Nacionales
Banda El Salvador encabezará el Desfile de Independencia
Con 1,000 integrantes, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 20 años, la Banda El Salvador será la encargada de encabezar el desfile conmemorativo de los 205 años de independencia de El Salvador, este 15 de septiembre.
La agrupación está integrada por jóvenes provenientes de las zonas oriental, occidental y paracentral del país, quienes presentarán un amplio repertorio de canciones que incluye interpretaciones propias del folclore salvadoreño, además de otras sorpresas preparadas para la ocasión.
El maestro Mario Corpeño, director general de la banda, explicó que los integrantes han cumplido largas jornadas de ensayo para prepararse y ofrecer un gran espectáculo a los salvadoreños.
Sin embargo, la preparación de los jóvenes no se ha limitado a los ensayos para esta fecha especial. Desde su incorporación a la banda, reciben clases formativas, instrumentales y de solfeo rítmico una vez por semana.
«En cada sede ellos se preparan con sus maestros. Luego de eso vienen los ensayos de zona y después están los ensayos nacionales, donde se une toda la banda en San Salvador para acoplarla de manera presencial», manifestó Corpeño.
Además de Mario Corpeño, la Banda El Salvador cuenta con el respaldo de 48 maestros y tres psicólogos, quienes también contribuyen al crecimiento artístico y humano de los jóvenes.
La Banda El Salvador debutó el 15 de septiembre de 2022 con 300 integrantes. Posteriormente, amplió su número a 600 músicos y, en 2024, desfiló con 1,002 integrantes durante la celebración del 203.° aniversario de la firma del Acta de Independencia Centroamericana.
Como parte de su experiencia, la banda ya realizó su primera gira nacional, en la que presentó un amplio repertorio de música académica y popular para el deleite de miles de personas en diferentes ciudades y escenarios del país.
Las actividades están previstas para iniciar a las 8:00 de la mañana en la plaza Salvador del Mundo, mientras que las autoridades estiman que el recorrido concluya alrededor del mediodía en el parque Cuscatlán.
Nacionales
Conmemoran 205 años de independencia de Centroamérica en Plaza Libertad
El Salvador conmemoró los 205 años de la Independencia de Centroamérica con un acto solemne realizado en la Plaza Libertad, donde autoridades participaron en la colocación de ofrendas florales ante el monumento dedicado a Los Próceres.
La ceremonia fue presidida por Alexandra Hill Tinoco, con la participación de funcionarios de Cancillería.
Durante el acto, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, destacó que la conmemoración representa una oportunidad para honrar la historia del país y renovar el compromiso de trabajar por un El Salvador con mayores oportunidades.
Godínez señaló además que El Salvador continúa avanzando hacia un futuro que permita mejores condiciones para sus ciudadanos.
Asimismo, la viceministra resaltó el papel de la diáspora salvadoreña como un aliado fundamental para construir un país próspero. En el marco del Mes Patrio, afirmó que los salvadoreños dentro y fuera del territorio comparten el compromiso de seguir impulsando el desarrollo nacional con esperanza y visión de futuro.
Este día, en la Plaza Libertad conmemoramos 205 años de independencia de Centroamérica.
Junto a los Embajadores de la región, colocamos una ofrenda floral en honor a los héroes de la patria y renovamos nuestro compromiso por el desarrollo, la paz y la unidad de nuestros pueblos. pic.twitter.com/D6lea6ScaT
— Alexandra Hill Tinoco (@CancillerAleHT) September 14, 2026
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Nacionales
Iberojet inaugura oficialmente sus operaciones en El Salvador con vuelo procedente de Madrid
El Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez recibió la madrugada de este lunes el primer vuelo de la aerolínea española Iberojet, procedente de Madrid, con lo que quedó inaugurada oficialmente la operación de la compañía en El Salvador.
La llegada de la aeronave marca el inicio de una nueva oferta de conectividad entre Europa y Centroamérica, con el objetivo de fortalecer el turismo, los negocios y el intercambio entre ambos continentes.
Durante el acto de inauguración, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) destacó que la nueva operación permitirá conectar directamente a El Salvador con Madrid y Barcelona, incorporando dos destinos europeos a la red de conexiones aéreas del país.
Con la incorporación de Iberojet, el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero amplía su oferta de vuelos internacionales y refuerza la estrategia para posicionar a El Salvador como un punto de conexión aérea en la región.