Internacionales
Tres excursionistas mueren en la erupción de un volcán en Indonesia
Tres excursionistas murieron este viernes en la isla indonesia de Halmahera tras la erupción de un volcán, que lanzó una enorme nube de ceniza por los aires, informaron las autoridades.
Entre los fallecidos hay dos singapurenses y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia, aseguró Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de la provincia de Halmahera del Norte, a la cadena Kompas TV.
Veinte excursionistas se encontraban en las laderas cuando ocurrió el desastre, señaló Erlichson desde una estación de monitoreo.
Nueve de ellos eran de Singapur y el resto indonesios.
«Los cuerpos de los fallecidos siguen en la montaña», precisó.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Los otros 17 excursionistas fueron hallados vivos, según el jefe de la agencia local de auxilio Iwan Ramdani.
Algunos de los excursionistas sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.
El guía del grupo y un asistente fueron llevados a la comisaría y podrían enfrentarse a cargos penales por haber llevado a los excursionistas a una zona prohibida, añadió el jefe de policía.
El acceso a la zona se había prohibido el mes pasado, después de que los científicos observaran un aumento de la actividad volcánica.
Erlichson precisó que la operación de rescate se lleva a cabo en un terreno accidentado al que solo se puede acceder con vehículos hasta cierto punto de la pendiente.
«El resto del camino (las víctimas) deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación», dijo.
Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, indicó que la erupción de la madrugada estuvo acompañada de un «ruido atronador» y una espesa columna de humo que se elevó a unos 10 kilómetros desde la cima del monte Dukono y puede afectar a la población circundante.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Indonesia, un vasto archipiélago del Sudeste Asiático, experimenta frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas. Cuenta con casi 130 volcanes activos.
El Dukono se encuentra actualmente en el tercer nivel de alerta del sistema de alertas de cuatro niveles de Indonesia.
Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a los turistas y escaladores que no se acerquen a menos de 4 kilómetros del cráter Malupang Warirang.
Erlichson dijo que los excursionistas ignoraron las señales de advertencia colocadas a la entrada del sendero.
Internacionales
Israel y Líbano retomarán acercamiento
Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Washington la próxima semana, anunció ayer un funcionario estadounidense, en medio de continuos ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá pese al alto el fuego.
Estados Unidos, por su parte, continúa esperando la respuesta de Teherán a su última propuesta para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio y permita reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de hidrocarburos.
Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, indicó que la nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.
Será el tercer encuentro de este tipo en los últimos meses entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra y no mantienen relaciones diplomáticas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el martes que un acuerdo de paz entre ambas partes era «perfectamente factible» e insistió en que Hezbolá era el principal escollo, y no otros asuntos entre los dos gobiernos.
Líbano quedó arrastrado al conflicto regional cuando Hezbolá, respaldado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia.
Internacionales
«Me siento bendecido»: León XIV celebra un año de pontificado en Pompeya y Nápoles
El papa León XIV dijo sentirse «bendecido» al celebrar este viernes su primer aniversario al frente de la Iglesia católica, con una visita al sur de Italia y un reencuentro con los fieles, después del choque diplomático con Washington.
El primer pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, llegó de mañana a Pompeya, conocida por su ciudad romana arrasada por la erupción del Vesubio.
Allí visitó el santuario de la Virgen del Rosario, que alberga los restos de Bartolo Longo, una figura del siglo XIX que volvió al catolicismo después de haber sido sacerdote satánico, y a quien el propio León canonizó en octubre.
«Qué hermoso día… ¡cuántas bendiciones!», dijo el papa a la multitud de fieles, entre los cuales se encontraban unas 400 personas enfermas y con discapacidad.
«Me siento particularmente bendecido de poder venir aquí, a este santuario, en este día aniversario», añadió.
Después de Pompeya, el obispo de Roma se desplazará a Nápoles.
León XIV tiene una fuerte conexión personal con este santuario, que mencionó en su primer discurso desde el balcón de la plaza de San Pedro del Vaticano tras ser electo el 8 de mayo de 2025 por el colegio cardenalicio.
La muchedumbre gritó «el papa ha llegado» al ver aparecer un helicóptero blanco sobre la plaza de Pompeya, donde miles de fieles se congregaron.
Uno de ellos era Salvatore Sica, de 68 años, que vino del vecino Nápoles.
«Me da curiosidad ver al nuevo papa. Ya lo he visto en televisión. No es como Francisco [su predecesor], que es como un miembro de la familia, como si fuera mi hermano o mi padre. Predica la paz, pero lo encuentro distante de la gente. En cualquier caso, es un buen papa», dijo a AFP.
El estilo comedido y discreto de León contrasta con el talante expansivo del argentino Francisco, fallecido el 21 de abril del pasado año.
Respuesta «elegante»
León XIV, de 70 años, celebra su primer aniversario como jefe de la Iglesia católica al día siguiente de recibir al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.
Un encuentro de tono «amistoso» según Washington, destinado a limar asperezas después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra el pacifismo del pontífice.
Entre los fieles reunidos en Pompeya, Mariella Annunziata, de 52 años, cree que León XIV respondió «de manera elegante» a los ataques verbales de Trump, irritado por las críticas papales a la estrategia bélica en Oriente Medio.
«No cedió a la provocación».
Después de Pompeya, el papa venerará en Nápoles las reliquias de San Jenaro, patrón de la ciudad, y saludará a la multitud en la plaza del Plebiscito.
«Renuevo al papa León XIV toda mi gratitud por su mensaje incansable de fe, esperanza, paz, diálogo entre los pueblos y solidaridad hacia los más desvalidos», escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la plataforma X.
El viaje de un día al sur de Italia se produce tras la gira de abril por cuatro naciones africanas, y un mes antes de la visita de una semana a España, en junio.
Internacionales
EE. UU. ataca instalaciones militares en Irán tras agresión a sus buques
El ejército de Estados Unidos informó que atacó objetivos militares iraníes ayer después de que fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.
«Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas» contra los tres buques de guerra, aunque ninguno fue alcanzado, dijo en X el Centcom, el mando militar estadounidense encargado de las operaciones en Oriente Medio.
Las fuerzas estadounidenses «eliminaron las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables» del ataque, agregó.
El presidente Donald Trump amenazó a Irán con represalias «violentas» si no firma «rápido» un acuerdo, luego de los reportes sobre ataques iraníes.
«Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!», escribió Trump en Truth Social.
Un portavoz de las fuerzas armadas iraníes declaró que los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron zonas civiles a lo largo de las costas de la isla de Qeshm, Bandar Khamir y Sirik. También afirmó que Estados Unidos violó el alto el fuego al atacar un petrolero iraní que se dirigía hacia el estrecho de Ormuz. Anteriormente, la agencia de noticias iraní Mehr informó que se escucharon explosiones en la zona de Bandar Abbas y Qeshm.
El Comando Central de Estados Unidos afirmó que las fuerzas estadounidenses no buscan una escalada, pero que el ejército está listo para proteger a las fuerzas estadounidenses.
Estados Unidos y sus aliados del Golfo están presionando a Naciones Unidas para exigir a Irán el fin del bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, mientras una resolución enfrenta la amenaza de veto por parte de Rusia.
Fuentes diplomáticas señalaron que Moscú, aliado clave de Teherán y miembro permanente del Consejo de Seguridad, advirtió que podría bloquear el texto.
«Creemos en algunos principios básicos fundamentales, a saber, la libertad de navegación para las economías de todo el mundo. Eso es lo que está en juego aquí, nada menos que una piedra angular de la estabilidad y el comercio mundiales», declaró el embajador estadounidense Mike Waltz, acompañado de representantes de Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait.
Un borrador de resolución impulsado por Estados Unidos y Baréin exige que Irán detenga sus ataques y amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
Además, pide a Teherán abstenerse de cobrar peajes por el paso, informar dónde colocó minas y permitir un corredor humanitario para cargamentos de fertilizantes ante el temor de una crisis alimentaria global.
El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, calificó el texto de «defectuoso y políticamente motivado».
Según afirmó, aprobar la resolución «establecería un precedente peligroso para legitimar medidas coercitivas unilaterales y acciones ilegales de Estados Unidos contra la soberanía y los derechos soberanos de los Estados costeros».
Normalmente, por el estrecho de Ormuz transita una quinta parte del petróleo mundial y un tercio de los fertilizantes globales, pero el comercio marítimo permanece gravemente afectado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
Unos 1,500 buques y sus 20,000 tripulaciones permanecen atrapados en el Golfo debido al bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, informó en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.
Además, 10 marinos han perdido la vida en más de 30 ataques a embarcaciones.
Hasta el estallido del conflicto, por Ormuz pasaba una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Su cierre ha llevado a un importante aumento en los precios de los hidrocarburos.