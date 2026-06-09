Realizan obras preventivas para reducir riesgos en el río Acelhuate

El Viceministerio de Transporte (VMT), brinda seguridad vial en la zona turística de la carretera litoral, especialmente en La Libertad Costa, en el sector donde se desarrolla la competencia del Surf City El Salvador Pro, en playa Punta Roca.

El director general de Tránsito del VMT, Félix Serrano, dijo que mantienen un dispositivo vial del 5 al 15 de junio en el sector del Puerto de La Libertad, desde el faro hasta Punta Roca, con el fin de garantizar la seguridad vial para los visitantes y participantes de la competencia mundial de surf. Además, tienen listas las grúas para remover algún vehículo que presente alguna dificultad vial en el sector.

“Estamos presentes en todo el tramo urbano del sector de La Libertad, en especial durante el evento, con el mismo propósito de controlar, regular y mantener condiciones de tránsito seguras para toda la población. Además, estamos atentos para dar asistencia, como VMT nos toca el control y fiscalización. Tenemos una flota de grúas para auxiliar a la población en cualquier situación”, expresó.

El funcionario dijo que hay una presencia muy alta de gestores de tráfico en la carretera del Litoral para dar seguridad de tránsito vehicular y a los peatones que están cruzando la vía. “Vamos a mantener controles en las carreteras, al igual la que conecta con San Salvador, que es la carretera del Puerto de La Libertad. También hay equipo de fotomulta que están activos, a través de los cuales estamos vigilantes de que se cumplan los límites de velocidad”, indicó.

Mientras tanto, la directora ejecutiva del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, afirmó que la institución trabaja en coordinación con el VMT para garantizar la movilidad de los salvadoreños y turistas para que se desplacen de forma segura en la zona donde se desarrolla el torneo de Surf City El Salvador Pro, en Punta Roca.

“El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está creando todas las condiciones para que nuestro país sea visible y se hagan eventos de esta talla mundial. Como Fonat estamos trabajando para que en nuestro país haya una movilidad segura”, expresó Guzmán.

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