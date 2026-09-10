Principal
Reportan cuatro personas fallecidas en diferentes puntos de Sonsonate
Cuatro personas habrían sido localizadas sin vida en distintos puntos del departamento de Sonsonate durante las últimas horas, de acuerdo con información preliminar relacionada con los casos.
Entre los hechos reportados se encuentra el de un hombre conocido como Don Porfirio; una mujer identificada preliminarmente como Kenia, de 25 años, quien, según los primeros reportes, presentaría posibles señales de violencia; un hombre conocido como Don Medardo; y otra persona cuya identidad aún no ha sido establecida.
Los diferentes hallazgos fueron reportados en las colonias Angélica y Buenos Aires, en un sembradío ubicado en el caserío El Nance, Metalío, y sobre la calle que conduce hacia Cruz Grande, Izalco.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial que confirme de manera conjunta estos casos, por lo que la información permanece en calidad de preliminar.
Se espera que las instituciones correspondientes brinden información oficial y determinen las circunstancias de cada uno de los fallecimientos.
Judicial
Condenan hasta a 880 años de prisión a 65 mareros
Un total de 65 pandilleros de la MS fueron condenados a penas que, en conjunto, alcanzan hasta 880 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y San Miguel.
Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el homicidio de una de sus víctimas, quien fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, en San Miguel. Posteriormente, los pandilleros la aislaron, golpearon y apuñalaron hasta causarle la muerte.
Además, los imputados fueron declarados responsables de 22 homicidios, ocho casos de privación de libertad, 13 casos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo condenas contra integrantes de esta estructura criminal por los diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población.
⚖️ HASTA A 880 AÑOS DE PRISIÓN A 65 MAREROS
Una de las víctimas de estos criminales fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, San Miguel. Luego de aislarla, la golpearon y apuñalaron hasta matarla.
Además, los imputados son responsables de 22 homicidios, 8… pic.twitter.com/aaqK9xDLFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026
Jetset
Andrea Bocelli ofrecerá concierto en El Salvador en febrero de 2027
El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá una única presentación en Centroamérica, la cual tendrá lugar en El Salvador, donde ya se confirmó la fecha y el escenario para su concierto.
Bocelli se presentará el 20 de febrero de 2027 en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador. El espectáculo llevará por nombre “Romanza” World Tour y conmemorará los 30 años del lanzamiento de uno de los discos más importantes de la carrera del artista.
Los seguidores que se registren a través de las redes sociales de Andrea Bocelli tendrán acceso anticipado a la compra de entradas a partir del miércoles 16 de septiembre, a las 10:00 a. m., hora local.
La venta general de boletos comenzará el viernes 18 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m.
La gira, denominada “Romanza – 30th Anniversary World Tour”, celebra las tres décadas del álbum Romanza, publicado originalmente en 1997 y convertido en un éxito internacional.
🎶 ANDREA BOCELLI SE PRESENTARÁ EN EL SALVADOR EN FEBRERO DE 2027
La empresa En Vivo SV anunció la presentación del reconocido tenor italiano Andrea Bocelli en El Salvador, programada para el 20 de febrero de 2027 en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.
El… pic.twitter.com/ozhesIoJkT
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026
Internacionales
Capturan a siete pandilleros señalados de asesinar a 17 personas en Guatemala
La Policía de Guatemala capturó este miércoles a siete integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes son señalados de estar involucrados en el asesinato de 17 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas boscosas entre 2025 y 2026.
De acuerdo con la Policía, los cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas o bolsas plásticas y abandonados en cuatro distintos escenarios. Las autoridades vinculan estos hechos con la rivalidad entre pandillas.
Los detenidos fueron capturados en una colonia ubicada en la periferia oeste de la capital guatemalteca, un sector controlado por grupos criminales. Los sospechosos son acusados de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, secuestro y asesinato. Entre los capturados se encuentra una mujer, quien enfrenta cargos por asociación ilícita.
Según la investigación, los detenidos también estarían relacionados con el abandono de ocho cuerpos en octubre pasado. Estos fueron encontrados envueltos en bolsas plásticas debajo de un puente de una carretera ubicada al este de la capital.
El hallazgo ocurrió el mismo día en que Marco Antonio Villeda asumió como ministro de Gobernación de Guatemala, luego de la destitución de su antecesor, Francisco Jiménez, en medio de una crisis política provocada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.
De los 20 pandilleros que escaparon, ocho han sido recapturados y uno fue localizado sin vida.
La MS-13 y el Barrio 18 son señalados como los principales grupos vinculados con la violencia criminal en Guatemala. Ambos son considerados organizaciones «terroristas» por Guatemala y Estados Unidos.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 17.3 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.