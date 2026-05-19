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Cancillería certifica en electricidad a salvadoreños retornados
Recientemente, el Gobierno de El Salvador, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el acto de certificación de electricistas de 4. ° categoría de 25 salvadoreños retornados.
El evento fue presidido por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, quien remarcó que con este tipo de apuestas generan oportunidades de fortalecimiento de capacidades e inclusión, enfocadas en la reintegración económica y social de las personas migrantes retornadas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, entrega su certificado a uno de los salvadoreños retornados beneficiados con dicho programa. Foto: Cancillería de El Salvador
Este tipo de proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas, que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, informó Cancillería en su sitio web.
«Desde el “Proyecto para la protección a población en movilidad”, impulsado por la Cancillería, se cuenta con una visión centrada en los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible. Por ello, la reintegración económica de las personas retornadas requiere trabajo articulado entre instituciones públicas, cooperación internacional, academia y gobiernos locales», aseguró Godínez.
Parte de los capacitados en electricidad. Foto: Cancillería de El Salvador
Asimismo, subrayó que, además de las competencias técnicas, se fortalecieron habilidades blandas en cada uno de los participantes (como el desarrollo integral, la confianza y la resiliencia).
En tanto, la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros, recordó que la reintegración no ocurre de manera inmediata ni depende de una sola institución, sino que requiere articulación interinstitucional, acompañamiento continuo y oportunidades que permitan a las personas fortalecer sus capacidades y construir nuevas perspectivas para su desarrollo laboral.
La jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros. Foto: Cancillería de El Salvador
A su vez, Medeiros, señaló que los participantes fueron beneficiados con jornadas de atención psicosocial, con las que se pretende reforzar capacidades profesionales, sociales y personales.
La Universidad Don Bosco estuvo a cargo de capacitar y certificar a los participantes, aseguró la cancillería.
Internacionales
Putin llega a China por temas bilaterales e internacionales
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visita China el 19 y 20 de mayo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, con quien abordará temas sobre relaciones bilaterales, cooperación en diversos ámbitos, así como asuntos internacionales y regionales de interés mutuo y otros temas, informó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Fuentes oficiales aseguraron que la visita es la 25.ª de Putin a China y que bajo la dirección estratégica de ambos gobernantes «la asociación integral de coordinación China-Rusia para una nueva era ha gozado de solidez, desarrollo constante y profundo con la ampliación de la cooperación en diversos ámbitos» generando beneficios para ambas naciones.
Dichas acciones se enmarcan en los esfuerzos para contribuir al mantenimiento de la estabilidad estratégica mundial y lograr equidad y justicia internacional, agregaron.
Este año se conmemoran 30 años del establecimiento de la Asociación Estratégica de Coordinación China-Rusia, así como el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia, catalogado como el pilar legal y diplomático de la alianza entre ambas naciones.
El encuentro entre Putin y Xi ocurre una semana después de la llegada a Pekín del presidente Donald Trump
Internacionales
Científicos argentinos recogen roedores en Ushuaia para descartar hantavirus
La misión científica necesita capturar un número suficiente de roedores para extraer tejidos y sangre que serán luego remitidos a Buenos Aires para su análisis. Los trabajos continuarán durante toda la semana y los resultados demandarán un mes, señalaron especialistas.
«El problema es que en general la densidad de ratones es baja», dijo a la AFP el biólogo Sebastián Poljak.
«Lo ideal sería capturar pocos ratones pero de muchos lugares. Si hubiese hantavirus en un lugar, todos los ratones serían portadores», agregó el biólogo del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic).
Autoridades sanitarias dijeron a la AFP que los biólogos capturaron cerca de 70 ejemplares.
Estos ratones silvestres, llamados colilargos, son más frecuentes en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, a 15 kilómetros de la ciudad, un área de 70.000 hectáreas que reciben unos 400.000 visitantes cada año.
La provincia de Tierra del Fuego, una isla cuya capital es Ushuaia, nunca ha registrado casos de hantavirus desde que la notificación se volvió obligatoria en 1996.
El brote que se registró en el crucero Hondius responde a la cepa Andes, la más peligrosa por tener capacidad de transmisión entre humanos.
El barco partió de Ushuaia el 1 de abril. La cepa Andes hasta ahora sólo se ha identificado en otras provincias del sur de Argentina y en el sur de Chile.
Jetset
Francia anima a mujeres a denunciar violaciones tras investigación contra famoso cantante
El gobierno francés animó este martes a las mujeres a denunciar agresiones sexuales y violaciones, «incluso décadas después», en reacción a las crecientes acusaciones contra el popular cantante y actor Patrick Bruel.
Bruel, de 67 años, es una figura destacada de la cultura francesa, con múltiples álbumes superventas en su haber, y el último de una serie de celebridades acusadas de agresión sexual en Francia.
«Debemos seguir llevando al debate público mensajes extremadamente claros que animen a las mujeres a denunciar, incluso décadas después», declaró la vocera del gobierno, Maud Bregeon, en la cadena pública France 2, en referencia a las denuncias contra el cantante.
«Todos debemos trabajar por un sistema político, mediático y judicial que permita a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexista y sexual denunciar, decirlo públicamente y ser escuchadas por la justicia», defendió.
«Yo las escucho. Y luego corresponde al sistema judicial establecer la veracidad de los hechos», agregó.
Bruel afronta varias investigaciones en Francia y Bélgica, aunque niega todas las acusaciones.
El lunes, la fiscalía anunció que había reabierto una investigación contra Bruel por una presunta violación en 2015.
Su denunciante, Ophélie Fajfer, tenía 19 años en el momento de la supuesta violación, declaró su abogada, Myriam Guedj Benayoun, al canal BFMTV.
Fajfer –entonces una joven compositora– había acudido a la residencia de vacaciones de Bruel, en el sur de Francia, con la esperanza de recibir asesoramiento profesional del cantante, explicó.
La fiscalía de Nanterre, al oeste de París, ya instruye tres investigaciones por denuncias de violación contra el intérprete, relativas a hechos que supuestamente tuvieron lugar en 1997, 2000 y 2008.
Otra investigación se abrió en Bélgica tras una denuncia por una presunta agresión sexual.
La semana pasada, otras dos mujeres presentaron otra denuncia por violación y agresión sexual, que debería dar lugar a una nueva investigación.
«Jamás he forzado a una mujer», escribió Bruel en Instagram el domingo.