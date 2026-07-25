Nacionales
Mujer resulta lesionada tras ser atropellada por una rastra en La Libertad
Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por una rastra que perdió el control, según reportes difundidos en redes sociales.
El accidente ocurrió sobre el kilómetro 74 de la carretera Litoral, en el sector del cantón El Metalío, en La Libertad Costa.
Socorristas de Cruz Verde Majahual brindaron atención a la víctima en el lugar del percance debido a las múltiples lesiones que presentaba. Posteriormente, la mujer fue estabilizada y trasladada hacia un centro asistencial para recibir atención médica.
Internacionales
Ecuador TV destaca la seguridad en El Salvador tras viralizarse imagen de estudiantes
El medio de comunicación Ecuador TV destacó, a través de una publicación en redes sociales, la seguridad que, según su contenido, viven los salvadoreños en el territorio nacional.
La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se observa a dos estudiantes utilizando, en la vía pública, las computadoras entregadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Una imagen de niños realizando sus tareas escolares con sus computadoras en una acera ha generado comentarios y reacciones en redes sociales. La escena muestra a los menores estudiando al aire libre con tranquilidad, una situación que usuarios han destacado como un reflejo de los cambios que, según sus publicaciones, se viven en distintas zonas de El Salvador», escribió el medio en su cuenta de Instagram.
La publicación fue retomada por el presidente Nayib Bukele.
Asimismo, Ecuador TV señaló que la imagen ha generado debate sobre la transformación de El Salvador bajo la actual administración presidencial.
«Quienes han compartido la fotografía aseguran que años atrás una escena de este tipo habría sido difícil de imaginar para muchos salvadoreños, y la interpretan como una muestra de mayor seguridad y nuevas condiciones para la vida cotidiana», indicó el medio suramericano.
Nacionales
PNC reporta un nuevo día sin homicidios en El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 24 de julio finalizó sin reportes de muertes por causa de violencia homicida en el territorio nacional.
«Finalizamos el viernes 24 de julio, con 0 homicidios en el país», publicó la institución policial en la red social X.
Asimismo, la institución señaló que se trata del vigésimo primer día de julio en el que se completa una jornada con cero homicidios en el territorio nacional.
La PNC atribuyó estos resultados a la labor conjunta que desarrolla con la Fuerza Armada en calles y comunidades, mediante la implementación de patrullajes preventivos, registros de personas, ejecución de órdenes fiscales, labores de investigación, búsqueda de remanentes de pandilleros, atención a denuncias ciudadanas y otras acciones de seguridad.
Nacionales
Lluvias y tormentas marcarán este sábado en gran parte del país
El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana en la zona costera del país, sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.
Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias y tormentas en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo, sierra Tecapa-Chinameca y la cadena montañosa norte.
Durante la noche, las lluvias y tormentas continuarán en gran parte del país, con mayor intensidad en la zona central y occidental, especialmente en los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Libertad y Santa Ana. En la zona oriental se esperan lluvias de forma sectorizada.
Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora; sin embargo, durante las tormentas podrían registrarse ráfagas de 40 kilómetros por hora o más.
El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco en la noche y la madrugada. Estas condiciones son provocadas por la influencia de una vaguada en altura, la cual favorece el desarrollo de lluvias con actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.