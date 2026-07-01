Economia
Sorteo LOTRA dedicado al Especial del Billetero
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo Especial del Billetero, como un reconocimiento a los agentes billeteros que comercializan sus productos y acercan la oportunidad de ganar a miles de salvadoreños en todo el país.
Durante la fase previa del sorteo, Marjorie González, jefa del Departamento de Agencias de la LNB, participó en el ingreso de los premios a la tómbola y en la selección de maletines. Además, explicó a la audiencia el trabajo que realizan los agentes billeteros y detalló el proceso para formar parte de esta red de venta que distribuye los productos de la institución en todo el territorio nacional.
En el Sorteo Especial del Billetero, el primer premio de $185,000 correspondió al billete n.º 23733, el cual fue vendido. El segundo premio de $20,000 fue para el billete n.º 02503, que no fue vendido, mientras que el tercer premio de $10,000 correspondió al billete n.º 16890, también no vendido.
La LNB destacó que cada boleto adquirido para participar en sus sorteos también contribuye a los programas de beneficencia que desarrolla la institución. Según informó, durante junio de 2026 fueron beneficiadas 5,618 personas, con una inversión de $61,707.50, como parte de los esfuerzos para acercar atención y apoyo a la población salvadoreña.
Asimismo, la institución invitó a la población a consultar la lista completa de números ganadores en su sitio web oficial y a seguir el resumen de los premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Finalmente, la LNB recordó que cada miércoles ofrece una nueva oportunidad para participar en sus sorteos bajo el mensaje: «Ese Algún Día, te puede pasar a vos».
Economia
Sorteo LOTRA No 456 dedicado a la Copa presidente GanaPlay
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA No. 456, dedicado a la Copa Presidente GanaPlay 2026, una de las competencias más importantes del fútbol salvadoreño, que reúne a equipos de Primera, Segunda y Tercera División.
La Copa Presidente GanaPlay 2026 marcó el regreso de este emblemático torneo al calendario nacional y cuenta con la participación de 24 equipos de las tres categorías profesionales del fútbol salvadoreño.
La competencia es organizada por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y avalada por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Su objetivo es fortalecer el desarrollo deportivo, promover nuevos talentos, impulsar la integración deportiva, fomentar la convivencia familiar en los estadios y brindar oportunidades para que jóvenes talentos demuestren su potencial en escenarios de alto nivel.
Como parte del protocolo del sorteo, Rodolfo Mena, director de la Copa Presidente GanaPlay de INDES, realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas.
Además, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó el cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), en reconocimiento al trabajo que desarrolla la institución para impulsar el deporte, fortalecer las oportunidades para la juventud y promover el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA No. 456 fueron:
- Primer Premio: $350,000 – Billete No. 29020 (VENDIDO)
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 39795 (VENDIDO)
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 12219 (NO VENDIDO)
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial y que el resumen de los premios principales será transmitido a las 8:30 p. m. por Canal 10.
Cada miércoles representa una nueva oportunidad de participar en los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
Precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios entre el 23 de junio y el 6 de julio de 2026, pese a factores internacionales que podrían influir en el mercado, como la suspensión de las negociaciones para poner fin al conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán.
De acuerdo con la institución, en la zona central el precio por galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74, la gasolina regular en $4.41 y el diésel en $4.44.
En la zona occidental, la gasolina superior continuará a $4.75 por galón, la regular a $4.42 y el diésel a $4.44.
Mientras tanto, en la zona oriental, la gasolina superior se mantendrá en $4.75, la gasolina regular en $4.42 y el diésel en $4.44 por galón.
La DGEHM indicó que ha reforzado las verificaciones en las estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, con el propósito de que los consumidores obtengan exactamente la cantidad por la que pagan.
Asimismo, informó que inspectores de la institución realizan un monitoreo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo.
La entidad señaló que, en caso de detectarse incumplimientos a la ley, las empresas se exponen a las sanciones correspondientes. Estas acciones buscan garantizar que el consumidor final obtenga los máximos beneficios por su compra y que los salvadoreños puedan elegir la gasolinera que les brinde el mejor servicio.
Economia
Lotería Nacional dedica Sorteo LOTRA 455 a la Liga de Fútbol Playa
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA N.º 455, dedicado a la Liga de Fútbol Playa, una competencia que impulsa el desarrollo de esta disciplina en El Salvador y brinda oportunidades para que atletas de distintas zonas del país continúen demostrando su talento en escenarios de alto nivel.
La Liga de Fútbol Playa se ha consolidado como una plataforma clave para el crecimiento de esta modalidad deportiva, promoviendo la participación de equipos masculinos y femeninos y contribuyendo al fortalecimiento de una disciplina que ha brindado importantes satisfacciones al país en competencias internacionales.
En su sexta edición, la Liga reúne a 35 equipos de todo el territorio nacional, fortaleciendo la proyección del talento salvadoreño y el desarrollo del deporte en las comunidades costeras.
Como parte del protocolo del sorteo, René Reyes, coordinador de la Liga de Fútbol Playa, realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas. Asimismo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), en reconocimiento al trabajo que la institución desarrolla para impulsar el deporte y el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 455 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 23667 – No vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 12134 – Vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 23298 – Vendido.
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial y que el resumen de los premios principales se transmite a las 8:30 p. m. por Canal 10.
Además, recordó a la población que cada semana existe una nueva oportunidad de participar en los sorteos.