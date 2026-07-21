Nacionales
40,000 jóvenes salvadoreños entran en la recta final para conquistar sus sueños, a través del Proceso Formativo
El entusiasmo de hacer los sueños realidad se respira en los pasillos del Instituto Nacional Gral. Francisco Menéndez (INFRAMEN). Los estudiantes de último año de bachillerato que participan en el programa Proceso Formativo están en la etapa final de completar los requisitos para obtener su certificación y estudiar una carrera universitaria, técnica o un curso vocacional, según su esfuerzo; y así ser parte del Florecimiento Salvadoreño.
Más de 40,000 jóvenes salvadoreños, a nivel nacional, se han inscrito en este programa; esto representa más del 80% de la matrícula 2026. Las autoridades escolares se sienten satisfechas con este nivel de participación, que refleja la esperanza de un futuro mejor, en el que los futuros bachilleres asumen su rol protagónico en la construcción de una nueva historia en El Salvador.
Darío Salmerón, coordinador a nivel nacional, invita a los jóvenes a completar las actividades que son parte del programa. Estas son: recibir el curso ADN de la Pobreza y la Cultura de Integración, refuerzos académicos en matemáticas y lenguaje, recibir una charla con profesionales, visitar o participar en ferias con universidades, ser parte de capacitaciones, formar parte de actividades en el Mundo de Arte y Entretenimiento y actividades de la Dirección de Integración y brindar servicio a las comunidades.
Esta es una transformación histórica, ya que, en años anteriores, para muchos de ellos, las opciones eran migrar de El Salvador o engrosar una enorme fuga de talento por falta de oportunidades.
Salmerón también invita a los jóvenes a que verifiquen que todas las actividades en las que han participado estén debidamente documentadas, ya que hay muchos estudiantes que no las han ingresado. Para conocer el status, los interesados pueden visitar la página beneficiarios.culturadeintegracion.com. Si alguna actividad no aparece reflejada, la página muestra el camino a seguir para actualizar la información.
Dentro de unas semanas, el domingo 16 de agosto, los aspirantes a becas y los más de 16,000 becados de la Dirección de Integración vivirán una fiesta nacional, un encuentro inolvidable en el estadio “Mágico González”, donde gritarán a viva voz que esta vez es diferente: ahora las oportunidades están al alcance de sus manos y alcanzarlas depende únicamente del compromiso que cada uno muestra por conquistar sus sueños.
Nacionales
Cruz Roja Salvadoreña incorpora a Balto Bernabé, un cachorro que será entrenado para búsqueda y rescate
La Cruz Roja Salvadoreña informó sobre la incorporación de Balto Bernabé, un cachorro de cuatro meses de edad que se integra a la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate (KSAR) con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de los equipos especializados que participan en la atención de emergencias.
La institución explicó que el canino iniciará un proceso de formación para convertirse en un perro de búsqueda y rescate, entrenamiento que le permitirá apoyar en futuras operaciones de localización de personas en diferentes escenarios de emergencia.
Balto Bernabé fue donado por Samuel R. Honnold, cuya contribución hizo posible su incorporación a la Unidad KSAR. La Cruz Roja Salvadoreña agradeció este apoyo y destacó que fortalecerá la capacidad de respuesta de sus equipos especializados.
Asimismo, la institución señaló que la incorporación del cachorro forma parte de los esfuerzos por dotar a su personal y voluntariado de mayores herramientas para brindar una respuesta oportuna y eficaz durante situaciones de emergencia, en cumplimiento de su misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Con este nuevo integrante, la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate continuará fortaleciendo sus capacidades para apoyar las labores de búsqueda y rescate que desarrolla la institución en beneficio de la población salvadoreña.
Nacionales
Capturan a sujeto tras ser grabado realizando señas alusivas a pandillas en Sonsonate
Luis Roberto Palacios Hernández, de 27 años, fue grabado en video mientras realizaba señas alusivas a pandillas y posteriormente fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En un video de 17 segundos compartido por la PNC en la red social X, junto con una fotografía de Palacios Hernández ya bajo arresto, se observa al sujeto durante la noche realizando con sus manos señas alusivas al grupo criminal al que, según las autoridades, pertenece.
La PNC informó que dichas señas fueron realizadas por Palacios Hernández «para intimidar a las personas que pasaban por la zona».
Tras verificar sus datos en el Sistema ONI, tecnología utilizada por la Policía para identificar a pandilleros y delincuentes, las autoridades determinaron que aparece como miembro de la MS-13, específicamente de la clica Normandie Locos Salvatruchos, donde figura con la función de distribuidor de droga.
La captura fue realizada en un operativo conjunto entre la PNC y la Fuerza Armada en el centro de Sonsonate. Las autoridades informaron que será remitido por el delito de pertenencia a la pandilla.
Nacionales
CCR fortalece el trabajo de fiscalización
La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha capacitado a más de 2,000 servidores públicos, informó el presidente de la entidad contralora, Walter Sosa, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la fiscalización de los fondos públicos.
El titular de la institución explicó que, a través del Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de la CCR, se han desarrollado capacitaciones durante este año, dando cumplimiento al numeral 9 del artículo 5 de la Ley de Corte de Cuentas de la República.
Dicha normativa establece que una de las atribuciones de la CCR es capacitar a los servidores públicos en temas relacionados con la fiscalización y el uso adecuado de los fondos públicos.
«Para nosotros, la capacitación constituye un pilar para nuestra estrategia de prevención, porque un servidor público debidamente informado y preparado tiene mayores herramientas para cumplir la normativa», expresó Sosa.
El funcionario agregó que esta estrategia también contribuye al fortalecimiento de los controles internos, la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los integrantes de los equipos de auditoría.
Asimismo, detalló que entre las temáticas impartidas por el CINCAP se encuentran el Diplomado en Leyes y Sistemas Aplicados a la CCR, el Programa Especializado en Anticorrupción, la Ley de Compras Públicas y su reglamento aplicado a la auditoría gubernamental, Control Interno, el Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001, la Elaboración y Seguimiento de Indicadores de Gestión y Auditoría Financiera.