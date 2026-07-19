Macabro hallazgo en Guatemala: Dos cuerpos abandonados dentro de un costal rojo en plena zona 12 de la capital

La cuenta de X de la expresidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue hackeada este viernes, provocando cambios en el perfil y la desaparición de todas las publicaciones que documentaban su gestión presidencial.

De acuerdo con la información difundida, una de las primeras señales de la intervención fue la modificación de la descripción de la cuenta, que dejó de identificar a Castro como «expresidenta de Honduras». En su lugar, aparecieron palabras relacionadas con videojuegos, la bandera de Israel y un enlace hacia un sitio web para adultos.

Asimismo, desde el perfil comenzaron a publicarse mensajes relacionados con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contenidos que no correspondían a las publicaciones habituales de la exmandataria.

Otro de los cambios detectados fue la desaparición de todas las publicaciones realizadas durante los últimos años, las cuales documentaban la gestión presidencial de Xiomara Castro. Tras entregar la Presidencia, se había informado que la cuenta permanecería activa como una «memoria histórica» de su administración.

Hasta el momento, ni los hijos de la exmandataria ni su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, se han pronunciado sobre lo ocurrido. Por su parte, el exviceministro de Comunicaciones y Prensa, Ivis Alvarado, informó que, tras el presunto hackeo, fueron eliminadas todas las publicaciones históricas de la cuenta.

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