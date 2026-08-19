Nacionales
Ministro de Trabajo revela que “casi nadie” paga el 25 % de nocturnidad y detecta horas extras sin remuneración en inspecciones nocturnas
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó este miércoles que las primeras inspecciones del Programa Justicia Laboral Nocturna ya revelaron incumplimientos graves en el pago de derechos laborales. El principal hallazgo es que el recargo del 25 % por trabajo nocturno “casi nadie” lo está abonando, pese a que está expresamente contemplado en el Código de Trabajo. Además, se han detectado trabajadores que realizan entre dos y tres horas adicionales a la jornada nocturna legal (de siete horas) sin recibir el pago correspondiente por horas extraordinarias.
Según la normativa, la jornada nocturna va de las 7:00 p.m. a las 6:00 a.m. y genera un recargo del 25 % sobre el salario. Si se superan las siete horas, cada hora extra debe pagarse con un recargo del 100 % sobre el valor de la hora ordinaria, más el 25 % de nocturnidad. Castro enfatizó que estos pagos no son negociables ni interpretables: “son de acatamiento forzoso”. Los casos más frecuentes se concentran en cadenas de restaurantes y el sector hotelero, donde también se hallaron irregularidades en la entrega de propinas a los trabajadores.
El Programa Justicia Laboral Nocturna, lanzado el 12 de agosto, busca corregir una brecha histórica de supervisión. Hasta ahora las inspecciones se concentraban en horario diurno, aunque entre el 30 % y el 40 % de la fuerza laboral salvadoreña trabaja de noche. Con equipos especializados que ya recorren centros de trabajo en los 14 departamentos, el Ministerio verifica jornadas, salarios, horas extras, nocturnidad, condiciones de trabajo, transporte y, cuando corresponde, alojamiento.
Ante los hallazgos, el titular de Trabajo afirmó que ya se están tomando acciones. La ley permite otorgar plazos de hasta 15 días hábiles para subsanar incumplimientos, mientras que las infracciones más graves pueden generar multas. Castro subrayó que el objetivo es garantizar justicia laboral también en la noche y que no se dejarán pasar las violaciones detectadas.
Sucesos
Motociclista lesionado tras fuerte accidente de tránsito en Chalatenango
Un fuerte accidente de tránsito dejó como resultado un motociclista lesionado este mediodía en el departamento de Chalatenango, de acuerdo con reportes ciudadanos.
El percance ocurrió frente al cementerio municipal y la terminal de buses de la ruta 125, antes de llegar a la entrada a la ciudad de Chalatenango Sur.
Personal de los cuerpos de socorro acudió al lugar para auxiliar a la víctima, quien quedó tendida sobre el pavimento tras el incidente.
Las causas que originaron el accidente serán investigadas por la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.
Nacionales
Cinco lesionados deja accidente entre camión repartidor de agua y camioneta en Sonsonate
Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles, a la altura de una gasolinera sobre el carril que conduce de Nahuizalco hacia Sonsonate, dejó cinco personas lesionadas, informó Comandos de Salvamento.
Los afectados fueron identificados como Palacios, de 51 años; López, de 63; López, de 55; Gómez, de 56; y Pérez, de 21 años.
Según los socorristas, dos de los lesionados presentaron laceraciones, mientras que los otros tres fueron atendidos por cuadros de hipertensión y crisis nerviosa.
Ninguno de los afectados fue trasladado a un centro hospitalario.
ENTREGA ESPECIAL
Mujer de 84 años sobrevive tres días bajo los escombros tras terremoto en Indonesia
Una mujer de 84 años fue hallada con vida tres días después de que un fuerte terremoto destruyera por completo su vivienda en una isla de Indonesia, informó este miércoles un funcionario local, mientras el número de fallecidos por el sismo aumentó a 73.
Más de 900 personas resultaron heridas y cerca de 60.000 fueron desplazadas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado las aguas frente a la isla indonesia de Flores, según la Agencia de Mitigación de Desastres (BNPB).
La vivienda de Paulina Pobi, ubicada en una pequeña isla al norte de Flores, fue una de las cientos de casas destruidas por el terremoto. La mujer quedó sepultada bajo las paredes de bambú que colapsaron durante el movimiento telúrico.
Pobi permaneció bajo los escombros hasta que su familia regresó a buscarla el martes. Inicialmente, sus familiares creían que había sido rescatada y trasladada a un refugio.
«Estaba como paralizada, no podía moverse ni hablar, así que su familia recién la encontró el cuarto día», declaró a la AFP el funcionario local Rudolfus Riba.
Riba indicó que la mujer se encontraba en buen estado de salud y no sufrió lesiones. «Solo estaba un poco débil porque llevaba días sin comer ni beber nada», explicó. «Parece irreal, casi como un milagro», agregó.
Desde el sábado se han registrado más de 3.000 réplicas, de las cuales al menos 86 fueron lo suficientemente fuertes como para ser percibidas por los residentes, según la agencia geológica BMKG.
Los constantes movimientos telúricos han provocado que muchas personas tengan demasiado miedo de regresar a sus viviendas. La BNPB informó que desde el sábado se han distribuido casi 400 toneladas de ayuda, incluidos alimentos, agua y medicamentos.
Indonesia registra terremotos con frecuencia debido a su ubicación en el denominado «Anillo de Fuego» del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica que se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste asiático y cruza el océano Pacífico.
En 2004, un terremoto de magnitud 9,1 ocurrido frente a la costa de Sumatra provocó un tsunami que dejó unas 220.000 personas fallecidas en toda la región, incluidas aproximadamente 170.000 en Indonesia.