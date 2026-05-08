Internacionales
Los precios de los alimentos subieron de nuevo en abril por la guerra en Oriente Medio
Los precios de los alimentos subieron moderadamente en abril, por tercer mes consecutivo, debido al mayor coste de la energía y las perturbaciones debidas a la guerra en Oriente Medio, indicó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de una cesta de productos, subió 1.6 % respecto a marzo, y 2 % en comparación con abril de 2025.
«Pese a las perturbaciones debidas a la crisis en el estrecho de Ormuz, los sistemas agroalimentarios mundiales siguieron mostrando resiliencia», estimó el economista en jefe de la FAO, Máximo Torero, en un comunicado.
«Los precios de los cereales aumentaron de forma moderada hasta ahora gracias a unas reservas relativamente sólidas, y una oferta adecuada de temporadas anteriores», indicó.
En detalle, el índice FAO de los precios de cereales aumentó 0,8% respecto al mes anterior. La subida fue del +0,8% para el trigo y del +0,7% para el maíz.
El precio de los aceites vegetales se incrementó en cambio 5,9% en abril respecto a marzo, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022 por las subidas en los aceites de palma, soja, girasol y colza.
«Los aceites vegetales acusan los mayores incrementos de precios, por las cotizaciones del petróleo, más elevadas, que aumentan a su vez la demanda de biocarburantes y ejercen una presión adicional sobre los mercados de aceites vegetales», explicó Torero.
Por su lado, el índice de la carne, en alza del 1,2%, alcanzó un récord en abril, empujado por los precios del bovino.
El conflicto en Oriente Medio encareció igualmente los fertilizantes. Un 30% de su volumen transitaba por el estrecho de Ormuz, y su precio se ve influido por el coste del gas necesario para su producción.
El director general de la FAO, Qu Dongyu, avisó el jueves de que la escasez de fertilizantes se traducirá en menores rendimientos agrícolas, y en una reducción de la oferta de alimentos en la segunda mitad del año y en 2027.
«La agricultura funciona según un calendario que no puede postergarse», destacó el responsable de esta agencia de la ONU. «Los fertilizantes se tienen que emplear en determinado momento preciso del ciclo de los cultivos. Si no llegan en el momento adecuado, los rendimientos se ven reducidos».
Internacionales
Tres excursionistas mueren en la erupción de un volcán en Indonesia
Tres excursionistas murieron este viernes en la isla indonesia de Halmahera tras la erupción de un volcán, que lanzó una enorme nube de ceniza por los aires, informaron las autoridades.
Entre los fallecidos hay dos singapurenses y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia, aseguró Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de la provincia de Halmahera del Norte, a la cadena Kompas TV.
Veinte excursionistas se encontraban en las laderas cuando ocurrió el desastre, señaló Erlichson desde una estación de monitoreo.
Nueve de ellos eran de Singapur y el resto indonesios.
«Los cuerpos de los fallecidos siguen en la montaña», precisó.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Los otros 17 excursionistas fueron hallados vivos, según el jefe de la agencia local de auxilio Iwan Ramdani.
Algunos de los excursionistas sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.
El guía del grupo y un asistente fueron llevados a la comisaría y podrían enfrentarse a cargos penales por haber llevado a los excursionistas a una zona prohibida, añadió el jefe de policía.
El acceso a la zona se había prohibido el mes pasado, después de que los científicos observaran un aumento de la actividad volcánica.
Erlichson precisó que la operación de rescate se lleva a cabo en un terreno accidentado al que solo se puede acceder con vehículos hasta cierto punto de la pendiente.
«El resto del camino (las víctimas) deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación», dijo.
Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, indicó que la erupción de la madrugada estuvo acompañada de un «ruido atronador» y una espesa columna de humo que se elevó a unos 10 kilómetros desde la cima del monte Dukono y puede afectar a la población circundante.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Indonesia, un vasto archipiélago del Sudeste Asiático, experimenta frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas. Cuenta con casi 130 volcanes activos.
El Dukono se encuentra actualmente en el tercer nivel de alerta del sistema de alertas de cuatro niveles de Indonesia.
Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a los turistas y escaladores que no se acerquen a menos de 4 kilómetros del cráter Malupang Warirang.
Erlichson dijo que los excursionistas ignoraron las señales de advertencia colocadas a la entrada del sendero.
Internacionales
Israel y Líbano retomarán acercamiento
Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Washington la próxima semana, anunció ayer un funcionario estadounidense, en medio de continuos ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá pese al alto el fuego.
Estados Unidos, por su parte, continúa esperando la respuesta de Teherán a su última propuesta para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio y permita reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de hidrocarburos.
Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, indicó que la nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.
Será el tercer encuentro de este tipo en los últimos meses entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra y no mantienen relaciones diplomáticas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el martes que un acuerdo de paz entre ambas partes era «perfectamente factible» e insistió en que Hezbolá era el principal escollo, y no otros asuntos entre los dos gobiernos.
Líbano quedó arrastrado al conflicto regional cuando Hezbolá, respaldado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia.
Internacionales
«Me siento bendecido»: León XIV celebra un año de pontificado en Pompeya y Nápoles
El papa León XIV dijo sentirse «bendecido» al celebrar este viernes su primer aniversario al frente de la Iglesia católica, con una visita al sur de Italia y un reencuentro con los fieles, después del choque diplomático con Washington.
El primer pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, llegó de mañana a Pompeya, conocida por su ciudad romana arrasada por la erupción del Vesubio.
Allí visitó el santuario de la Virgen del Rosario, que alberga los restos de Bartolo Longo, una figura del siglo XIX que volvió al catolicismo después de haber sido sacerdote satánico, y a quien el propio León canonizó en octubre.
«Qué hermoso día… ¡cuántas bendiciones!», dijo el papa a la multitud de fieles, entre los cuales se encontraban unas 400 personas enfermas y con discapacidad.
«Me siento particularmente bendecido de poder venir aquí, a este santuario, en este día aniversario», añadió.
Después de Pompeya, el obispo de Roma se desplazará a Nápoles.
León XIV tiene una fuerte conexión personal con este santuario, que mencionó en su primer discurso desde el balcón de la plaza de San Pedro del Vaticano tras ser electo el 8 de mayo de 2025 por el colegio cardenalicio.
La muchedumbre gritó «el papa ha llegado» al ver aparecer un helicóptero blanco sobre la plaza de Pompeya, donde miles de fieles se congregaron.
Uno de ellos era Salvatore Sica, de 68 años, que vino del vecino Nápoles.
«Me da curiosidad ver al nuevo papa. Ya lo he visto en televisión. No es como Francisco [su predecesor], que es como un miembro de la familia, como si fuera mi hermano o mi padre. Predica la paz, pero lo encuentro distante de la gente. En cualquier caso, es un buen papa», dijo a AFP.
El estilo comedido y discreto de León contrasta con el talante expansivo del argentino Francisco, fallecido el 21 de abril del pasado año.
Respuesta «elegante»
León XIV, de 70 años, celebra su primer aniversario como jefe de la Iglesia católica al día siguiente de recibir al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.
Un encuentro de tono «amistoso» según Washington, destinado a limar asperezas después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra el pacifismo del pontífice.
Entre los fieles reunidos en Pompeya, Mariella Annunziata, de 52 años, cree que León XIV respondió «de manera elegante» a los ataques verbales de Trump, irritado por las críticas papales a la estrategia bélica en Oriente Medio.
«No cedió a la provocación».
Después de Pompeya, el papa venerará en Nápoles las reliquias de San Jenaro, patrón de la ciudad, y saludará a la multitud en la plaza del Plebiscito.
«Renuevo al papa León XIV toda mi gratitud por su mensaje incansable de fe, esperanza, paz, diálogo entre los pueblos y solidaridad hacia los más desvalidos», escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la plataforma X.
El viaje de un día al sur de Italia se produce tras la gira de abril por cuatro naciones africanas, y un mes antes de la visita de una semana a España, en junio.