Jetset
Naomi Campbell aparece 300 veces en los archivos de Jeffrey Epstein: su nombre era usado para manipular a jóvenes
El nombre de Naomi Campbell (55 años) vuelve a situarse en el foco mediático tras la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein.
Tal y como ha informado The New York Times, la supermodelo británica aparece de forma reiterada en los millones de archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno al depredador, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en una cárcel de Manhattan.
Según la investigación del diario estadounidense, el nombre de Campbell figura en cerca de 300 documentos, lo que la convierte en una de las celebridades más mencionadas en unos papeles en los que también figuran personalidades de gran peso político y social.
Barcelona como punto de partida, París como escenario de los abusos. Fotografías enviadas para ser evaluadas, transferencias de dinero, mensajes de control y el rostro de Jeffrey Epstein componen el rastro documental del caso de Milena, una joven captada en España por la red del financiero. Años después, ya muerto Epstein, el FBI la identificó como víctima residente en España y reconoció las dificultades para prestarle asistencia desde Europa.
«Es linda pero hay que rehacerle los pechos»: Milena fue la última víctima de Epstein en España, el FBI le dio 6 sesiones de terapia
Los correos electrónicos y registros incluidos en ese material revelan intercambios logísticos en los que la modelo habría solicitado volar en el avión privado de Epstein y coordinado posibles encuentros en su mansión de Nueva York.
Buena parte de esas gestiones se realizaban a través de Lesley Groff, asistente de confianza del financiero durante años.
La documentación también recoge testimonios de víctimas anónimas que, en entrevistas con el FBI, aseguraron haber coincidido con Campbell en actos sociales organizados por Epstein, así como en su residencia neoyorquina e incluso en su isla privada. Entre ellas, Virginia Giuffre, fallecida el pasado año a causa de un suicidio.
Estos elementos, siempre según el diario neoyorquino, apuntan a que la modelo permaneció en la órbita social de Jeffrey Epstein incluso después de que este fuera condenado en Florida en 2008 por solicitación de prostitución de una menor.
Uno de los aspectos más delicados que se desprenden de las transcripciones es la supuesta utilización del nombre de Campbell por parte de Epstein para captar a jóvenes con aspiraciones en el mundo de la moda.
Una víctima que conoció al financiero con apenas 15 años declaró que este le prometió facilitarle trabajo en Victoria’s Secret, asegurándole que conocía tanto a la modelo británica como a influyentes directivos del sector. Otra joven afirmó haber sido presentada a Campbell en la oficina privada de Epstein.
El abogado de la británica, Martin Singer, ha negado tajantemente que su clienta tuviera conocimiento de la conducta criminal del financiero antes de su detención en 2019.
En un comunicado remitido por correo electrónico y recogido por The New York Times, Singer sostiene que Campbell «no sabía nada de su terrible conducta delictiva» y que, de haber sospechado que alguna joven estaba siendo víctima, habría actuado de inmediato.
Asimismo, subraya que la modelo nunca tuvo contrato con la firma de lencería y que, si Epstein utilizó su nombre para impresionar o ganarse la confianza de alguien, lo hizo sin su consentimiento.
El letrado también afirma que Campbell no mantuvo contacto con Epstein tras su arresto en Nueva York y que sus encuentros con él se limitaron a reuniones de carácter profesional.
Además, niega que solicitara la dirección del financiero cuando este ingresó en prisión en Florida en 2008, pese a que su nombre aparece en un documento titulado «Lista de personas que necesitan la dirección de JE»
Conviene subrayar que Campbell no ha sido acusada de ningún delito y que las entrevistas del FBI no aportan pruebas que corroboren las declaraciones de las víctimas en lo relativo a su implicación.
Sin embargo, la reiterada presencia de su nombre en los archivos oficiales vuelve a poner en el foco la pintoresca red de relaciones sociales que rodeó a Epstein y la manera en que este se movía con soltura en entornos de enorme poder e influencia.
Jetset
Revelan causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’: una herida de bala en la axila acabó con su vida
Dos meses después de su muerte se ha conocido, por fin, qué causó la muerte del actor estadounidense Peter Greene. Ahora se sabe que falleció de manera accidental.
El intérprete, conocido por sus papeles en películas como Pulp Fiction, La máscara, Sospechosos habituales o Alerta máxima 2, fue hallado muerto el pasado 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side, en Nueva York.
El pasado miércoles, 18 de febrero, la oficina del responsable forense de Nueva York ha comunicado que el deceso del artista se produjo como consecuencia de una herida de bala en la axila izquierda, que también dañó su arteria braquial.
Al parecer, el actor disparó accidentalmente su arma y la herida acabó con su vida. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo, ya que había fallecido cuando lo encontraron.
El New York Daily News fue el primero en informar sobre la muerte de Peter Greene. Su representante, Gregg Edwards, confirmó que fue encontrado muerto en su piso.
En declaraciones ofrecidas a NBC News explicó que fue un vecino quien alertó a las autoridades después de percatarse de que la música en su apartamento estuvo sonando durante más de 24 horas.
La policía tocó la puerta, pero nadie respondió, así que los agentes tuvieron que echarla abajo. Su mánager había hablado con él a principios de esa misma semana.
«Era uno de los mejores actores de reparto del planeta. Nadie interpretó a un villano mejor que Peter», declaró Edwards entonces sobre su talento escénico.
Asimismo, destacaba su calidad humana: «Pero también tenía, ya sabes, un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme. Era un buen amigo que te daba hasta la camisa. Era querido y lo extrañaremos».
El actor, que tenía 60 años en el momento de su muerte, nació en Montclair, Nueva Jersey (Estados Unidos) en 1965. A lo largo de su carrera cinematográfica interpretó a numerosos villanos del cine.
«El último proyecto de Peter surgió de su pasión por concienciar sobre las muertes a nivel mundial causadas por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de la administración», declaró su representante.
«La mejor manera de honrarlo sería ayudarlo a difundir la información sobre lo que está sucediendo», destacaba.
Con una presencia física imponente y un registro muy marcado por personajes oscuros, Peter Greene se especializó en dar vida a delincuentes, mafiosos y figuras moralmente ambiguas. Sumó más de 40 trabajos entre cine y televisión a lo largo de más de dos décadas de carrera.
Su salto a la popularidad llegó con dos títulos emblemáticos estrenados en 1994: Pulp Fiction, donde interpretó a Zed, el perturbador guardia motero que protagoniza una de las escenas más impactantes del filme de Quentin Tarantino.
También participó en La máscara, en la que dio vida a Dorian Tyrell, el mafioso dueño de un club nocturno y gran antagonista del personaje de Jim Carrey.
A estos papeles se sumaron apariciones en producciones como Sospechosos habituales, Alerta máxima 2 y De ladrón a policía, que consolidaron su imagen como rostro recurrente del cine criminal y de acción de la época.
Jetset
Bad Bunny hace historia y domina el «Hot Latin Songs» de Billboard
El puertorriqueño Bad Bunny sigue siendo un fenómeno imparable en la industria de la música, esta vez, al lograr un hito histórico: ser el primer artista en dominar casi en su totalidad el «Hot Latin Songs» de Billboard.
Benito Ocasio, nombre real del artista, tiene presencia en 29 casillas de un listado de 31, teniendo también otro detalle clave: mantiene el primer lugar de este popular listado con «DtMF», ostentando ya por 47 semanas consecutivas este puesto.
Todo esto, según detalló Billboard, le asegura el primer puesto en la lista Billboard «Hot 100» de todos los géneros a escala mundial, ampliando aún más su radio de éxito a partir de su Show de Medio Tiempo del Súper Bowl.
Precisamente, la versión para Billboard de este show, que dura aproximadamente 14 minutos, se mantiene dentro de este listado, certificando el éxito de dicha actuación por parte del reggaetonero y artista urbano.
Primer concierto en Asia
Pero las novedades en cuanto a la carrera de Bad Bunny no se quedan ahí, ya que ayer mismo confirmó su primer concierto en el continente asiático, al formar parte del «Spotify Billions Club Live», el cual se realizará en Tokio, capital de Japón, el próximo 7 de marzo.
En dicho escenario, Bad Bunny presentará el álbum «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» y todo el repertorio de sus más grandes éxitos. Esta será la primera vez que Bad Bunny llegue al continente asiático, marcando un punto histórico para su carrera.
El «Conejo Malo» no solo formará parte del show, sino que será la cabeza del espectáculo principal, por lo que su presencia en Asia adquiere un valor aún mayor, llevando su carrera a nuevos niveles en la industria musica
Jetset
Murió Billy Steinberg, compositor de «Like a Virgin» de Madonna
El cantautor estadounidense Billy Steinberg, quien escribió la letra de canciones tan conocidas como «Like a Virgin» de Madonna, falleció el lunes en California a los 75 años, informaron medios estadounidenses.
Steinberg murió tras una batalla contra el cáncer, declaró su abogada, Laurie Soriano, a Variety.
El artista también escribió temas para Cindy Lauper («True Colors»), Whitney Houston («So Emotional») o incluso para los Pretenders («I’ll Stand by You»), junto al compositor Tom Kelly.
En 1996 Steinberg recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum «Falling into you», de la canadiense Céline Dion, elegido álbum del año.
El cantautor fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011. «Muchas de sus canciones se han convertido en clásicos intemporales y continúan inspirando a numerosos artistas de renombre», estimó entonces esta institución.