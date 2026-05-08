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Cielo nublado, calor y lluvias se pronostican para este viernes en El Salvador
Cielo nublado, calor y lluvias se pronostican para este viernes, informa el Ministerio de Medio Ambiente. La temperatura máxima podría alcanzar los 39 °C detalla la institución.
«Desde la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias cerca del mediodía en sectores de la cadena volcánica. Por la tarde, continuarán las lluvias en la cordillera volcánica, con énfasis en Apaneca-Ilamatepec, además de tormentas en la zona montañosa norte», comunica el MARN.
Se espera que por la noche, «las lluvias y tormentas continuarán en sectores del noroccidente del país y algunos puntos del Área Metropolitana de San Salvador», añade.
De acuerdo a Medio Ambiente, actualmente se tiene la influencia del flujo del este junto con una vaguada sobre Centroamérica lo que favorece las condiciones antes mencionadas.
La máxima temperatura pronosticada para hoy es de 39 °C para la zona de Nueva Concepción, Chalatenango. Entretanto, La Unión, 38 °C; San Miguel y La Libertad, 37 °C; Acajutla, 36 °C, Santa Ana, 35 °C, y San Salvador, 32 °C.
Jetset
La Unión Europea celebra el Mes de Europa con actividades culturales y deportivas en El Salvador
El embajador de la Unión Europea en El Salvador, Duccio Bandini, anunció en la entrevista Somos La Tribu, las actividades del Mes de Europa, una celebración que este año se extenderá durante varias semanas con eventos culturales, gastronómicos, deportivos y educativos dirigidos al público salvadoreño.
Bandini explicó que la iniciativa busca acercar Europa a la población salvadoreña desde una perspectiva más vivencial y cultural, dejando de lado únicamente los temas políticos y de cooperación internacional.
«Queremos que los salvadoreños puedan descubrir Europa a través de experiencias concretas como la comida, la cultura, el deporte y el aprendizaje», expresó.
Entre las actividades programadas destaca la Eco Run 2025, una carrera enfocada en promover el reciclaje y el cuidado del medioambiente, que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo a las 6:00 de la mañana en Multiplaza. El evento contará con recorridos de 1K, 3K, 5K y 10K, además de una caminata pet friendly.
La agenda también incluye talleres gastronómicos como «Tradición Europea en Hojaldre», organizado junto a Le Croissant, y «Pizzero por una noche», una masterclass de pizza napolitana desarrollada en colaboración con Nomad Pizza.
Asimismo, se desarrollará un tour fotográfico guiado en el Centro Histórico de San Salvador y encuentros para jóvenes interesados en oportunidades de estudio en Europa.
Durante la entrevista, el diplomático destacó además la propuesta gastronómica que fusiona sabores europeos con elementos tradicionales salvadoreños, incluyendo versiones especiales de pupusas inspiradas en recetas europeas.
«Las culturas pueden mezclarse y enriquecerse mutuamente», afirmó. El embajador invitó a la población a participar activamente en las actividades, por lo que la programación la pueden encontrar a través de las redes sociales de la delegación de la Unión Europea en El Salvador.
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Ratifican reforma para que diáspora tenga diputados en circunscripción 15
La Asamblea Legislativa ratificó, con 57 votos, el acuerdo constitucional siete que establece la reforma al inciso primero del artículo 79 de la carta magna para crear una circunscripción (15) y que los salvadoreños en el exterior tengan representación directa en el congreso a través de sus diputados.
«Estamos sumando una representación, porque hoy la diáspora va a elegir a quienes los van a dirigir; eso es democracia. Se les dará el derecho, de manera directa, en un proceso transparente, y los salvadoreños dirán cómo estará conformado», expresó el presidente del congreso, Ernesto Castro.
Durante la discusión del dictamen emitido por la comisión política se señaló que la enmienda constitucional conllevará a reformar leyes secundarias, para establecer la forma en que se aplicará la modificación constitucional.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, manifestó que otorgarle sus propios diputados a la diáspora tiene fundamento en otros artículos de la Constitución, como el 13 que establece que «todas las personas son iguales ante la ley», así como el artículo 72, que reconoce derechos políticos de los ciudadanos, como ejercer el sufragio; y el artículo 78 que establece que el voto será libre, directo, igualitario y secreto, que, según Guevara, es donde «realmente se garantiza la igualdad del voto entre salvadoreños, en cualquier parte del mundo».
Recordó que durante décadas ese derecho fue negado a los salvadoreños en el exterior y contrastó cómo en el pasado los partidos tradicionales velaron más porque reos pudieran emitir el voto dentro de las cárceles y no la diáspora.
La diputada cian Alexia Rivas recordó que crear la circunscripción 15 es una iniciativa del presidente Nayib Bukele, así como lo fue la creación de la ley del voto en el exterior. Afirmó que para crear ese marco normativo se hicieron consultas en el exterior, para que los salvadoreños pudieran votar usando tecnologías de la comunicación.
«Hemos cuidado cada detalle, no para imponer lo que esta Asamblea quiere, sino para facilitar que los salvadoreños en el exterior sean parte y acompañen los procesos, no únicamente electorales, sino todo el proceso de modernización que eso incluye», agregó.
Los diputados de la oposición, Claudia Ortiz, de VAMOS; y Marcela Villatoro y Francisco Lira, de ARENA, no respaldaron la iniciativa de ratificación de reforma constitucional.
Villatoro expresó que «más allá del voto, es de saber si realmente el Tribunal Supremo Electoral [TSE] está preparado para esto» y cuestionó que no se recibiera el resto de reformas a las leyes secundarias que conllevará la enmienda constitucional.
Las iniciativas para homologar el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero ingresaron ayer al pleno.
Internacionales
Tres excursionistas mueren en la erupción de un volcán en Indonesia
Tres excursionistas murieron este viernes en la isla indonesia de Halmahera tras la erupción de un volcán, que lanzó una enorme nube de ceniza por los aires, informaron las autoridades.
Entre los fallecidos hay dos singapurenses y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia, aseguró Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de la provincia de Halmahera del Norte, a la cadena Kompas TV.
Veinte excursionistas se encontraban en las laderas cuando ocurrió el desastre, señaló Erlichson desde una estación de monitoreo.
Nueve de ellos eran de Singapur y el resto indonesios.
«Los cuerpos de los fallecidos siguen en la montaña», precisó.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Los otros 17 excursionistas fueron hallados vivos, según el jefe de la agencia local de auxilio Iwan Ramdani.
Algunos de los excursionistas sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.
El guía del grupo y un asistente fueron llevados a la comisaría y podrían enfrentarse a cargos penales por haber llevado a los excursionistas a una zona prohibida, añadió el jefe de policía.
El acceso a la zona se había prohibido el mes pasado, después de que los científicos observaran un aumento de la actividad volcánica.
Erlichson precisó que la operación de rescate se lleva a cabo en un terreno accidentado al que solo se puede acceder con vehículos hasta cierto punto de la pendiente.
«El resto del camino (las víctimas) deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación», dijo.
Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, indicó que la erupción de la madrugada estuvo acompañada de un «ruido atronador» y una espesa columna de humo que se elevó a unos 10 kilómetros desde la cima del monte Dukono y puede afectar a la población circundante.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Indonesia, un vasto archipiélago del Sudeste Asiático, experimenta frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas. Cuenta con casi 130 volcanes activos.
El Dukono se encuentra actualmente en el tercer nivel de alerta del sistema de alertas de cuatro niveles de Indonesia.
Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a los turistas y escaladores que no se acerquen a menos de 4 kilómetros del cráter Malupang Warirang.
Erlichson dijo que los excursionistas ignoraron las señales de advertencia colocadas a la entrada del sendero.