El Salvador continúa fortaleciendo las condiciones que lo posicionan como un punto estratégico para el comercio

El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) informó que a partir de este martes habilitará tres centros de servicio para la obtención del Documento Único de Identidad (DUI) en tres ciudades de Estados Unidos.

La medida tiene como finalidad continuar acercando los servicios de renovación y preenrolamiento del DUI a los salvadoreños que residen en el exterior. Los centros temporales estarán ubicados en 60 Plato Boulevard E., Suite 150, Saint Paul, Minnesota, 55107; 11422 Miracle Hills Drive, Suite 205, Omaha, Nebraska, 6815; y Suite 110, 311 Plus Park Blvd., Nashville, Tennessee, 37217.

Las tres sedes atenderán a los connacionales en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) extendió hasta el 29 de noviembre de 2026 la fecha límite para realizar los trámites de obtención del DUI por primera vez y actualización de datos en el extranjero.

Además, el RNPN habilitó jornadas de identificación para los salvadoreños residentes en Italia. Una de ellas se desarrollará hasta el 9 de septiembre en Roma, mientras que otra se llevará a cabo el 10 de septiembre en la ciudad de Nápoles.

En otro tema, el director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco, participó en el XXIII Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev), desarrollado la semana pasada en Tegucigalpa, Honduras.

El objetivo del encuentro fue propiciar un intercambio de buenas prácticas y experiencias entre las instituciones encargadas del registro civil en América Latina y el Caribe.

«Los registros civiles son los guardianes del derecho universal a la identidad, y su labor incluye registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, garantizar la validez y seguridad de los documentos de identidad, facilitar el acceso a trámites de manera equitativa y digital, proteger los datos personales y la confidencialidad de las personas», expresó Velasco en un mensaje previo al encuentro de este año.

Durante el evento, el funcionario intervino en el tema «Facilitando el acceso a servicios: autenticación digital en la era de la IA», donde presentó un balance de 7,290 salvadoreños que iniciaron su trámite en línea mediante la plataforma digital implementada por la institución.

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