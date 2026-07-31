Nacionales
Incendio consume vehículo en Ahuachapán
Un vehículo fue consumido por un incendio la tarde de este viernes en el distrito de San Lorenzo, Ahuachapán Norte, dejando cuantiosas pérdidas materiales.
De acuerdo con la información preliminar, la unidad quedó completamente destruida por las llamas. La familia propietaria del automotor resultó afectada psicológicamente, ya que el vehículo era su principal fuente de sustento.
Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.
Las causas que originaron el incendio aún no han sido confirmadas y serán determinadas por las autoridades correspondientes.
Sucesos
Una persona perdió la vida tras voraz incendio en vivienda de La Libertad
Una persona perdió la vida tras un incendio registrado durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en el departamento de La Libertad, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES).
De acuerdo con la institución, la víctima fue localizada sin vida mientras se atendía la emergencia.
El siniestro ocurrió en el cantón Chanmico, caserío El Mesón, del distrito de San Juan Opico, municipio de La Libertad Centro.
El CBES indicó que sus equipos realizaron maniobras de control, extinción y liquidación del incendio para sofocar las llamas.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado qué originó el fuego y continúan trabajando en la escena para determinar las causas del incidente.
Sucesos
Dan el último adiós a joven que falleció tras caer del techo de una vivienda en Chalatenango
Familiares, amigos y habitantes de Potonico, Chalatenango, dieron este viernes el último adiós a Jonathan Rafael Menjívar Murillo, quien falleció tras sufrir una caída desde el techo de una vivienda donde realizaba trabajos.
El sepelio se llevó a cabo durante la mañana en el cementerio de Potonico, donde sus seres queridos lo acompañaron para despedirlo en medio del dolor por su inesperada partida.
Nacionales
PNC captura a dos sujetos reclamados por agrupaciones ilícitas y narcotráfico
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres que eran reclamados por un juzgado de San Miguel por los delitos de agrupaciones ilícitas y actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas con relación al tráfico de droga.
Los detenidos fueron identificados como José Joaquín Miguel Cruz, de 40 años de edad, y José Heriberto Díaz Luna, de 52 años.
Según la PNC, ambos fueron intervenidos y capturados en el cantón Buena Vista, en el distrito de Usulután Este.
Estos 2 sujetos son reclamados por un juzgado de San Miguel por los delitos de:
▪️ Agrupaciones ilícitas
▪️ Actos preparatorios proposición, conspiración y asociaciones delictivas con relación al tráfico de droga.
Los identificamos como:
▪️ José Joaquín Miguel Cruz, de 40… pic.twitter.com/mymVLuAUyb
— PNC El Salvador (@PNCSV) July 31, 2026