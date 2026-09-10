Sucesos
Aparatoso accidente de tránsito en el paso a desnivel de Apopa
Un automóvil tipo sedán quedó empotrado en el separador de carriles de la carretera Troncal del Norte, luego de sufrir un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en el paso a desnivel ubicado en la entrada al distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
Una niña que viajaba en el vehículo resultó lesionada y fue atendida en el lugar por socorristas de Brigadistas Voluntarios. Debido a que sus lesiones eran leves, no fue necesario trasladarla a un centro médico.
La responsabilidad de este nuevo siniestro vial será determinada mediante la inspección correspondiente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Principal
Reportan cuatro personas fallecidas en diferentes puntos de Sonsonate
Cuatro personas habrían sido localizadas sin vida en distintos puntos del departamento de Sonsonate durante las últimas horas, de acuerdo con información preliminar relacionada con los casos.
Entre los hechos reportados se encuentra el de un hombre conocido como Don Porfirio; una mujer identificada preliminarmente como Kenia, de 25 años, quien, según los primeros reportes, presentaría posibles señales de violencia; un hombre conocido como Don Medardo; y otra persona cuya identidad aún no ha sido establecida.
Los diferentes hallazgos fueron reportados en las colonias Angélica y Buenos Aires, en un sembradío ubicado en el caserío El Nance, Metalío, y sobre la calle que conduce hacia Cruz Grande, Izalco.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial que confirme de manera conjunta estos casos, por lo que la información permanece en calidad de preliminar.
Se espera que las instituciones correspondientes brinden información oficial y determinen las circunstancias de cada uno de los fallecimientos.
Sucesos
Ubican en Guatemala a pandillero salvadoreño que se refugiaba en ese país
Autoridades de Guatemala reportaron la captura de un pandillero de origen salvadoreño que fue ubicado en territorio guatemalteco.
El detenido fue identificado como René N., de 32 años, señalado como miembro activo del Barrio 18. La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que el sujeto fue ubicado en Quetzaltenango, Guatemala.
Tras su detención, las autoridades guatemaltecas indicaron que el salvadoreño será entregado a El Salvador para que responda por los crímenes con los que estaría relacionado.
Sucesos
Camionero pierde el control y termina dentro de un río mientras cargaba agua
Un camionero se accidentó este miércoles en el oriente del país luego de ingresar a un río cuando se disponía a cargar agua.
El hecho ocurrió en el río La Joya, ubicado en la comunidad El Barrial, en Meanguera, Morazán.
Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo mientras realizaba la maniobra para cargar agua, por lo que terminó dentro del río.
No se reportaron personas lesionadas a causa del accidente.