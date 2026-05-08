EE. UU. ataca instalaciones militares en Irán tras agresión a sus buques

El ejército de Estados Unidos informó que atacó objetivos militares iraníes ayer después de que fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.

«Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas» contra los tres buques de guerra, aunque ninguno fue alcanzado, dijo en X el Centcom, el mando militar estadounidense encargado de las operaciones en Oriente Medio.

Las fuerzas estadounidenses «eliminaron las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables» del ataque, agregó.

El presidente Donald Trump amenazó a Irán con represalias «violentas» si no firma «rápido» un acuerdo, luego de los reportes sobre ataques iraníes.

«Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!», escribió Trump en Truth Social.

Un portavoz de las fuerzas armadas iraníes declaró que los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron zonas civiles a lo largo de las costas de la isla de Qeshm, Bandar Khamir y Sirik. También afirmó que Estados Unidos violó el alto el fuego al atacar un petrolero iraní que se dirigía hacia el estrecho de Ormuz. Anteriormente, la agencia de noticias iraní Mehr informó que se escucharon explosiones en la zona de Bandar Abbas y Qeshm.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que las fuerzas estadounidenses no buscan una escalada, pero que el ejército está listo para proteger a las fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos y sus aliados del Golfo están presionando a Naciones Unidas para exigir a Irán el fin del bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, mientras una resolución enfrenta la amenaza de veto por parte de Rusia.

Fuentes diplomáticas señalaron que Moscú, aliado clave de Teherán y miembro permanente del Consejo de Seguridad, advirtió que podría bloquear el texto.

«Creemos en algunos principios básicos fundamentales, a saber, la libertad de navegación para las economías de todo el mundo. Eso es lo que está en juego aquí, nada menos que una piedra angular de la estabilidad y el comercio mundiales», declaró el embajador estadounidense Mike Waltz, acompañado de representantes de Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait.

Un borrador de resolución impulsado por Estados Unidos y Baréin exige que Irán detenga sus ataques y amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Además, pide a Teherán abstenerse de cobrar peajes por el paso, informar dónde colocó minas y permitir un corredor humanitario para cargamentos de fertilizantes ante el temor de una crisis alimentaria global.

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, calificó el texto de «defectuoso y políticamente motivado».

Según afirmó, aprobar la resolución «establecería un precedente peligroso para legitimar medidas coercitivas unilaterales y acciones ilegales de Estados Unidos contra la soberanía y los derechos soberanos de los Estados costeros».

Normalmente, por el estrecho de Ormuz transita una quinta parte del petróleo mundial y un tercio de los fertilizantes globales, pero el comercio marítimo permanece gravemente afectado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Unos 1,500 buques y sus 20,000 tripulaciones permanecen atrapados en el Golfo debido al bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, informó en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

Además, 10 marinos han perdido la vida en más de 30 ataques a embarcaciones.

Hasta el estallido del conflicto, por Ormuz pasaba una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Su cierre ha llevado a un importante aumento en los precios de los hidrocarburos.

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