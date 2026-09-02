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Vicepresidente Félix Ulloa inaugura el Mes Cívico y destaca los retos de El Salvador
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en la inauguración del Mes Cívico, realizada en el Palacio Nacional, en el marco de la conmemoración del 205 aniversario de la Independencia Patria.
Durante su discurso a los salvadoreños, destacó que la independencia trasciende una fecha en el calendario y debe reflejarse en la vida cotidiana: en la libertad de caminar con tranquilidad, estudiar con esperanza y trabajar dignamente. En ese sentido, señaló que, si hace 205 años nuestros antepasados conquistaron la independencia política, hoy nuestra generación está llamada a impulsar una nueva independencia económica, tecnológica y estratégica.
“La independencia no es solo una fecha, es una actitud. La libertad no es solamente una palabra, es una responsabilidad. Y la integración centroamericana no es solamente un sueño del pasado, puede ser el gran proyecto del futuro”, expresó el Vicemandatario.
Asimismo, afirmó que durante décadas El Salvador se presentó ante el mundo a través de sus problemas: violencia, pandillas y pobreza. Hoy, esa narrativa ha cambiado. El país está demostrando que una nación puede transformar su realidad cuando existe una visión clara y la decisión política de ejecutarla.
De la misma forma, señaló que El Salvador atraviesa una nueva etapa de su historia, marcada por la recuperación de la seguridad y la construcción de nuevas oportunidades para la población. Bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, el país acumula más de 1,300 días sin homicidios, una transformación que ha permitido recuperar comunidades, eliminar fronteras imaginarias y devolver los espacios públicos a las familias salvadoreñas.
Como parte de esa transformación, habló de las apuestas estratégicas en educación, entre ellas el proyecto #DosEscuelasXDía y las 50,000 becas de El Salvador Renace, destinadas a mejorar la infraestructura educativa y ampliar las posibilidades de formación universitaria, técnica y vocacional para la juventud salvadoreña.
También señaló que la recuperación de la seguridad ha generado nuevas condiciones para el turismo, el empleo y el crecimiento económico. En 2025, El Salvador recibió 4.1 millones de visitantes internacionales y generó $3,635 millones en divisas por turismo.
Finalmente, hizo un llamado a comprender la independencia como una responsabilidad permanente de cada generación: construir una nación más segura, fortalecer la educación, modernizar la salud, promover la inversión, generar empleo y ampliar las oportunidades para la juventud.
¡Feliz inicio del Mes Patrio!
Principal
Capturan a conductor de la ruta 208 tras atropello que dejó dos adultos mayores fallecidos en Armenia
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Edwin Yovani Mejía, de 38 años, conductor de un autobús de la ruta 208, luego de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 36 de la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en el distrito de Armenia, Sonsonate Este.
De acuerdo con el reporte policial, el motorista circulaba a una velocidad inadecuada cuando habría perdido el control de la unidad y atropelló a una mujer de 68 años y a un hombre de 76. Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.
Horas después, las autoridades confirmaron que los dos adultos mayores fallecieron mientras recibían atención médica. Tras el hecho, Mejía fue detenido y será remitido ante las instancias correspondientes por el delito de homicidio culposo, según informó la PNC.
El caso se registra en medio de un año marcado por una alta siniestralidad vial en El Salvador. Datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, se contabilizaron 15,041 siniestros viales, 10,563 personas lesionadas y 964 fallecidas en el país.
Nacionales
FOTOS | Rastra cargada con bloques vuelca en San Miguel
Esta mañana se registró un accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, en el tramo que conduce de La Unión hacia San Miguel, donde una rastra que transportaba bloques de construcción se vio involucrada en el percance.
La situación ha provocado complicaciones en la circulación, debido a que la mayoría de los bloques de construcción quedaron en medio de la carretera, generando un fuerte congestionamiento en el sector.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en la zona para apoyar en las labores de tránsito y despejar la carretera. Asimismo, las autoridades realizan la respectiva investigación para determinar las causas del accidente.
🚨 Una rastra que transportaba bloques sufrió un accidente de tránsito en la carretera Panamericana, en el tramo de La Unión hacia San Miguel. El percance podría generar dificultades en la circulación vehicular. Se recomienda conducir con precaución y reducir la velocidad.… pic.twitter.com/r73tUFvELt
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 1, 2026
Nacionales
Ministerio de Obras Públicas inscribirá a más de 10,000 corredores en la segunda We All Run
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizará el próximo domingo 11 de octubre la segunda edición de la carrera “We All Run”, informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante una conferencia de prensa.
De acuerdo con Rodríguez, la primera edición de “We All Run”, desarrollada el año pasado, contó con la participación de más de 10,000 personas, convirtiéndose en la carrera con mayor cantidad de participantes en 2025. Para esta segunda edición, las autoridades esperan superar esa cifra.
La carrera contará con diferentes categorías: 1K infantil, 3K para mascotas y general, 5K y 10K general, con el objetivo de permitir la participación de personas de diferentes edades y capacidades.
«Vamos a tener diferentes modalidades porque es un evento familiar, desde la categoría infantil hasta amateur, personas que puedan tener de alguna manera una mayor capacidad para poder realizar esta carrera», aseguró Rodríguez.
Aunque el ministro no detalló por el momento los recorridos correspondientes a cada categoría, señaló que serán similares a los de la primera edición.
«El recorrido prácticamente va a ser el mismo que tuvimos el año pasado. Vamos a partir desde el sector de Multiplaza y haremos recorridos en diferentes puntos del sector de San Salvador», explicó.
Rodríguez agregó que “We All Run” es una actividad dirigida a todo público, por lo que los asistentes podrán participar junto con sus familias y mascotas. Además, indicó que el evento será gratuito.
El ministro también señaló que tanto la novena pedaleada, programada para el 20 de septiembre, como “We All Run” se desarrollarán los domingos con el objetivo de reducir las afectaciones al tráfico vehicular ocasionadas por el cierre de calles.
«Nuevamente lo haremos domingo, ya que a esa hora vamos menores afectaciones en el tráfico vehicular», afirmó Rodríguez.