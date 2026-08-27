SISTEMA FEDECRÉDITO obtiene el primer lugar en experiencia al cliente en el TCX 2026

La promoción de Puma PRIS ya suma más de 78,000 participantes y 57,000 premios instantáneos entregados. Hoy se realiza el segundo sorteo, con cuatro nuevos paquetes de 30,000 puntos PRIS y un Volkswagen Saveiro como grandes premios.

La historia de “Ahorra y Gana” continúa creciendo. A 14 días de su lanzamiento, Puma Energy celebra hoy a los primeros ganadores de esta promoción y realiza su segundo gran sorteo en Puma Santa Elena, donde nuevamente se ponen en juego cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y un Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla.

La promoción ya registra 1,50,145 participaciones y cuenta con más de 78,200 salvadoreños que están aprovechando las oportunidades que ofrece Puma PRIS. A esto se suman 57,264 premios instantáneos entregados durante estas primeras dos semanas.

Los resultados reflejan la gran acogida que ha tenido “Ahorra y Gana”, una promoción que convierte las compras realizadas con Puma PRIS en oportunidades para acumular puntos, recibir premios instantáneos y participar en los sorteos de grandes premios.

Cinco historias que hoy se hacen realidad

Como parte de la jornada, Puma Energy entrega oficialmente los premios correspondientes al primer sorteo de la promoción.

Diego López, Mario Rivera, Mario Rodríguez y Manuel Cuadrón reciben cada uno 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300, mientras que Arnolfo Pérez recibe el primer Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla sorteado en “Ahorra y Gana”.

Con estas entregas, los premios pasan de ser una oportunidad en pantalla a convertirse en historias reales para cinco clientes de Puma PRIS.

“Lo más especial de este momento es poder ver cómo una promoción que comenzó hace apenas dos semanas ya se está convirtiendo en experiencias reales para nuestros clientes. Hoy no estamos hablando solamente de premios; estamos celebrando a cinco personas que comenzaron una nueva historia gracias a Puma PRIS”, señaló Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.

Y la historia continúa

Después de reconocer a los primeros ganadores, Puma Energy realiza hoy el segundo sorteo de “Ahorra y Gana”, en el que se conocerán cuatro nuevos ganadores de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y un nuevo ganador de un Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla.

La promoción continúa ofreciendo grandes oportunidades a los usuarios de Puma PRIS. Al finalizar este segundo sorteo todavía estarán en juego:

2 Volkswagen Saveiro , uno Cabina Sencilla y uno Cabina Doble.

, uno Cabina Sencilla y uno Cabina Doble. 3 Volkswagen Tera.

3 Volkswagen Taos.

1 Volkswagen Amarok.

32 paquetes de 30,000 puntos PRIS.

A estos grandes premios se suman miles de premios instantáneos que continúan entregándose durante la promoción.

Más valor en cada visita a Puma

“Ahorra y Gana” se suma a los beneficios que Puma PRIS ofrece a sus más de 300,000 socios en El Salvador.

Actualmente, los usuarios pueden acumular 6 puntos por galón al utilizar gasolina Súper con Cleantec PRO, 4 puntos por galón con gasolina Regular y Cleantec, y 1 punto por cada dólar de compra en Super7.

Además, Puma PRIS cuenta con beneficios especiales a través de sus alianzas bancarias, incluyendo descuentos con Banco Industrial, Davivienda, Banco Hipotecario, EMMA y Credicomer, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada beneficio.

Durante “Ahorra y Gana”, estos beneficios se complementan con la posibilidad de obtener premios instantáneos y participar en los sorteos semanales de vehículos y paquetes de puntos PRIS.

Para quienes todavía no forman parte de Puma PRIS, la aplicación está disponible para incorporarse al programa y comenzar a disfrutar de sus beneficios.

“Ahorra y Gana” continúa hasta el 22 de octubre, llevando nuevas oportunidades a los clientes de Puma Energy y sumando cada semana nuevas historias de ganadores.

Porque una compra puede ser mucho más que una compra.

Puede ser el comienzo de una nueva historia.

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