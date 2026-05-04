Presidente Bukele entrega tercera fase de 70 escuelas del programa “Dos Escuelas por Día” en Acajutla

El mandatario realiza la tercera entrega de 70 nuevas escuelas para estudiantes del sector público, desde el Centro Escolar Colonia Alvarado, en Acajutla, Sonsonate.

Antes de iniciar la inauguración, la estudiante Jasiel Hernández dedicó unas palabras de agradecimiento al presidente por los resultados del programa Dos Escuelas Por Día: «Tener un lugar digno donde estudiar es fundamental, porque aquí es donde formamos nuestro futuro. Cada aula, cada espacio representa una inversión en nosotros, en nuestros sueños y en nuestro país», dijo la alumna durante la cadena nacional transmitida en radio y televisión, así como en redes sociales.

El mandatario felicitó a Jasiel por su discurso, calificándolo como el de una «profesional», pero destacó aún más que se trató de un mensaje desde el corazón: «y eso a veces los profesionales no pueden plasmar, pero alguien que lo escribe desde el corazón tiene un doble valor», comentó el presidente Nayib Bukele.

El jefe de Gobierno explicó que la tercera entrega de 70 escuelas a nivel nacional se suma a los 140 centros escolares inaugurados anteriormente, para un total de 210 en lo que va del programa Dos Escuelas por Día.

Además, detalló que la meta es intervenir 1,100 escuelas en total, gracias a un programa estratégico lanzado en mayo de 2024, con el objetivo de remodelar o reconstruir dos centros escolares diariamente en todo el territorio nacional. También lamentó que los gobiernos anteriores no priorizaran la educación. «En tres días serán 700 escuelas en ejecución y, sumadas a las más de 400 que se habían intervenido previamente, alcanzaremos 1,100 escuelas intervenidas», detalló.

«Este es el Gobierno que más ha invertido en educación, no solo haciendo algo que parecería imposible, como construir dos escuelas diarias. Cada día se inicia la construcción de dos escuelas y se van entregando, así como estas 70», destacó el presidente.

Por otra parte, señaló que la matrícula ha aumentado en las escuelas de todo el país, gracias a la seguridad y a la motivación que los niños y jóvenes tienen al asistir a centros educativos en óptimas condiciones.

«Parece imposible, algunos se reirán, pero así dijeron de la seguridad: que no se podía, que era imposible, que teníamos que vivir con eso. Demostramos que no fue así», afirmó, al señalar que en el ámbito educativo El Salvador también puede convertirse en un ejemplo mundial.

«Me hubiera gustado retroceder 20 años y tomar a esos pandilleros que hicieron cosas malas para educarlos y darles herramientas cuando eran niños. Si eso hubiera pasado, no hubiéramos llegado a ser el país más peligroso del mundo», agregó.

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