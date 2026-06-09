Nacionales
Realizan obras preventivas para reducir riesgos en el río Acelhuate
Equipos de Protección Civil y del Ministerio de Gobernación realizan trabajos de mitigación y limpieza en el río Acelhuate como parte de las acciones preventivas implementadas ante las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina.
Las labores forman parte de las medidas impulsadas por las autoridades para disminuir posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones registradas en el país.
Según la información proporcionada, los trabajos tienen como objetivo reducir el riesgo de desbordamientos e inundaciones en comunidades vulnerables ubicadas en las cercanías del afluente.
Principal
Perrito conmueve en redes al permanecer junto a su dueño en Ciudad Merliot
Un perro se volvió viral en redes sociales la noche del lunes luego de permanecer junto a su dueño, quien se encontraba tendido en el suelo presuntamente en estado de ebriedad, en Ciudad Merliot, distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
De acuerdo con personas que transitaban por la zona, tanto el hombre como el animal estaban completamente mojados al momento de ser observados.
Testigos señalaron que el perro no se separó de su propietario durante toda la situación. Además, algunas personas aseguraron haber escuchado al animal llorar mientras permanecía a su lado.
Las imágenes y videos del hecho comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde la escena generó diversas reacciones entre los usuarios.
Internacionales
Hondureña busca tratamiento contra el cáncer en el Hospital Rosales
La hondureña Daisy Mejía, asesora empresarial originaria de Copán, manifestó su interés en recibir atención médica en el nuevo Hospital Nacional Rosales de El Salvador, tras ser diagnosticada con cáncer de páncreas y asegurar que no ha recibido tratamiento oportuno en su país.
Según relató, tras conocer su diagnóstico en 2025 buscó atención tanto en el sistema público como en el privado de Honduras; sin embargo, afirmó que no ha logrado acceder a la asistencia médica que requiere. Ante esta situación, considera viajar a El Salvador para ser evaluada por especialistas en el nuevo centro hospitalario.
Mejía señaló que conoció la inauguración del Hospital Rosales a través de medios de comunicación y redes sociales, y destacó las características del centro asistencial, al que describió como moderno, tecnológico y con atención gratuita en diversas especialidades médicas.
La profesional indicó que estaría dispuesta a realizar un viaje de aproximadamente cinco horas desde Copán con el objetivo de consultar con especialistas relacionados con su condición médica, entre ellos un médico especializado en enfermedades hepáticas y una nutricionista oncóloga.
Asimismo, expresó que el sistema de salud pública de Honduras enfrenta limitaciones en medicamentos, equipos, infraestructura y personal para atender la demanda de la población. También mencionó que las huelgas del sector médico y la falta de prioridad presupuestaria para la salud han afectado la capacidad de respuesta del sistema.
Mejía afirmó que recibir atención médica especializada, moderna y gratuita en el Hospital Rosales representaría una oportunidad importante para enfrentar su enfermedad.
Nacionales
Gobierno refuerza la seguridad vial en la zona turística de La Libertad
El Viceministerio de Transporte (VMT), brinda seguridad vial en la zona turística de la carretera litoral, especialmente en La Libertad Costa, en el sector donde se desarrolla la competencia del Surf City El Salvador Pro, en playa Punta Roca.
El director general de Tránsito del VMT, Félix Serrano, dijo que mantienen un dispositivo vial del 5 al 15 de junio en el sector del Puerto de La Libertad, desde el faro hasta Punta Roca, con el fin de garantizar la seguridad vial para los visitantes y participantes de la competencia mundial de surf. Además, tienen listas las grúas para remover algún vehículo que presente alguna dificultad vial en el sector.
“Estamos presentes en todo el tramo urbano del sector de La Libertad, en especial durante el evento, con el mismo propósito de controlar, regular y mantener condiciones de tránsito seguras para toda la población. Además, estamos atentos para dar asistencia, como VMT nos toca el control y fiscalización. Tenemos una flota de grúas para auxiliar a la población en cualquier situación”, expresó.
El funcionario dijo que hay una presencia muy alta de gestores de tráfico en la carretera del Litoral para dar seguridad de tránsito vehicular y a los peatones que están cruzando la vía. “Vamos a mantener controles en las carreteras, al igual la que conecta con San Salvador, que es la carretera del Puerto de La Libertad. También hay equipo de fotomulta que están activos, a través de los cuales estamos vigilantes de que se cumplan los límites de velocidad”, indicó.
Mientras tanto, la directora ejecutiva del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, afirmó que la institución trabaja en coordinación con el VMT para garantizar la movilidad de los salvadoreños y turistas para que se desplacen de forma segura en la zona donde se desarrolla el torneo de Surf City El Salvador Pro, en Punta Roca.
“El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está creando todas las condiciones para que nuestro país sea visible y se hagan eventos de esta talla mundial. Como Fonat estamos trabajando para que en nuestro país haya una movilidad segura”, expresó Guzmán.