agrupación está integrada por jóvenes provenientes de las zonas oriental, occidental y paracentral del país, quienes presentarán un amplio repertorio de canciones que incluye interpretaciones propias del folclore salvadoreño, además de otras sorpresas preparadas para la ocasión.

El maestro Mario Corpeño, director general de la banda, explicó que los integrantes han cumplido largas jornadas de ensayo para prepararse y ofrecer un gran espectáculo a los salvadoreños.

Sin embargo, la preparación de los jóvenes no se ha limitado a los ensayos para esta fecha especial. Desde su incorporación a la banda, reciben clases formativas, instrumentales y de solfeo rítmico una vez por semana.

«En cada sede ellos se preparan con sus maestros. Luego de eso vienen los ensayos de zona y después están los ensayos nacionales, donde se une toda la banda en San Salvador para acoplarla de manera presencial», manifestó Corpeño.

Además de Mario Corpeño, la Banda El Salvador cuenta con el respaldo de 48 maestros y tres psicólogos, quienes también contribuyen al crecimiento artístico y humano de los jóvenes.

La Banda El Salvador debutó el 15 de septiembre de 2022 con 300 integrantes. Posteriormente, amplió su número a 600 músicos y, en 2024, desfiló con 1,002 integrantes durante la celebración del 203.° aniversario de la firma del Acta de Independencia Centroamericana.

Como parte de su experiencia, la banda ya realizó su primera gira nacional, en la que presentó un amplio repertorio de música académica y popular para el deleite de miles de personas en diferentes ciudades y escenarios del país.

Las actividades están previstas para iniciar a las 8:00 de la mañana en la plaza Salvador del Mundo, mientras que las autoridades estiman que el recorrido concluya alrededor del mediodía en el parque Cuscatlán.

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