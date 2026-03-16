Un Raphinha en plena forma lidera la goleada ante el Sevilla

Se respira otra ambiente en el Real Madrid y buena prueba de ello es que estos partidos que en otro momento de la temporada se le podrían haber atascado lo solventó esta ocasión en un abrir y cerrar de ojos. Llegó el Elche con la idea de que pasaran pocas cosas, pero en un despiste se le fue el partido y permitió a los blancos ganar por 4-1 y ponerse a un punto del Barça.

No fue ni mucho menos un partido brillante por parte de los pupilos de Álvaro Arbeloa, pero sí fue un encuentro práctico, de servicios mínimos, para no desgastarse en exceso y estar listos para afrontar lo que está por llegar. Tan claro tenía eso el técnico salmantino que el duelo lo terminó con numerosos chicos de la cantera que dieron un magnífico rendimiento e incluso Dani Yáñez una asistencia. Hay talento en ‘La Fábrica’

En todo momento tuvo claro el Real Madrid que debía ganar ante el Elche sin pisar a fondo el acelerador, pues talento tenía de sobra para tumbar cómodamente a un equipo que no conoce la victoria en este 2026. Aun así, los ilicitanos no salieron arrugados al césped del Santiago Bernabéu e incluso en los primeros compases se atrevieron a pelear por hacerse con el dominio del balón y el control del choque, aunque sin inquietar la portería de Thibaut Courtois.

Costó también ver ocasiones en la meta defendida por Matías Dituro y el primero en intentarlo fue Aurélien Tchouaméni con un disparo lejano que se marchó por poco. Así pues, los minutos pasaban sin que llegaran las oportunidades y no fue hasta el filo del descanso cuando una falta de Redondo sobre Brahim se convirtió en el primer tanto. Disparó Valverde el libre directo, repelió Dituro y tras varios rechaces la cazó Rüdiger para conectar un magnífico remate y abrir la lata.

Corría el minuto 40 y el Real Madrid notó que al Elche le había caído como un jarra de agua fría el tanto y se fue a rematarlo antes del paso por vestuarios. Fede Valverde, que está en racha, recibió al borde del área un balón de Fran García y sacó todo su talento del tarro de las esencias. Tiró un recorte para sentar al defensor, se hizo huecos para disparar y mandó el balón a la mismísima escuadra para dejar prácticamente amarrada la victoria.

Entregó la cuchara el Elche en la segunda mitad consciente de que su lucha por la salvación no pasaba por el Bernabéu. Fue entonces cuando Arbeloa comenzó con el carrusel de cambios y dio entrada a varios canteranos: Gonzalo García, Dani Yáñez, Diego Aguado, Manuel Ángel y César Palacios. Tuvo, eso sí, que sentar a Thiago Pitarch para no excederse con el límite de jugadores del filial, que son cuatro sobre el verde.

Yáñez dejó un regalo en forma de centro perfecto a Dean Huijsen para que este rematara a placer y aumentara la renta. Sentenció el central español y el Real Madrid comenzó a jugar con el marcador, aunque una pérdida peligrosa de Camavinga dio algo de picante a los últimos minutos del choque. La perdió el francés y Niang puso el pase de la muerte que esperaba Rafa Mir para empujar, aunque se anticipó Manuel Ángel con la mala fortuna de que metió el balón en su propia portería.

Restaban 10 minutos por lo que a priori no peligraba la victoria y menos cuando Arda Güler desde 60 metros dejó uno de los goles de la temporada. Vio el turco adelantado a Dituro e hizo gala de su exquisito toque de balón para mandarla desde ahí al fondo de las mallas ante la incredulidad del Santiago Bernabéu. Tres puntos más para el Real Madrid y nuevamente la pelota en el tejado del Barça.

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