Nacionales
El Salvador acumula cinco días consecutivos sin homicidios en junio, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 5 de junio de 2026 finalizó sin registrar muertes violentas en El Salvador, sumando así cinco días consecutivos sin homicidios durante el mes de junio.
La institución dio a conocer el dato a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señaló que la jornada cerró con cero homicidios a nivel nacional.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el último homicidio registrado en el país ocurrió el 30 de mayo. La PNC indicó que el presunto responsable fue capturado en el distrito de Chalchuapa, en Santa Ana Oeste.
Las autoridades de seguridad señalaron que desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio los reportes se han mantenido sin homicidios, en el marco de las labores de seguridad y despliegue territorial que desarrollan para la protección de residentes y visitantes.
Nacionales
Hondureños buscan atención médica en el nuevo Hospital Rosales
El recién inaugurado Hospital Rosales de San Salvador ha generado interés entre ciudadanos hondureños, quienes han utilizado las redes sociales del centro médico para consultar sobre la posibilidad de recibir atención especializada en sus instalaciones.
Según el texto difundido, numerosos usuarios de Honduras han expresado interés en acceder a consultas y tratamientos médicos en el hospital, en medio de los desafíos que enfrenta el sistema público de salud de su país. Entre estos se mencionan listas de espera para procedimientos quirúrgicos y la actual suspensión de labores por parte del gremio médico, que mantiene atención únicamente para emergencias.
De acuerdo con datos citados en la publicación, entre 16,000 y 20,000 personas esperan una intervención médica en la red pública hondureña. Asimismo, se señala que las autoridades de salud de ese país han ejecutado cirugías electivas como parte de los esfuerzos para reducir la mora quirúrgica.
El interés de los ciudadanos hondureños aumentó tras la transmisión de la inauguración del nuevo Hospital Rosales, encabezada por el presidente Nayib Bukele. A partir de entonces, las redes sociales del centro médico comenzaron a recibir consultas relacionadas con la atención de pacientes extranjeros.
Uno de los casos mencionados es el de una usuaria identificada como Geisel Bustamante, quien consultó a través de TikTok sobre la posibilidad de que su hermano recibiera tratamiento de diálisis en El Salvador. En respuesta, la cuenta oficial del hospital indicó que las personas extranjeras pueden recibir atención médica presentando pasaporte o carné de residencia vigente para la apertura de un expediente clínico.
La respuesta también destacó que el centro hospitalario cuenta con un área especializada en hemodiálisis y que los servicios de salud brindados en el establecimiento son gratuitos. Tras esta interacción, numerosos usuarios hondureños expresaron mensajes de agradecimiento y continuaron realizando consultas sobre los servicios médicos disponibles.
Nacionales
Joven de 19 años es capturado por portar ilegalmente un arma de fuego
Un joven de 19 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser sorprendido portando ilegalmente una pistola, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El detenido fue identificado como Jonathan Alfredo Hernández Arévalo, quien fue arrestado en flagrancia debido a que portaba el arma de fuego sin la documentación requerida. De acuerdo con las autoridades, esta conducta está contemplada en el Código Penal y es sancionada con pena de prisión.
A través de una publicación en la red social X, el ministro Villatoro señaló que la portación ilegal de armas constituye un delito y afirmó que este tipo de hechos no serán tolerados. Asimismo, indicó que las autoridades mantienen acciones para prevenir que personas armadas de forma ilegal alteren la tranquilidad de la población.
El funcionario también comparó la respuesta actual de las instituciones de seguridad con la aplicada en años anteriores y reiteró que el Gobierno mantiene una política de tolerancia cero contra la portación ilegal de armas.
Nacionales
Alejandro Gutman imparte Masterclass ADN de la Pobreza y la Cultura de Integración a los 40,000 participantes en Proceso Formativo
El Teatro Presidente resplandeció con la energía de casi 3,000 jóvenes que, distribuidos en 2 jornadas, protagonizaron el cierre espectacular de la gira que ha realizado el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, por todo el país para compartir con los 40,000 estudiantes de último año de bachillerato inscritos en Proceso Formativo.
El objetivo ha sido claro: conocer a cada uno de los participantes y motivarlos a esforzarse y continuar con sus estudios superiores, ahora que esta oportunidad es una realidad, gracias al apoyo del Presidente Nayib Bukele, quien ha hecho posible que el acceso a las universidades o escuelas técnicas deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho.
Este recorrido por varios destinos inició el 11 de marzo, con doble jornada en el Instituto Nacional Thomas Jefferson en Sonsonate, por la mañana, y el auditorio de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), en Santa Ana; en ambas, participó un promedio de 1,500 estudiantes. La gira continuó por destinos como San Miguel, Ahuachapán, Ilobasco, Soyapango, Chalatenango, la BINAES y el Gimnasio Nacional.
De la misma forma que en los encuentros anteriores, los estudiantes, padres de familia y sus maestros comparten momentos de diversión, dinámicas y mucha complicidad. También se contó con una feria de universidades, donde algunas de las casas de estudio superior y escuelas técnicas que tienen convenio con Integración presentan su oferta académica para que los jóvenes conozcan estas instituciones y dónde desarrollar su vocación profesional.
Luego de 20 encuentros, todos los inscritos en Proceso Formativo cuentan con las herramientas y el conocimiento necesarios para convertirse en protagonistas de su futuro y sumarse a los 16,000 jóvenes salvadoreños que estudian en casi 40 universidades y escuelas técnicas que ofrecen más de 307 opciones de carrera.
El 2027 se perfila como el año con la mayor cantidad de nuevos ingresos para educación superior en la historia de El Salvador. Esta es la muestra de la gran transformación cultural y educativa que ya se encuentra en marcha.