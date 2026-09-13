Nacionales
Identifican como Jean Paul Cuéllar Morán a motociclista fallecido tras accidente con camión cisterna en Izalco
El motociclista que perdió la vida la mañana de este sábado 12 de septiembre en Izalco fue identificado como Jean Paul Cuéllar Morán, originario de San Salvador. El siniestro ocurrió sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate, en el sector del cantón Las Higueras, donde la víctima falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
De acuerdo con versiones preliminares recogidas por medios locales y testimonios de personas que presenciaron el hecho, Cuéllar Morán habría sido impactado por un camión cisterna y posteriormente chocó contra uno de los separadores de la carretera. El fuerte impacto le provocó lesiones mortales y murió en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.
Tras el accidente, el paso vehicular fue afectado temporalmente mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Una vez concluidos los procedimientos en la escena, la circulación fue restablecida. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una captura ni se ha establecido oficialmente la responsabilidad del conductor del camión cisterna.
Las circunstancias exactas del siniestro deberán ser determinadas por las autoridades mediante la investigación correspondiente. La información disponible hasta ahora se basa en reportes preliminares y testimonios sobre cómo ocurrió el impacto, por lo que todavía queda pendiente establecer oficialmente la dinámica del accidente.
Nacionales
Choque entre dos motociclistas deja dos lesionados en Sensuntepeque, Cabañas
Dos motociclistas resultaron lesionados este sábado 12 de septiembre tras chocar entre sí sobre la 6.ª calle Poniente, en el barrio El Calvario, distrito de Sensuntepeque, Cabañas Este. El percance generó complicaciones temporales en la circulación mientras los cuerpos de socorro atendían a las víctimas.
Elementos de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a ambos afectados. Tras estabilizarlos, uno de los motociclistas tuvo que ser trasladado a un centro asistencial debido a la condición en la que se encontraba, mientras que el otro fue atendido en el sitio.
Hasta el momento no se han divulgado las identidades de los involucrados ni se ha establecido oficialmente qué provocó la colisión. Las autoridades y cuerpos de emergencia recomendaron precaución a quienes circulaban por el sector debido a las restricciones temporales en la vía.
El accidente se registra en medio de un año con elevada siniestralidad vial en El Salvador. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizaban, entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas a causa de accidentes de tránsito.
Nacionales
PNC captura en Chiltiupán a hombre señalado como homeboy de la MS-13 con antecedente por hurto
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este sábado la captura de César Jeovanny Duarte Joya en el distrito de Chiltiupán, municipio de La Libertad Costa. De acuerdo con la institución, el detenido está perfilado como homeboy de la Mara Salvatrucha (MS-13) y cuenta con antecedentes por el delito de hurto.
Según el informe policial, la identificación del sospechoso fue posible mediante el sistema ONI, una herramienta utilizada por las autoridades para verificar información y alertas relacionadas con personas intervenidas durante procedimientos de seguridad. Tras confirmar sus datos, los agentes procedieron con la detención en Chiltiupán.
La zona de Chiltiupán y otros distritos de La Libertad Costa ha figurado anteriormente en investigaciones contra estructuras de la MS-13. En julio de 2025, la Fiscalía General de la República informó sobre la condena de 56 integrantes del denominado programa Porteños, entre ellos miembros de la clica Chiltiupanes Locos Salvatruchos, por delitos cometidos en distintos puntos de la costa de La Libertad entre 2015 y 2020.
Las autoridades no detallaron en el reporte inicial si Duarte Joya tenía una orden judicial pendiente adicional ni el delito específico por el que será procesado tras esta captura. La PNC mantiene operativos para localizar a personas señaladas de pertenecer a estructuras de pandillas que aún permanecen en libertad.
Nacionales
Denuncian presunto envenenamiento de perros en cantón Yomo, Alegría; al menos cuatro animales han muerto
Habitantes del cantón Yomo, en el distrito de Alegría, Usulután Norte, denunciaron públicamente una serie de casos en los que varios perros habrían sido envenenados. Según el reporte difundido por residentes de la zona, al menos cuatro caninos han sido encontrados sin vida en los últimos días, la mayoría de ellos sobre una misma calle del cantón.
La situación ha generado preocupación entre las familias del sector, quienes temen que continúen apareciendo más animales afectados. Los denunciantes aseguran que los perros habrían ingerido algún tipo de sustancia tóxica, aunque hasta el momento no existe un informe oficial que determine qué producto fue utilizado ni quién estaría detrás de los hechos. Los vecinos han pedido la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido y evitar nuevos casos.
En El Salvador, la protección de los animales de compañía está respaldada por la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y otorga al Instituto de Bienestar Animal facultades para investigar, rescatar y dar seguimiento a denuncias de maltrato. Además, el Código Penal contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión para quien provoque lesiones, sufrimiento o daño a animales de compañía, sanciones que pueden incrementarse en determinadas circunstancias.
Mientras se esclarece lo ocurrido, los residentes del cantón Yomo solicitan una investigación que permita determinar si las muertes están relacionadas entre sí y establecer responsabilidades en caso de comprobarse un envenenamiento deliberado. El llamado principal de la comunidad es prevenir que más animales resulten afectados y garantizar la seguridad de las mascotas que permanecen en la zona.