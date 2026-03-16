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CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE TERNAS DE CANDIDATOS / AS A COMISIONADO PROPIETARIO DEL IAIP, SECTOR EMPRESARIAL
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Capturan a mujer que disparó a otra por conflicto sentimental en La Unión
Autoridades informaron sobre la captura de Jesús Yanes Bonilla, de 45 años, acusada del delito de lesiones agravadas luego de presuntamente dispararle con arma de fuego a otra mujer en medio de un problema sentimental.
El hecho ocurrió en el caserío La Cueva, del distrito de Concepción de Oriente, en La Unión Norte, donde la víctima, de nacionalidad hondureña, resultó gravemente herida.
Según el informe, la mujer fue trasladada de emergencia a un hospital por Blas Acosta Yanes, de 45 años, quien mantenía una relación con ambas involucradas.
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Más de 200 atletas recorren 21 kilómetros en el tradicional «Paso del Hombre»
La tradicional prueba de resistencia «Paso del Hombre» celebra este año su edición número 60 con la participación de más de 200 nadadores que buscan completar uno de los retos acuáticos más exigentes del país.
La competencia inició en el Malecón del Puerto de La Libertad y contempla un recorrido de 21 kilómetros en mar abierto, hasta llegar a la playa El Majahual, punto final de la prueba.
Durante el evento, varios participantes han enfrentado condiciones desafiantes debido al fuerte oleaje registrado en las costas de La Libertad, lo que ha puesto a prueba la resistencia, técnica y preparación de los nadadores.
Los atletas continúan avanzando en el recorrido con el objetivo de completar la exigente travesía que, desde hace décadas, se ha convertido en una de las competencias acuáticas más representativas de El Salvador.
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Emprendedores ofrecen sus productos en la segunda feria UsuMarket
Un grupo de 18 emprendedores del departamento de Usulután participó este fin de semana en la segunda edición de UsuMarket, una feria que se desarrolla en Plaza Mundo Usulután. La actividad comenzó ayer y hoy los emprendedores se mantendrán hasta las 8:00 p. m. ofreciendo sus productos.
El evento fue organizado por la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), en alianza con Agrisal a través de su marca Plaza Mundo, como parte del apoyo a emprendedores posterior a la formación técnica que se les brindó.
«A través de estas alianzas podemos darles esta ventana de oportunidades, que no solamente es comercialización de los pro ductos, sino también conexiones, ponen en práctica las habilidades que han aprendido en la formación técnica que les brindamos», dijo Karen Massana, gerente de Proyectos y Formación Social de la Fundación Rafael Meza Ayau.
La feria reúne emprendimientos en siete categorías: tejidos y crochet artesanal, joyería y bisutería, perfumería y aromas, cuida do personal natural, moda y accesorios, artesanías y decoración, y regalos y productos varios. «Iniciamos la formación en temas financieros, que como emprendedores es importante que dominemos. Ha sido una experiencia muy bonita y estamos muy agradecidos por ese apoyo en temas financieros y el espacio», dijo Amanda Henríquez, del emprendimiento Medicinas La Esperanza.