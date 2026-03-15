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Más de 200 atletas recorren 21 kilómetros en el tradicional «Paso del Hombre»
La tradicional prueba de resistencia «Paso del Hombre» celebra este año su edición número 60 con la participación de más de 200 nadadores que buscan completar uno de los retos acuáticos más exigentes del país.
La competencia inició en el Malecón del Puerto de La Libertad y contempla un recorrido de 21 kilómetros en mar abierto, hasta llegar a la playa El Majahual, punto final de la prueba.
Durante el evento, varios participantes han enfrentado condiciones desafiantes debido al fuerte oleaje registrado en las costas de La Libertad, lo que ha puesto a prueba la resistencia, técnica y preparación de los nadadores.
Los atletas continúan avanzando en el recorrido con el objetivo de completar la exigente travesía que, desde hace décadas, se ha convertido en una de las competencias acuáticas más representativas de El Salvador.
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Capturan a mujer que disparó a otra por conflicto sentimental en La Unión
Autoridades informaron sobre la captura de Jesús Yanes Bonilla, de 45 años, acusada del delito de lesiones agravadas luego de presuntamente dispararle con arma de fuego a otra mujer en medio de un problema sentimental.
El hecho ocurrió en el caserío La Cueva, del distrito de Concepción de Oriente, en La Unión Norte, donde la víctima, de nacionalidad hondureña, resultó gravemente herida.
Según el informe, la mujer fue trasladada de emergencia a un hospital por Blas Acosta Yanes, de 45 años, quien mantenía una relación con ambas involucradas.
Internacionales -deportes
Un Raphinha en plena forma lidera la goleada ante el Sevilla
El Barcelona firmó una victoria contundente en el Camp Nou al imponerse 5-2 al Sevilla en la jornada 28 de LaLiga, resultado que mantiene al conjunto blaugrana como líder del campeonato con 70 puntos, cuatro unidades por encima del Real Madrid. La figura del encuentro fue Raphinha, quien anotó tres goles y encabezó una noche efectiva para el equipo catalán ante su afición.
El conjunto dirigido por Hansi Flick tomó el control desde los primeros minutos. Al minuto 9, Raphinha abrió el marcador desde el punto penal tras una falta sobre João Cancelo dentro del área, con una ejecución a lo Panenka para el 1-0. Minutos después, al 21’, el brasileño volvió a aparecer para ampliar la ventaja (2-0) con otro cobro desde los once pasos. El dominio local continuó y al 38’ Dani Olmo marcó el tercer gol con un remate dentro del área. Antes del descanso, el Sevilla logró descontar con un tanto de Oso al 45+3′, lo que dejó el marcador 3-1 al medio tiempo.
En la segunda parte, el Barcelona mantuvo el ritmo ofensivo. Al minuto 51, Raphinha firmó su tercer gol de la noche (4-1) con un disparo de izquierda al ángulo tras asistencia de Fermín López, lo que prácticamente sentenció el encuentro. El quinto tanto llegó al 60’, cuando João Cancelo definió dentro del área para completar la goleada blaugrana frente al conjunto andaluz.
El resto del partido permitió a los locales controlar el ritmo del juego, con intentos de Robert Lewandowski y Dani Olmo que no lograron ampliar el marcador. Sevilla intentó responder con remates de Rubén Vargas y Chidera Ejuke, pero la defensa del Barcelona y el arquero evitaron más daño. Al 90+2′, Sevilla descontó 5-2 por conducto de Djibril Sow para las cifras finales.
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó al minuto 82, cuando Gavi regresó a la actividad tras medio año fuera. El mediocampista ingresó al terreno de juego en sustitución de Raphinha y recibió una ovación del público del Camp Nou. El español no jugaba desde el 23 de agosto de 2025, en un partido ante el Levante, por lo que su regreso marcó uno de los instantes más celebrados del encuentro. Con este resultado, el Barcelona alcanza los 70 puntos y se mantiene en la cima de LaLiga, conservando una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid en la lucha por el campeonato. El Sevilla, por su parte, permanece con 31 puntos en la posición 14 de la tabla, en una temporada que ha presentado dificultades para el conjunto andaluz.
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Emprendedores ofrecen sus productos en la segunda feria UsuMarket
Un grupo de 18 emprendedores del departamento de Usulután participó este fin de semana en la segunda edición de UsuMarket, una feria que se desarrolla en Plaza Mundo Usulután. La actividad comenzó ayer y hoy los emprendedores se mantendrán hasta las 8:00 p. m. ofreciendo sus productos.
El evento fue organizado por la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), en alianza con Agrisal a través de su marca Plaza Mundo, como parte del apoyo a emprendedores posterior a la formación técnica que se les brindó.
«A través de estas alianzas podemos darles esta ventana de oportunidades, que no solamente es comercialización de los pro ductos, sino también conexiones, ponen en práctica las habilidades que han aprendido en la formación técnica que les brindamos», dijo Karen Massana, gerente de Proyectos y Formación Social de la Fundación Rafael Meza Ayau.
La feria reúne emprendimientos en siete categorías: tejidos y crochet artesanal, joyería y bisutería, perfumería y aromas, cuida do personal natural, moda y accesorios, artesanías y decoración, y regalos y productos varios. «Iniciamos la formación en temas financieros, que como emprendedores es importante que dominemos. Ha sido una experiencia muy bonita y estamos muy agradecidos por ese apoyo en temas financieros y el espacio», dijo Amanda Henríquez, del emprendimiento Medicinas La Esperanza.