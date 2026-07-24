Nacionales
Capturan a tres menores de edad por realizar grafiti alusivo a la MS-13 en San Juan Opico
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres menores de edad en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, luego de que fueran captados por una cámara de videovigilancia mientras realizaban un grafiti alusivo a la pandilla MS-13.
Los detenidos fueron identificados como José Daniel García Aguilar, de 17 años; Luis Gabriel Salguero, de 16; y Axel Exequiel Acosta García, de 15 años.
De acuerdo con la PNC, tras obtener información sobre lo ocurrido, los equipos policiales ubicaron e intervinieron a los tres menores en el cantón Chanmico.
Las autoridades indicaron que los adolescentes serán remitidos por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
En San Juan Opico, La Libertad Centro, capturamos a tres menores de edad, luego de ser captados en un video de seguridad, mientras realizaban un grafiti alusivo a la MS13.
Los identificamos como:
▪️José Daniel García Aguilar, de 17 años
▪️Luis Gabriel Salguero, de 16 años… pic.twitter.com/69voEx77Bg
— PNC El Salvador (@PNCSV) July 24, 2026
Nacionales
Capturan a pandillero de la 18 Sureños tras ser expulsado de Honduras
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en coordinación con autoridades hondureñas, fue capturado Tony Mauricio Viera Gutiérrez, de 31 años, señalado como integrante de la pandilla 18 Sureños.
De acuerdo con la institución, Viera Gutiérrez fue expulsado de Honduras y recibido en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, donde equipos policiales hicieron efectiva su detención.
La PNC indicó que el detenido posee tatuajes que lo vinculan con la pandilla y que, además, en su teléfono celular fueron encontradas fotografías alusivas a la estructura criminal.
Las autoridades informaron que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
En coordinación con autoridades hondureñas, capturamos a Tony Mauricio Viera Gutiérrez, de 31 años, de la 18 Sureños.
Fue expulsado del país vecino y recibido en la frontera El Amatillo, La Unión Norte, donde nuestros equipos hicieron efectiva su detención.
Este sujeto posee… pic.twitter.com/Tgz4sfVczx
— PNC El Salvador (@PNCSV) July 24, 2026
Nacionales
Capturan a menor de 17 años acusado de amenazar de muerte a su madre en Atiquizaya
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Marcos L., de 17 años, en el distrito de Atiquizaya, Ahuachapán Norte, acusado de amenazar de muerte a su madre.
De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, el menor habría incurrido en esta conducta en ocasiones anteriores.
Tras recibir el aviso, equipos policiales iniciaron la búsqueda del adolescente, quien fue localizado en el cantón Joya del Platanar.
Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron un arma de balines, la cual, según la PNC, era utilizada para intimidar a la víctima.
Será remitido por el delito de amenazas.
Nacionales
Pronostican lluvias en distintos puntos del país para este viernes
El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana en el sector costero y la zona occidental del país, sin que se prevean lluvias significativas en esas áreas.
Para la tarde, se espera un incremento de la nubosidad con lluvias puntuales en sectores de la zona norte y la cordillera volcánica, especialmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo, sierra Tecapa-Chinameca, así como al norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán.
Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado con lluvias en sectores de la zona central y occidental, principalmente en los departamentos de San Vicente, Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y Santa Ana. Además, no se descartan algunas lluvias al norte de la zona oriental.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas momentáneas de 35 kilómetros por hora o más.
El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y por vaguadas cercanas a la región.