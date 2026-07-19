Nayib Bukele: «Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra»

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó este domingo cualquier confrontación militar con Honduras por la disputa territorial sobre la Isla Conejo en el Golfo de Fonseca. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bukele calificó el islote como “una piedra donde no vive nadie y que no produce nada”, respondiendo así al reciente acto encabezado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, quien visitó el territorio para conmemorar el 57 aniversario de la Guerra del Fútbol de 1969. Bukele enfatizó la hermandad entre ambos pueblos centroamericanos y separó claramente el tema territorial del combate al narcotráfico. “Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca. Pero ese tema es con los narcos”, escribió. La declaración busca desescalar tensiones tras la izada de la bandera hondureña en el islote, reclamado históricamente por El Salvador. El mensaje de Bukele acompañó un video de una ciudadana hondureña que, ante la falta de cupos quirúrgicos en su país, fue atendida de emergencia en el recién inaugurado Hospital Nacional Rosales de El Salvador. La paciente recibió una cirugía láser sin costo alguno y agradeció públicamente al mandatario salvadoreño por priorizar la salud. Este ejemplo ilustra la cooperación bilateral más allá de las diferencias limítrofes. La Isla Conejo ha sido motivo de controversia durante décadas entre ambos países, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1992 que delimitó fronteras terrestres y marítimas en la región. Honduras ejerce control efectivo sobre el islote desde los años 80, mientras El Salvador mantiene su reclamo de soberanía. El acto de Asfura revivió memorias de la breve pero sangrienta guerra de 1969, que dejó miles de muertos y tensiones que aún persisten en la memoria colectiva. Analistas ven en la respuesta de Bukele un tono pragmático que prioriza la estabilidad regional y el combate al crimen organizado en una zona estratégica del Pacífico. Mientras las relaciones diplomáticas se mantienen, el enfoque en temas comunes como la salud y la seguridad podría abrir vías para un diálogo constructivo entre Tegucigalpa y San Salvador, en un contexto de integración centroamericana.

Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada. Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca. Pero ese tema es con los narcos.… https://t.co/G91D76hU3f — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2026

El Salvador golpea al narcotráfico con histórico decomiso

El presidente Nayib Bukele anunció un nuevo golpe contundente contra el narcotráfico internacional. El 17 de julio, la Marina Nacional interceptó una lancha con motor fuera de borda (LMFB) a 947 millas náuticas (aproximadamente 1.764 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. A bordo viajaban dos ecuatorianos que transportaban 1,36 toneladas de cocaína, con un valor estimado en unos 34 millones de dólares.

Esta operación eleva las incautaciones del año a 14,61 toneladas de cocaína, equivalentes a más de 365 millones de dólares. Bukele enfatizó que El Salvador sigue actuando donde antes el crimen operaba con impunidad, consolidando su estrategia de seguridad que ha transformado al país en referente regional.

Las imágenes difundidas muestran a efectivos de la Marina custodiando el cargamento y a los detenidos, destacando la capacidad operativa en alta mar y el compromiso interinstitucional. Este decomiso se suma a una serie de acciones que han debilitado significativamente las rutas del narcotráfico en el Pacífico.

Hace apenas un mes asestamos el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador. Hoy, nuestra Marina Nacional vuelve a golpear a las organizaciones del crimen transnacional. El 17 de julio, nuestra Marina Nacional interceptó una LMFB (Lancha con Motor Fuera… pic.twitter.com/tZnDdznVPi — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 18, 2026

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