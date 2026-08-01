Gobierno lanza Plan Vacación 2026: más de 100 mil elementos garantizarán seguridad en Fiestas Agostinas

La cuenta regresiva ya comenzó. Este 30 de julio se presentó oficialmente la cuarta edición de la Lotería Run 2026, una experiencia que durante cuatro años ha reunido a miles de salvadoreños alrededor del deporte, la salud y la emoción de superar nuevos retos.

La cita será el domingo 20 de septiembre, desde las 6:00 de la mañana, con salida y meta en el Centro Comercial Las Cascadas, en Antiguo Cuscatlán. La carrera ofrece distancias para todos los niveles: 1K, 2K, 3K, 6K, 10K y 15K, pensadas tanto para quienes corren por primera vez como para quienes buscan superar su marca personal o simplemente disfrutar en familia.

Las fechas de entrega de kits ya están confirmadas: el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y el sábado 19 de septiembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El kit tiene un valor de $22.00 más cargos por boletería e incluye camisa Headsweats Ultra Performance, calcetines de compresión, bolsón deportivo, lanyard, número oficial en Tyvek, pines de seguridad, chip electrónico MyLaps, acceso a RunnerTag para descargar fotografías y una medalla conmemorativa.

Las inscripciones habilitadas a inicios de mes se agotaron en tan solo siete días. Sin embargo, Lotería anunció que habilitará más cupos para que un mayor número de salvadoreños pueda participar en esta experiencia.

“En Lotería creemos que cada paso cuenta. Por eso, la Lotería Run se ha convertido en mucho más que una carrera: es un espacio para compartir, desafiar tus propios límites y celebrar el bienestar junto a miles de salvadoreños”, destacaron los organizadores. Prepará tus tenis, elegí tu distancia y viví la experiencia de la Lotería Run 2026.

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