Internacionales
Evacúan a cientos de personas en la capital de Nueva Zelanda por olas de 11 metros
El alcalde de Wellington, Andrew Little, declaró el estado de emergencia ante la llegada de un intenso oleaje que afecta a varios suburbios costeros de la ciudad, entre ellos Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay y Breaker Bay.
Las autoridades emitieron una orden de evacuación que entró en vigor el martes por la mañana y solicitaron a los residentes mantenerse alejados de la costa sur. Además, advirtieron que los equipos de emergencia no acudirán en auxilio de quienes permanezcan en las zonas de riesgo.
La Policía fue movilizada para garantizar el traslado de los habitantes hacia terrenos elevados y estableció controles en las carreteras cercanas para impedir el acceso a la franja costera afectada por las condiciones marítimas.
El consejo municipal recordó que un evento similar ocurrido en 2021 provocó daños en numerosas viviendas de Breaker Bay, cuando las marejadas alcanzaron aproximadamente 6.5 metros de altura.
De acuerdo con el servicio meteorológico de Nueva Zelanda, las olas que ingresaron al puerto de Wellington alcanzaron cerca de 11 metros. Asimismo, se reportaron fuertes ráfagas de viento en distintos sectores de la ciudad.
Un periodista de la AFP observó que dos mujeres cayeron al suelo en Island Bay debido a la fuerza del viento mientras el agua inundaba una carretera de la zona.
Las condiciones climáticas también afectaron las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Wellington, donde se registraron vientos de hasta 128 kilómetros por hora. Como consecuencia, algunos vuelos fueron cancelados y una avioneta de una aerolínea local volcó mientras permanecía estacionada sin pasajeros.
Internacionales
Un herido de bala durante protestas contra centro de cuarentena por el ébola en Kenia
Al menos una persona resultó herida de bala en la cabeza durante enfrentamientos entre la policía de Kenia y manifestantes que se oponen a la construcción de un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses en la ciudad turística de Nanyuki.
El centro será instalado en una base aérea de la localidad, ubicada cerca del Monte Kenia, y tendrá como objetivo aislar a ciudadanos estadounidenses procedentes de la República Democrática del Congo (RDC), país que enfrenta un importante brote de ébola. La iniciativa ha generado rechazo entre sectores de la población, debido a que Kenia no ha registrado casos de esta enfermedad y existe preocupación por el posible ingreso de personas expuestas al virus.
Durante las protestas se registraron disturbios en distintos puntos de Nanyuki. Los manifestantes levantaron barricadas y lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Periodistas de AFP informaron que también se escucharon disparos y observaron a un hombre tendido en el suelo tras recibir un impacto de bala en la cabeza.
La Cruz Roja reportó además otra persona herida por una granada de gas lacrimógeno. Asimismo, decenas de personas fueron detenidas, incluidas algunas capturadas por agentes armados vestidos de civil, según constató AFP.
Priscilla Waimani, una manifestante de 47 años, expresó su rechazo al proyecto y cuestionó la decisión de construir el centro de cuarentena en territorio keniano. La instalación, que estaba casi terminada a finales de la semana pasada, contará con 50 camas de aislamiento y será administrada por personal estadounidense.
Los trabajos de construcción continúan pese a una orden temporal de suspensión emitida por el Tribunal Superior de Kenia y a la oposición manifestada por políticos locales de Laikipia. La controversia también ha tenido repercusiones en el sector turístico. En Nairobi, representantes del sector hotelero señalaron la cancelación de parte de las reservas corporativas.
El gobierno del presidente William Ruto mantiene su respaldo al proyecto y sostiene que existe una deuda de gratitud con Washington por años de asistencia económica. Por su parte, Estados Unidos ha prometido 13,5 millones de dólares para fortalecer la preparación de Kenia frente al ébola.
La controversia se desarrolla en medio de la emergencia sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud debido al brote de ébola en la RDC, donde se han confirmado 550 contagios y 101 fallecimientos.
Internacionales
OpenAI da el primer paso para su salida a bolsa en Estados Unidos
La empresa OpenAI anunció que presentó de manera confidencial la documentación necesaria para una posible salida a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), una semana después de que Anthropic, uno de sus principales competidores en el sector de la inteligencia artificial, informara sobre un trámite similar.
Según indicó la compañía en un comunicado, la presentación se realizó mediante un formulario S-1 confidencial, un mecanismo que permite avanzar en el proceso regulatorio sin revelar información financiera sensible al público o a competidores. OpenAI señaló que aún no ha definido un calendario para una eventual oferta pública inicial y que algunos de sus planes actuales resultan más sencillos de ejecutar mientras continúa siendo una empresa no cotizada.
La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, afirmó recientemente que una salida a bolsa representa un hito para la compañía, aunque destacó que se trata principalmente de una herramienta para captar recursos y no de un objetivo final.
El anuncio se produce en un contexto de fuerte interés de los inversionistas por las empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos. Tanto OpenAI como Anthropic buscan fortalecer su capacidad financiera para atraer talento, ampliar la infraestructura tecnológica y desarrollar centros de datos de gran escala.
A pesar del crecimiento de ChatGPT, que según la compañía cuenta con cerca de 1.000 millones de usuarios semanales, OpenAI enfrenta una creciente competencia de Anthropic, empresa fundada por antiguos empleados y creadora del asistente de inteligencia artificial Claude.
Como parte de su estrategia para mejorar la rentabilidad, OpenAI ha impulsado una reestructuración interna que incluyó el cierre de algunos proyectos y una mayor orientación hacia herramientas para uso profesional. Entre ellas destaca Codex, su plataforma de programación asistida por inteligencia artificial, que actualmente registra cinco millones de usuarios semanales.
La compañía también mantiene conversaciones con la administración del presidente Donald Trump sobre una posible participación en un fondo soberano propuesto por el gobierno estadounidense. De acuerdo con medios de ese país, las negociaciones continúan y aún no se han definido las condiciones de un eventual acuerdo.
Internacionales
Hondureña busca tratamiento contra el cáncer en el Hospital Rosales
La hondureña Daisy Mejía, asesora empresarial originaria de Copán, manifestó su interés en recibir atención médica en el nuevo Hospital Nacional Rosales de El Salvador, tras ser diagnosticada con cáncer de páncreas y asegurar que no ha recibido tratamiento oportuno en su país.
Según relató, tras conocer su diagnóstico en 2025 buscó atención tanto en el sistema público como en el privado de Honduras; sin embargo, afirmó que no ha logrado acceder a la asistencia médica que requiere. Ante esta situación, considera viajar a El Salvador para ser evaluada por especialistas en el nuevo centro hospitalario.
Mejía señaló que conoció la inauguración del Hospital Rosales a través de medios de comunicación y redes sociales, y destacó las características del centro asistencial, al que describió como moderno, tecnológico y con atención gratuita en diversas especialidades médicas.
La profesional indicó que estaría dispuesta a realizar un viaje de aproximadamente cinco horas desde Copán con el objetivo de consultar con especialistas relacionados con su condición médica, entre ellos un médico especializado en enfermedades hepáticas y una nutricionista oncóloga.
Asimismo, expresó que el sistema de salud pública de Honduras enfrenta limitaciones en medicamentos, equipos, infraestructura y personal para atender la demanda de la población. También mencionó que las huelgas del sector médico y la falta de prioridad presupuestaria para la salud han afectado la capacidad de respuesta del sistema.
Mejía afirmó que recibir atención médica especializada, moderna y gratuita en el Hospital Rosales representaría una oportunidad importante para enfrentar su enfermedad.