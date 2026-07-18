Inglaterra humilla a Francia 6-4 y deja en evidencia el ocaso de Mbappé y una generación que ya no asusta

Pese a la amplia trayectoria futbolística de España y Argentina, las selecciones finalistas del Mundial 2026 únicamente cuentan con un antecedente en competición oficial, disputado hace 60 años, en el que la Albiceleste se impuso. Los otros 13 enfrentamientos registrados entre ambos combinados fueron partidos amistosos.

El historial entre las dos selecciones es equilibrado, con seis victorias para cada equipo y dos empates.

España y Argentina debieron enfrentarse como campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América en la Finalissima programada en Doha a finales de marzo, pero la guerra en Oriente Medio impidió la realización del encuentro. Además, las federaciones de ambos países se acusaron de no haber realizado los esfuerzos suficientes para trasladar el partido a otra sede.

Cuatro meses después, ambas selecciones volverán a encontrarse, esta vez para disputar el título de campeón del mundo.

Primeros enfrentamientos

El primer duelo entre España y Argentina se disputó el 7 de diciembre de 1952, en un amistoso celebrado en el estadio Chamartín de Madrid, recinto que tres años después pasó a llamarse Santiago Bernabéu.

El encuentro terminó con victoria argentina por 1-0, gracias a un gol del delantero Ricardo Infante.

Meses después, el 5 de julio de 1953, España visitó Argentina y se enfrentaron en el estadio Monumental de Buenos Aires. El resultado volvió a favorecer a la Albiceleste, esta vez con un tanto de Ernesto Grillo en los últimos minutos.

Tras otra victoria argentina en 1960, por 2-0 en el Monumental, partido en el que Alfredo Di Stéfano ya defendía los colores de la Roja, España consiguió su primera victoria ante Argentina en el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones.

El triunfo español llegó el 11 de junio de 1961 en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, con goles de Luis del Sol y Alfredo Di Stéfano en la segunda mitad.

El único partido oficial entre ambas selecciones

El único enfrentamiento oficial registrado entre España y Argentina ocurrió en el Mundial de Inglaterra 1966, antes de que ambos países conquistaran sus primeros títulos mundiales.

Las selecciones compartieron el Grupo II junto a Suiza y Alemania Occidental, equipo que posteriormente perdió la final del torneo.

El 13 de julio de 1966, en Birmingham, Argentina derrotó 2-1 a España con un doblete de Luis Artime.

La Roja, pese a contar con Luis Suárez, ganador del Balón de Oro en 1960, y con la base del Real Madrid que había conquistado su sexta Copa de Europa, quedó eliminada en la fase de grupos. Argentina, por su parte, cayó en cuartos de final ante Inglaterra, que posteriormente se consagró campeona.

Amistosos disputados en España

En 1974, ambas selecciones empataron 1-1 en un amistoso disputado en Buenos Aires, resultado que representó el primer empate entre los dos equipos.

Catorce años después volvieron a enfrentarse en Sevilla con el mismo marcador. Ese partido fue el primero de cinco amistosos disputados en territorio español, con tres victorias para España y una para Argentina.

La goleada argentina ante la campeona del mundo

Luego de conquistar su primer Mundial en Sudáfrica 2010, España enfrentó a Argentina en Buenos Aires con la intención de mostrar su nueva condición de campeona mundial.

Sin embargo, el equipo dirigido entonces por Vicente del Bosque sufrió una derrota por 4-1 en el Monumental, en el primer duelo entre ambos equipos en territorio sudamericano en 36 años.

España alineó jugadores como Piqué, Busquets, Xabi Alonso, Iniesta y David Villa, además de otros futbolistas con menor participación en el Mundial, como Reina, Arbeloa, Monreal y Marchena.

Argentina tomó ventaja con goles de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Carlos Tevez durante la primera media hora del partido. Fernando Llorente descontó para la Roja en la parte final, pero Sergio Agüero marcó el definitivo 4-1 en el tiempo de descuento.

La revancha española con protagonismo de Isco

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue también el de mayor diferencia en el marcador.

España se tomó revancha de la derrota sufrida en 2010 con una goleada 6-1 sobre Argentina en el Estadio Metropolitano de Madrid, en marzo de 2018, poco antes del Mundial de Rusia.

Isco Alarcón fue la figura del encuentro al marcar tres goles. Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas completaron la goleada española durante una de las mejores actuaciones de la Roja en la etapa dirigida por Julen Lopetegui.

Por Argentina descontó Nicolás Otamendi. De aquel equipo argentino también permanecen jugadores como Tagliafico, Lo Celso, Paredes y Lautaro Martínez. Lionel Messi no disputó el encuentro por molestias musculares, aunque estuvo presente en el estadio madrileño.

De aquella selección española, el único jugador que continúa en el equipo es el capitán Rodri Hernández, quien no disputó minutos en aquel partido.

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