Nacionales
Ambiente caluroso y lluvias marcarán el clima en el centro y occidente del país
El pronóstico del tiempo indica que durante la mañana el cielo estará poco nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte, mientras que en el resto del territorio nacional permanecerá despejado.
Para la tarde, se espera un cielo parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la zona norte, con mayor énfasis en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, la cordillera del Bálsamo y el norte de Santa Ana y Chalatenango, donde podrían registrarse lluvias breves.
Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado, con lluvias de corta duración en sectores de la zona occidental, La Libertad, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la costa de La Paz.
El viento será del noreste, con velocidades entre los 10 y 22 kilómetros por hora y brisas de hasta 30 kilómetros por hora.
De acuerdo con las condiciones atmosféricas, una onda tropical mantiene influencia sobre El Salvador; sin embargo, las lluvias estarán limitadas a sectores montañosos debido al flujo del este acelerado.
Principal
Mujer pierde la vida tras ser arrollada en Cuscatlán
Una mujer perdió la vida a primera hora de este martes tras ser arrollada sobre la carretera Panamericana, en el departamento de Cuscatlán.
La víctima falleció en el lugar del hecho debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el impacto.
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, a la altura de la pasarela de San Pedro Perulapán, en el municipio de Cuscatlán Norte.
De acuerdo con el informe, la mujer optó por no utilizar la pasarela y cruzó por la carretera, momento en el que fue arrollada en el sentido que conduce hacia el oriente del país.
Al lugar también se hicieron presentes oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y deducir responsabilidades.
Nacionales
40,000 jóvenes salvadoreños entran en la recta final para conquistar sus sueños, a través del Proceso Formativo
El entusiasmo de hacer los sueños realidad se respira en los pasillos del Instituto Nacional Gral. Francisco Menéndez (INFRAMEN). Los estudiantes de último año de bachillerato que participan en el programa Proceso Formativo están en la etapa final de completar los requisitos para obtener su certificación y estudiar una carrera universitaria, técnica o un curso vocacional, según su esfuerzo; y así ser parte del Florecimiento Salvadoreño.
Más de 40,000 jóvenes salvadoreños, a nivel nacional, se han inscrito en este programa; esto representa más del 80% de la matrícula 2026. Las autoridades escolares se sienten satisfechas con este nivel de participación, que refleja la esperanza de un futuro mejor, en el que los futuros bachilleres asumen su rol protagónico en la construcción de una nueva historia en El Salvador.
Darío Salmerón, coordinador a nivel nacional, invita a los jóvenes a completar las actividades que son parte del programa. Estas son: recibir el curso ADN de la Pobreza y la Cultura de Integración, refuerzos académicos en matemáticas y lenguaje, recibir una charla con profesionales, visitar o participar en ferias con universidades, ser parte de capacitaciones, formar parte de actividades en el Mundo de Arte y Entretenimiento y actividades de la Dirección de Integración y brindar servicio a las comunidades.
Esta es una transformación histórica, ya que, en años anteriores, para muchos de ellos, las opciones eran migrar de El Salvador o engrosar una enorme fuga de talento por falta de oportunidades.
Salmerón también invita a los jóvenes a que verifiquen que todas las actividades en las que han participado estén debidamente documentadas, ya que hay muchos estudiantes que no las han ingresado. Para conocer el status, los interesados pueden visitar la página beneficiarios.culturadeintegracion.com. Si alguna actividad no aparece reflejada, la página muestra el camino a seguir para actualizar la información.
Dentro de unas semanas, el domingo 16 de agosto, los aspirantes a becas y los más de 16,000 becados de la Dirección de Integración vivirán una fiesta nacional, un encuentro inolvidable en el estadio “Mágico González”, donde gritarán a viva voz que esta vez es diferente: ahora las oportunidades están al alcance de sus manos y alcanzarlas depende únicamente del compromiso que cada uno muestra por conquistar sus sueños.
Nacionales
Cruz Roja Salvadoreña incorpora a Balto Bernabé, un cachorro que será entrenado para búsqueda y rescate
La Cruz Roja Salvadoreña informó sobre la incorporación de Balto Bernabé, un cachorro de cuatro meses de edad que se integra a la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate (KSAR) con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de los equipos especializados que participan en la atención de emergencias.
La institución explicó que el canino iniciará un proceso de formación para convertirse en un perro de búsqueda y rescate, entrenamiento que le permitirá apoyar en futuras operaciones de localización de personas en diferentes escenarios de emergencia.
Balto Bernabé fue donado por Samuel R. Honnold, cuya contribución hizo posible su incorporación a la Unidad KSAR. La Cruz Roja Salvadoreña agradeció este apoyo y destacó que fortalecerá la capacidad de respuesta de sus equipos especializados.
Asimismo, la institución señaló que la incorporación del cachorro forma parte de los esfuerzos por dotar a su personal y voluntariado de mayores herramientas para brindar una respuesta oportuna y eficaz durante situaciones de emergencia, en cumplimiento de su misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Con este nuevo integrante, la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate continuará fortaleciendo sus capacidades para apoyar las labores de búsqueda y rescate que desarrolla la institución en beneficio de la población salvadoreña.