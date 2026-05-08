Detienen provisionalmente a tres acusados de administración fraudulenta por más de $1.2 millones

La Asamblea Legislativa ratificó, con 57 votos, el acuerdo constitucional siete que establece la reforma al inciso primero del artículo 79 de la carta magna para crear una circunscripción (15) y que los salvadoreños en el exterior tengan representación directa en el congreso a través de sus diputados.

«Estamos sumando una representación, porque hoy la diáspora va a elegir a quienes los van a dirigir; eso es democracia. Se les dará el derecho, de manera directa, en un proceso transparente, y los salvadoreños dirán cómo estará conformado», expresó el presidente del congreso, Ernesto Castro.

Durante la discusión del dictamen emitido por la comisión política se señaló que la enmienda constitucional conllevará a reformar leyes secundarias, para establecer la forma en que se aplicará la modificación constitucional.

El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, manifestó que otorgarle sus propios diputados a la diáspora tiene fundamento en otros artículos de la Constitución, como el 13 que establece que «todas las personas son iguales ante la ley», así como el artículo 72, que reconoce derechos políticos de los ciudadanos, como ejercer el sufragio; y el artículo 78 que establece que el voto será libre, directo, igualitario y secreto, que, según Guevara, es donde «realmente se garantiza la igualdad del voto entre salvadoreños, en cualquier parte del mundo».

Recordó que durante décadas ese derecho fue negado a los salvadoreños en el exterior y contrastó cómo en el pasado los partidos tradicionales velaron más porque reos pudieran emitir el voto dentro de las cárceles y no la diáspora.

La diputada cian Alexia Rivas recordó que crear la circunscripción 15 es una iniciativa del presidente Nayib Bukele, así como lo fue la creación de la ley del voto en el exterior. Afirmó que para crear ese marco normativo se hicieron consultas en el exterior, para que los salvadoreños pudieran votar usando tecnologías de la comunicación.

«Hemos cuidado cada detalle, no para imponer lo que esta Asamblea quiere, sino para facilitar que los salvadoreños en el exterior sean parte y acompañen los procesos, no únicamente electorales, sino todo el proceso de modernización que eso incluye», agregó.

Los diputados de la oposición, Claudia Ortiz, de VAMOS; y Marcela Villatoro y Francisco Lira, de ARENA, no respaldaron la iniciativa de ratificación de reforma constitucional.

Villatoro expresó que «más allá del voto, es de saber si realmente el Tribunal Supremo Electoral [TSE] está preparado para esto» y cuestionó que no se recibiera el resto de reformas a las leyes secundarias que conllevará la enmienda constitucional.

Las iniciativas para homologar el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero ingresaron ayer al pleno.

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