Incendio consume vehículo en Ahuachapán

Una persona perdió la vida tras un incendio registrado durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en el departamento de La Libertad, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES).

De acuerdo con la institución, la víctima fue localizada sin vida mientras se atendía la emergencia.

El siniestro ocurrió en el cantón Chanmico, caserío El Mesón, del distrito de San Juan Opico, municipio de La Libertad Centro.

El CBES indicó que sus equipos realizaron maniobras de control, extinción y liquidación del incendio para sofocar las llamas.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado qué originó el fuego y continúan trabajando en la escena para determinar las causas del incidente.

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