Kylian Mbappé destrona a Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales

Neymar se reincorpora este viernes a los entrenamientos del Santos luego de la eliminación de Brasil en el Mundial, en un momento decisivo para definir el futuro del delantero de 34 años, cuyo contrato con el club permanece vigente hasta diciembre.

El atacante brasileño ha sido afectado por lesiones en los últimos tiempos y recientemente anunció que su etapa con la selección de Brasil llegó a su fin.

En redes sociales circuló un video creado con inteligencia artificial por un aficionado, en el que aparece un Neymar niño pidiéndole al actual jugador que busque nuevamente el hexacampeonato con Brasil en el Mundial de 2030. El futbolista respondió la publicación con emoticones de tres caras sonrientes con lágrimas.

La incertidumbre en Santos

Tras someterse a una cirugía en la rodilla izquierda a finales del año pasado, Neymar solo ha disputado ocho de los 19 partidos que el Santos jugó en el Brasileirão 2026.

Pese a su poca participación, suma cuatro goles y dos asistencias, además de haber mostrado momentos del nivel futbolístico que lo convirtió en figura durante su etapa con el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

El año pasado, cuando regresó al Santos, club donde se formó y que fue el equipo de Pelé, el delantero tuvo un papel importante para evitar el descenso.

Esos destellos fueron tomados en cuenta por el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, quien decidió convocarlo para el Mundial después de una ausencia que se remontaba a octubre de 2023. Sin embargo, Neymar llegó con problemas musculares y únicamente disputó 37 minutos en dos partidos.

Su único gol en el torneo llegó desde el punto penal, pero no fue suficiente para evitar la eliminación de Brasil, que perdió 2-1 ante Noruega en los octavos de final.

El futuro de Neymar en Santos dependerá, en gran medida, de las elecciones de directiva previstas para diciembre, fecha que coincide con el final del contrato del jugador.

El presidente del Santos, Marcelo Teixeira, quien impulsó el regreso del delantero, todavía no ha confirmado si buscará la reelección.

«La primera cuestión era si Neymar dejaría de jugar o no», declaró a AFP un funcionario del club bajo reserva de identidad.

Sobre una posible renovación, el funcionario indicó que «es una decisión que, probablemente, solo se tomará después de las elecciones».

Durante la pausa de mes y medio del campeonato brasileño por el Mundial, Santos ocupaba la posición 15 de la tabla, apenas un punto por encima de la zona de descenso. Además, disputará los playoffs de la Copa Sudamericana ante el club venezolano UCV.

El equipo de comunicación de Neymar difundió videos del futbolista entrenando por su cuenta antes de su regreso a los trabajos con el Peixe.

El final de su etapa con Brasil

Tras la derrota de Brasil ante Noruega, Neymar aseguró que el Mundial representaba el punto final de su carrera internacional con la selección brasileña.

El delantero disputó 130 partidos con la Canarinha, marcó 80 goles y superó el récord de Pelé como máximo goleador histórico del equipo nacional.

Aunque consiguió una medalla de oro olímpica, el hexacampeonato mundial quedó como una deuda pendiente en su carrera.

Ante las versiones sobre un posible retiro definitivo, su padre y agente, Neymar Santos Sr., le pidió continuar jugando.

«Hijo, sigue jugando fútbol. Vuelve a sentir la alegría con el balón en los pies, vuelve a sonreír dentro del campo», escribió en una carta difundida mediante un video en Instagram.

«No tengas miedo del mañana», agregó.

La MLS aparece como una alternativa

Según versiones de prensa, Neymar también ha considerado continuar su carrera en la MLS de Estados Unidos.

De acuerdo con The Athletic, sección deportiva de The New York Times, existieron negociaciones con el Cincinnati FC, aunque finalmente no avanzaron.

Estos reportes señalan que el brasileño aún mantiene abierta la posibilidad de jugar en la MLS, liga donde actualmente participan figuras como su excompañero en el Barcelona Lionel Messi con el Inter Miami, el francés Antoine Griezmann con Orlando City y el alemán Thomas Müller con Vancouver Whitecaps.

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