Nacionales
Presidente Bukele entrega tercera fase de 70 escuelas del programa “Dos Escuelas por Día” en Acajutla
El mandatario realiza la tercera entrega de 70 nuevas escuelas para estudiantes del sector público, desde el Centro Escolar Colonia Alvarado, en Acajutla, Sonsonate.
Antes de iniciar la inauguración, la estudiante Jasiel Hernández dedicó unas palabras de agradecimiento al presidente por los resultados del programa Dos Escuelas Por Día: «Tener un lugar digno donde estudiar es fundamental, porque aquí es donde formamos nuestro futuro. Cada aula, cada espacio representa una inversión en nosotros, en nuestros sueños y en nuestro país», dijo la alumna durante la cadena nacional transmitida en radio y televisión, así como en redes sociales.
El mandatario felicitó a Jasiel por su discurso, calificándolo como el de una «profesional», pero destacó aún más que se trató de un mensaje desde el corazón: «y eso a veces los profesionales no pueden plasmar, pero alguien que lo escribe desde el corazón tiene un doble valor», comentó el presidente Nayib Bukele.
El jefe de Gobierno explicó que la tercera entrega de 70 escuelas a nivel nacional se suma a los 140 centros escolares inaugurados anteriormente, para un total de 210 en lo que va del programa Dos Escuelas por Día.
Además, detalló que la meta es intervenir 1,100 escuelas en total, gracias a un programa estratégico lanzado en mayo de 2024, con el objetivo de remodelar o reconstruir dos centros escolares diariamente en todo el territorio nacional. También lamentó que los gobiernos anteriores no priorizaran la educación. «En tres días serán 700 escuelas en ejecución y, sumadas a las más de 400 que se habían intervenido previamente, alcanzaremos 1,100 escuelas intervenidas», detalló.
«Este es el Gobierno que más ha invertido en educación, no solo haciendo algo que parecería imposible, como construir dos escuelas diarias. Cada día se inicia la construcción de dos escuelas y se van entregando, así como estas 70», destacó el presidente.
Por otra parte, señaló que la matrícula ha aumentado en las escuelas de todo el país, gracias a la seguridad y a la motivación que los niños y jóvenes tienen al asistir a centros educativos en óptimas condiciones.
«Parece imposible, algunos se reirán, pero así dijeron de la seguridad: que no se podía, que era imposible, que teníamos que vivir con eso. Demostramos que no fue así», afirmó, al señalar que en el ámbito educativo El Salvador también puede convertirse en un ejemplo mundial.
«Me hubiera gustado retroceder 20 años y tomar a esos pandilleros que hicieron cosas malas para educarlos y darles herramientas cuando eran niños. Si eso hubiera pasado, no hubiéramos llegado a ser el país más peligroso del mundo», agregó.
Nacionales
Rescatan a adulto mayor tras caer en quebrada en Nejapa
Socorristas de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Nejapa rescataron a una persona de la tercera edad que cayó a una quebrada la tarde del domingo en el departamento de San Salvador.
Voluntarios de la institución identificaron al adulto mayor como Víctor Rivera Morales, de 77 años de edad.
La emergencia ocurrió en la quebrada de la colonia Nuevo Ferrocarril, en el distrito de Nejapa, municipio de San Salvador Oeste.
Según el reporte de CS, el señor no residía en la zona y presuntamente se habría desorientado, permaneciendo en el lugar desde el día anterior. Tras una evaluación de sus lesiones, catalogadas como leves, fue trasladado al Fosalud de Quezaltepeque.
Nacionales
Bomberos rescatan a hombre que cayó en quebrada de la alameda Manuel Enrique Araujo en San Salvador
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que su personal rescató a un hombre que cayó en una quebrada ubicada en la alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
De acuerdo con el reporte institucional, para la extracción de la víctima se implementó un sistema de polipasto.
Tras brindarle los primeros auxilios, el hombre fue trasladado a un centro hospitalario.
Nacionales
VIDEO | Motociclista se accidenta tras exceso de velocidad en San Salvador
El sistema de videovigilancia de Sivar Seguro registró el momento en que un motociclista sufrió un accidente este domingo, tras conducir a excesiva velocidad.
El hecho ocurrió en el cruce de la calle Loma Linda y la alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
De acuerdo con las imágenes captadas, el percance habría sido provocado por el irrespeto a la luz roja del semáforo, combinado con el exceso de velocidad de uno de los vehículos involucrados.
Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las señales de tránsito para prevenir este tipo de incidentes.