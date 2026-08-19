Internacionales
Tres mujeres resultan gravemente heridas en ataque familiar en Minas de Oro, Olancho; policía busca a sospechoso
Un violento ataque registrado el 18 de agosto de 2026 en la comunidad de Minas de Oro, jurisdicción de Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, dejó a tres mujeres gravemente heridas. Las víctimas fueron identificadas como Elba Aldana y sus hijas Karla Rodríguez y Alba Rodríguez. Presentaron lesiones provocadas por arma de fuego y arma cortopunzante (machete o arma blanca).
Agentes de la Policía Nacional trasladaron de emergencia a las afectadas al Hospital Aníbal Murillo Escobar. Debido a la gravedad de sus heridas, Elba Aldana será movilizada a otro centro asistencial para recibir atención especializada, mientras Karla y Alba permanecen bajo cuidado médico en el hospital.
Según versiones preliminares de vecinos y reportes periodísticos, el presunto responsable es un hombre identificado como Miguel, conocido con el alias de “El Chulunco”. Este habría llegado a la vivienda de su suegra y, sin mediar palabras, atacó a las tres mujeres. Entre las víctimas se encontrarían su compañera de hogar, su suegra y su cuñada. Tras la agresión, el sospechoso huyó de la zona.
Elementos policiales se desplazaron de inmediato al lugar para atender la emergencia, resguardar a las heridas y realizar las primeras diligencias investigativas. Hasta el momento no se reportan capturas y las autoridades mantienen operativa la búsqueda del prófugo mientras determinan el móvil exacto del ataque y las responsabilidades penales.
El caso se encuentra bajo investigación activa de la Policía Nacional. Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para esclarecer las circunstancias completas del hecho ocurrido en el interior de la vivienda familiar.
🚨 Atención Honduras 🇭🇳 IMÁGENES MUY FUERTES
Tres mujeres (madre e hijas) terminaron gravemente heridas en Minas de Oro, Esquipulas del Norte, Olancho.
Las atacaron con arma de fuego y machete dentro de su propia casa.
Las víctimas: Elba Aldana, Karla Rodríguez y Alba… pic.twitter.com/JQlXCvuKY0
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 19, 2026
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Internacionales
Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.