Capturan a conductor de la ruta 208 tras atropello que dejó dos adultos mayores fallecidos en Armenia

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizará el próximo domingo 11 de octubre la segunda edición de la carrera “We All Run”, informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con Rodríguez, la primera edición de “We All Run”, desarrollada el año pasado, contó con la participación de más de 10,000 personas, convirtiéndose en la carrera con mayor cantidad de participantes en 2025. Para esta segunda edición, las autoridades esperan superar esa cifra.

La carrera contará con diferentes categorías: 1K infantil, 3K para mascotas y general, 5K y 10K general, con el objetivo de permitir la participación de personas de diferentes edades y capacidades.

«Vamos a tener diferentes modalidades porque es un evento familiar, desde la categoría infantil hasta amateur, personas que puedan tener de alguna manera una mayor capacidad para poder realizar esta carrera», aseguró Rodríguez.

Aunque el ministro no detalló por el momento los recorridos correspondientes a cada categoría, señaló que serán similares a los de la primera edición.

«El recorrido prácticamente va a ser el mismo que tuvimos el año pasado. Vamos a partir desde el sector de Multiplaza y haremos recorridos en diferentes puntos del sector de San Salvador», explicó.

Rodríguez agregó que “We All Run” es una actividad dirigida a todo público, por lo que los asistentes podrán participar junto con sus familias y mascotas. Además, indicó que el evento será gratuito.

El ministro también señaló que tanto la novena pedaleada, programada para el 20 de septiembre, como “We All Run” se desarrollarán los domingos con el objetivo de reducir las afectaciones al tráfico vehicular ocasionadas por el cierre de calles.

«Nuevamente lo haremos domingo, ya que a esa hora vamos menores afectaciones en el tráfico vehicular», afirmó Rodríguez.

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