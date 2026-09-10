Ubican en Guatemala a pandillero salvadoreño que se refugiaba en ese país

Cuatro personas habrían sido localizadas sin vida en distintos puntos del departamento de Sonsonate durante las últimas horas, de acuerdo con información preliminar relacionada con los casos.

Entre los hechos reportados se encuentra el de un hombre conocido como Don Porfirio; una mujer identificada preliminarmente como Kenia, de 25 años, quien, según los primeros reportes, presentaría posibles señales de violencia; un hombre conocido como Don Medardo; y otra persona cuya identidad aún no ha sido establecida.

Los diferentes hallazgos fueron reportados en las colonias Angélica y Buenos Aires, en un sembradío ubicado en el caserío El Nance, Metalío, y sobre la calle que conduce hacia Cruz Grande, Izalco.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial que confirme de manera conjunta estos casos, por lo que la información permanece en calidad de preliminar.

Se espera que las instituciones correspondientes brinden información oficial y determinen las circunstancias de cada uno de los fallecimientos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...