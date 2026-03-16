CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE TERNAS DE CANDIDATOS / AS A COMISIONADO PROPIETARIO DEL IAIP, SECTOR EMPRESARIAL

Un grupo de 18 emprendedores del departamento de Usulután participó este fin de semana en la segunda edición de UsuMarket, una feria que se desarrolla en Plaza Mundo Usulután. La actividad comenzó ayer y hoy los emprendedores se mantendrán hasta las 8:00 p. m. ofreciendo sus productos.

El evento fue organizado por la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), en alianza con Agrisal a través de su marca Plaza Mundo, como parte del apoyo a emprendedores posterior a la formación técnica que se les brindó.

«A través de estas alianzas podemos darles esta ventana de oportunidades, que no solamente es comercialización de los pro ductos, sino también conexiones, ponen en práctica las habilidades que han aprendido en la formación técnica que les brindamos», dijo Karen Massana, gerente de Proyectos y Formación Social de la Fundación Rafael Meza Ayau.

La feria reúne emprendimientos en siete categorías: tejidos y crochet artesanal, joyería y bisutería, perfumería y aromas, cuida do personal natural, moda y accesorios, artesanías y decoración, y regalos y productos varios. «Iniciamos la formación en temas financieros, que como emprendedores es importante que dominemos. Ha sido una experiencia muy bonita y estamos muy agradecidos por ese apoyo en temas financieros y el espacio», dijo Amanda Henríquez, del emprendimiento Medicinas La Esperanza.

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