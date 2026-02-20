Naomi Campbell aparece 300 veces en los archivos de Jeffrey Epstein: su nombre era usado para manipular a jóvenes

El nombre de Naomi Campbell (55 años) vuelve a situarse en el foco mediático tras la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

Tal y como ha informado The New York Times, la supermodelo británica aparece de forma reiterada en los millones de archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno al depredador, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en una cárcel de Manhattan.

Según la investigación del diario estadounidense, el nombre de Campbell figura en cerca de 300 documentos, lo que la convierte en una de las celebridades más mencionadas en unos papeles en los que también figuran personalidades de gran peso político y social.

Barcelona como punto de partida, París como escenario de los abusos. Fotografías enviadas para ser evaluadas, transferencias de dinero, mensajes de control y el rostro de Jeffrey Epstein componen el rastro documental del caso de Milena, una joven captada en España por la red del financiero. Años después, ya muerto Epstein, el FBI la identificó como víctima residente en España y reconoció las dificultades para prestarle asistencia desde Europa.

«Es linda pero hay que rehacerle los pechos»: Milena fue la última víctima de Epstein en España, el FBI le dio 6 sesiones de terapia

Los correos electrónicos y registros incluidos en ese material revelan intercambios logísticos en los que la modelo habría solicitado volar en el avión privado de Epstein y coordinado posibles encuentros en su mansión de Nueva York.

Buena parte de esas gestiones se realizaban a través de Lesley Groff, asistente de confianza del financiero durante años.

La documentación también recoge testimonios de víctimas anónimas que, en entrevistas con el FBI, aseguraron haber coincidido con Campbell en actos sociales organizados por Epstein, así como en su residencia neoyorquina e incluso en su isla privada. Entre ellas, Virginia Giuffre, fallecida el pasado año a causa de un suicidio.

Estos elementos, siempre según el diario neoyorquino, apuntan a que la modelo permaneció en la órbita social de Jeffrey Epstein incluso después de que este fuera condenado en Florida en 2008 por solicitación de prostitución de una menor.

Uno de los aspectos más delicados que se desprenden de las transcripciones es la supuesta utilización del nombre de Campbell por parte de Epstein para captar a jóvenes con aspiraciones en el mundo de la moda.

Una víctima que conoció al financiero con apenas 15 años declaró que este le prometió facilitarle trabajo en Victoria’s Secret, asegurándole que conocía tanto a la modelo británica como a influyentes directivos del sector. Otra joven afirmó haber sido presentada a Campbell en la oficina privada de Epstein.

El abogado de la británica, Martin Singer, ha negado tajantemente que su clienta tuviera conocimiento de la conducta criminal del financiero antes de su detención en 2019.

En un comunicado remitido por correo electrónico y recogido por The New York Times, Singer sostiene que Campbell «no sabía nada de su terrible conducta delictiva» y que, de haber sospechado que alguna joven estaba siendo víctima, habría actuado de inmediato.

Asimismo, subraya que la modelo nunca tuvo contrato con la firma de lencería y que, si Epstein utilizó su nombre para impresionar o ganarse la confianza de alguien, lo hizo sin su consentimiento.

El letrado también afirma que Campbell no mantuvo contacto con Epstein tras su arresto en Nueva York y que sus encuentros con él se limitaron a reuniones de carácter profesional.

Además, niega que solicitara la dirección del financiero cuando este ingresó en prisión en Florida en 2008, pese a que su nombre aparece en un documento titulado «Lista de personas que necesitan la dirección de JE»

Conviene subrayar que Campbell no ha sido acusada de ningún delito y que las entrevistas del FBI no aportan pruebas que corroboren las declaraciones de las víctimas en lo relativo a su implicación.

Sin embargo, la reiterada presencia de su nombre en los archivos oficiales vuelve a poner en el foco la pintoresca red de relaciones sociales que rodeó a Epstein y la manera en que este se movía con soltura en entornos de enorme poder e influencia.

