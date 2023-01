La FIFA sanciona a Salt Bae y lo bloquea para la Copa del Mundo 2026

La FIFA pasa cuentas. El chef turco Nusret Gokce, popularmente conocido como Salt Bae, será bloqueado y no podrá ingresar a ningún cotejo de la próxima edición de la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá 2026. La información fue dada a conocer por el medio Lance, de Brasil.

Cabe recordar que Salt Bae rompió todos los protocolos de la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Según la FIFA, el chef no tenía permiso para ingresar a la cancha durante la celebración del país sudamericano, que se coronó por tercera vez tras vencer a Francia en un entretenido partido.

Una vez finalizado el duelo, el cocinero comenzó a acercarse a los jugadores del equipo de Scaloni en una clara señal de hostigamiento. Se sacó fotos y, como si fuera poco, tocó la Copa. Las imágenes y la polémica dio la vuelta al mundo.

La incomodidad de los jugadores de la albiceleste como Lisandro Martínez y Ángel Di María fue evidente. Tal vez el caso más llamativo fue el del defensor del Manchester United. El chef se le acercó mientras estaba festejando con su hijo en sus brazos, tomó el trofeo e incluso le tiró sal.

Salt Bae también se tomó fotografías con Lionel Messo, pero el argentino, no muy a gusto, lo evadió rápidamente para continuar con los festejos dentro de la cancha. A pesar de esto, este jueves el chef subió un video a sus redes sociales en el que Leo visita uno de sus locales y comparte con él, intentando calmar así las críticas que le han hecho durante estos días.

Días después y tras la polémica que ha levantado este tema, la FIFA se pronunció sobre este incidente. Según el periodista de The New York Times Tariq Panja, un portavoz del organismo le comunicó que el ingreso del prestigioso chef no estaba autorizado en la final del Mundial. “Luego de una revisión, la FIFA ha estado estableciendo cómo las personas obtuvieron acceso indebido al campo después de la ceremonia de clausura en el Estadio Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas internas apropiadas”, citó el periodista.

Infantino no había escatimado en elogios a Salt Bae. Es su amigo e incluso se especuló que un permiso especial le había permitido ingresar al campo de juego. “El fútbol une al mundo y Nusret une al mundo también”, declaró el timonel. Lo cierto es que Salt Bae no cumplía con ningún requisito para poder tocar la Copa del Mundo. “Como uno de los símbolos deportivos más reconocidos del mundo y un icono de valor incalculable, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA original solo puede ser tocado y sostenido por un grupo muy selecto de personas, que incluye ex ganadores de la Copa Mundial de la FIFA y jefes de estado”, consigna una disposición oficial de la entidad afincada en Zúrich.

