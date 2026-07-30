Tres agentes de la PNC son capturados por exigir dinero a un conductor en un retén

La Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Palomía de Gualcho, ubicado en el distrito de Nueva Granada, Usulután Norte, proyecto que beneficiará a 163 estudiantes desde parvularia hasta noveno grado.

La intervención contempla la remodelación de cuatro módulos y 10 aulas, entre ellas una destinada a parvularia, la cual contará con inodoro tipo baby, ducha, lavamanos y espacios diseñados para el desarrollo de actividades lúdicas.

La DOM informó que también se mejorarán las áreas administrativas, el salón de usos múltiples, los servicios sanitarios, la cocina-comedor y la bodega. Asimismo, se demarcarán las áreas verdes, recreativas y de juegos, además de las zonas de caminamientos y rampas de acceso.

Como parte de las obras complementarias se construirán modernos sistemas de drenaje, instalaciones eléctricas y contra incendios, iluminación LED, internet gratuito, señalización, rutas de evacuación, rehabilitación de la fachada, portones principales y muros perimetrales, así como una cisterna y un cuarto de bombeo.

«Tenemos muchas dificultades, no tenemos agua potable, el estado de los baños, los techos, las aulas, necesitamos una mejora en todo. Desde que la hizo la República de Japón, nadie más volvió a invertir en la escuela», expresó Alba Luz Pineda, docente del centro escolar, al referirse a las condiciones actuales del inmueble y las expectativas por el proyecto.

La docente manifestó que, aunque posiblemente no disfrute por mucho tiempo de las nuevas instalaciones, se siente agradecida porque, bajo la gestión del presidente Nayib Bukele, el centro escolar contará con infraestructura de primer nivel.

Como parte de la modernización también se sustituirán los pisos deteriorados por superficies antideslizantes, como porcelanato y caucho, además de instalar nuevas puertas y ventanas, y techos con cubierta termoacústica para reducir el ruido y el calor.

La institución informó que todos los espacios serán amueblados y equipados de acuerdo con su función.

Esta es la décima escuela que la DOM interviene en el departamento de Usulután. De estos proyectos, uno ya fue finalizado y entregado en el caserío Agua Fría, del distrito de Jucuarán.

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