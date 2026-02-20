Jetset
Revelan causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’: una herida de bala en la axila acabó con su vida
Dos meses después de su muerte se ha conocido, por fin, qué causó la muerte del actor estadounidense Peter Greene. Ahora se sabe que falleció de manera accidental.
El intérprete, conocido por sus papeles en películas como Pulp Fiction, La máscara, Sospechosos habituales o Alerta máxima 2, fue hallado muerto el pasado 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side, en Nueva York.
El pasado miércoles, 18 de febrero, la oficina del responsable forense de Nueva York ha comunicado que el deceso del artista se produjo como consecuencia de una herida de bala en la axila izquierda, que también dañó su arteria braquial.
Al parecer, el actor disparó accidentalmente su arma y la herida acabó con su vida. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo, ya que había fallecido cuando lo encontraron.
El New York Daily News fue el primero en informar sobre la muerte de Peter Greene. Su representante, Gregg Edwards, confirmó que fue encontrado muerto en su piso.
En declaraciones ofrecidas a NBC News explicó que fue un vecino quien alertó a las autoridades después de percatarse de que la música en su apartamento estuvo sonando durante más de 24 horas.
La policía tocó la puerta, pero nadie respondió, así que los agentes tuvieron que echarla abajo. Su mánager había hablado con él a principios de esa misma semana.
«Era uno de los mejores actores de reparto del planeta. Nadie interpretó a un villano mejor que Peter», declaró Edwards entonces sobre su talento escénico.
Asimismo, destacaba su calidad humana: «Pero también tenía, ya sabes, un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme. Era un buen amigo que te daba hasta la camisa. Era querido y lo extrañaremos».
El actor, que tenía 60 años en el momento de su muerte, nació en Montclair, Nueva Jersey (Estados Unidos) en 1965. A lo largo de su carrera cinematográfica interpretó a numerosos villanos del cine.
«El último proyecto de Peter surgió de su pasión por concienciar sobre las muertes a nivel mundial causadas por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de la administración», declaró su representante.
«La mejor manera de honrarlo sería ayudarlo a difundir la información sobre lo que está sucediendo», destacaba.
Con una presencia física imponente y un registro muy marcado por personajes oscuros, Peter Greene se especializó en dar vida a delincuentes, mafiosos y figuras moralmente ambiguas. Sumó más de 40 trabajos entre cine y televisión a lo largo de más de dos décadas de carrera.
Su salto a la popularidad llegó con dos títulos emblemáticos estrenados en 1994: Pulp Fiction, donde interpretó a Zed, el perturbador guardia motero que protagoniza una de las escenas más impactantes del filme de Quentin Tarantino.
También participó en La máscara, en la que dio vida a Dorian Tyrell, el mafioso dueño de un club nocturno y gran antagonista del personaje de Jim Carrey.
A estos papeles se sumaron apariciones en producciones como Sospechosos habituales, Alerta máxima 2 y De ladrón a policía, que consolidaron su imagen como rostro recurrente del cine criminal y de acción de la época.
Bad Bunny hace historia y domina el «Hot Latin Songs» de Billboard
El puertorriqueño Bad Bunny sigue siendo un fenómeno imparable en la industria de la música, esta vez, al lograr un hito histórico: ser el primer artista en dominar casi en su totalidad el «Hot Latin Songs» de Billboard.
Benito Ocasio, nombre real del artista, tiene presencia en 29 casillas de un listado de 31, teniendo también otro detalle clave: mantiene el primer lugar de este popular listado con «DtMF», ostentando ya por 47 semanas consecutivas este puesto.
Todo esto, según detalló Billboard, le asegura el primer puesto en la lista Billboard «Hot 100» de todos los géneros a escala mundial, ampliando aún más su radio de éxito a partir de su Show de Medio Tiempo del Súper Bowl.
Precisamente, la versión para Billboard de este show, que dura aproximadamente 14 minutos, se mantiene dentro de este listado, certificando el éxito de dicha actuación por parte del reggaetonero y artista urbano.
Primer concierto en Asia
Pero las novedades en cuanto a la carrera de Bad Bunny no se quedan ahí, ya que ayer mismo confirmó su primer concierto en el continente asiático, al formar parte del «Spotify Billions Club Live», el cual se realizará en Tokio, capital de Japón, el próximo 7 de marzo.
En dicho escenario, Bad Bunny presentará el álbum «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» y todo el repertorio de sus más grandes éxitos. Esta será la primera vez que Bad Bunny llegue al continente asiático, marcando un punto histórico para su carrera.
El «Conejo Malo» no solo formará parte del show, sino que será la cabeza del espectáculo principal, por lo que su presencia en Asia adquiere un valor aún mayor, llevando su carrera a nuevos niveles en la industria musica
Murió Billy Steinberg, compositor de «Like a Virgin» de Madonna
El cantautor estadounidense Billy Steinberg, quien escribió la letra de canciones tan conocidas como «Like a Virgin» de Madonna, falleció el lunes en California a los 75 años, informaron medios estadounidenses.
Steinberg murió tras una batalla contra el cáncer, declaró su abogada, Laurie Soriano, a Variety.
El artista también escribió temas para Cindy Lauper («True Colors»), Whitney Houston («So Emotional») o incluso para los Pretenders («I’ll Stand by You»), junto al compositor Tom Kelly.
En 1996 Steinberg recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum «Falling into you», de la canadiense Céline Dion, elegido álbum del año.
El cantautor fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011. «Muchas de sus canciones se han convertido en clásicos intemporales y continúan inspirando a numerosos artistas de renombre», estimó entonces esta institución.
Murió el documentalista estadounidense Frederick Wiseman a los 96 años
El cineasta documental estadounidense Frederick Wiseman falleció el lunes a los 96 años, confirmó un representante a la AFP.
Wiseman murió pacíficamente en su casa en Cambridge, Massachusetts, según un comunicado de su productora, Zipporah Films.
Durante más de medio siglo, Wiseman, ganador de un Óscar, capturó pacientemente la rutina diaria de algunas de las instituciones más conocidas de Estados Unidos en sus docenas de documentales.
A través de su discreta lente, el trabajo cotidiano de una oficina de asistencia social o las tareas de limpieza de un zoológico municipal se convertían en algo tan apasionante como una película de acción, todo ello sin un locutor de fondo ni entrevistas, algo tabú en el mundo de Wiseman.
Pionero del cine independiente estadounidense, Wiseman rodaba con un equipo de tres personas, mientras que él mismo se encargaba de la edición y la producción, creando películas con una duración de entre una y seis horas, todo ello para presentar una epopeya estadounidense única y fascinante para la pantalla.
«¿Y si el gran novelista estadounidense no escribiera novelas?», titulaba The New York Times su perfil de 2020, al describir la obra de Wiseman como «el equivalente contemporáneo más cercano» a la novela clásica.
Wiseman causó una controversia instantánea con su primera película, «Titicut Follies», que retrató la cruda realidad de un asilo para personas con enfermedades mentales, Bridgewater.
Rodado en 1967, el documental mostró imágenes de maltratos a los pacientes, incluida una polémica escena en la que un hombre era alimentado a la fuerza por un médico mientras fumaba, y las cenizas caían en el embudo de la comida.
En uno de sus proyectos de 2020, llamado «City Hall», regresó a su ciudad natal, Boston. Dos años después realizó una incursión poco frecuente en la ficción con «A Couple», inspirada en la relación y la correspondencia entre León Tolstói y su esposa, Sofía.
En una entrevista con la AFP en 2021, aseguró que la lista de las instituciones sobre las que quería hacer películas era «interminable».