Modelo salvadoreño inspira a la región

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con una delegación mexicana encabezada por el Senador, Antonio Martín del Campo, con el propósito de intercambiar experiencias sobre las buenas prácticas de Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en materia de seguridad, transformación institucional y reconstrucción del tejido social.

Durante esta reunión, el Vicepresidente Ulloa destacó que la seguridad ciudadana ha sido el eje articulador de las políticas públicas, permitiendo que el país pasara de ser uno de los más violentos del mundo a consolidarse como la nación más segura del hemisferio occidental. Asimismo, explicó que la estrategia de seguridad respondió a un contexto histórico marcado por décadas de violencia, extorsión y control del territorio ejercido por las pandillas. En ese marco, abordó el Plan Control Territorial y la Guerra Contra Las Pandillas, como esfuerzos sin precedentes para alcanzar la seguridad que hoy se vive en las comunidades.

Destacó que el Plan Control Territorial ha permitido recuperar territorios, restablecer los servicios públicos, fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad y reconstruir el tejido social. Detalló que la fase #6 llamada Integración tiene como objetivo integrar a las comunidades, mediante programas para reducir la pobreza , generar inclusión e impulsar la formación en arte, deporte y apoyo comunitario. De la misma manera habló de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), que promueven el acceso a la educación, tecnología, cultura y convivencia.

Por su parte, el Senador Martín del Campo expresó el interés de conocer de primera mano las políticas públicas implementadas por El Salvador para alcanzar los actuales niveles de seguridad, con el objetivo de analizar la forma en que el país ha respondido a los desafíos vinculados a la institucionalidad y la atención a las comunidades. Asimismo, conversó sobre la visita que realizará al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del interés de la delegación por comprender de manera integral el modelo salvadoreño.

Finalmente, el Vicemandatario, reafirmó la apertura del Gobierno salvadoreño para promover espacios de cooperación, diálogo técnico e intercambio de buenas prácticas que contribuyan a enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad, desarrollo e institucionalidad.

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