Conmemoran 205 años de independencia de Centroamérica en Plaza Libertad

El Salvador conmemoró los 205 años de la Independencia de Centroamérica con un acto solemne realizado en la Plaza Libertad, donde autoridades participaron en la colocación de ofrendas florales ante el monumento dedicado a Los Próceres.

La ceremonia fue presidida por Alexandra Hill Tinoco, con la participación de funcionarios de Cancillería.

Durante el acto, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, destacó que la conmemoración representa una oportunidad para honrar la historia del país y renovar el compromiso de trabajar por un El Salvador con mayores oportunidades.

Godínez señaló además que El Salvador continúa avanzando hacia un futuro que permita mejores condiciones para sus ciudadanos.

Asimismo, la viceministra resaltó el papel de la diáspora salvadoreña como un aliado fundamental para construir un país próspero. En el marco del Mes Patrio, afirmó que los salvadoreños dentro y fuera del territorio comparten el compromiso de seguir impulsando el desarrollo nacional con esperanza y visión de futuro.

Este día, en la Plaza Libertad conmemoramos 205 años de independencia de Centroamérica. Junto a los Embajadores de la región, colocamos una ofrenda floral en honor a los héroes de la patria y renovamos nuestro compromiso por el desarrollo, la paz y la unidad de nuestros pueblos. pic.twitter.com/D6lea6ScaT — Alexandra Hill Tinoco (@CancillerAleHT) September 14, 2026

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