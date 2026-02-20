Revelan causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’: una herida de bala en la axila acabó con su vida

Dos meses después de su muerte se ha conocido, por fin, qué causó la muerte del actor estadounidense Peter Greene. Ahora se sabe que falleció de manera accidental.

El intérprete, conocido por sus papeles en películas como Pulp Fiction, La máscara, Sospechosos habituales o Alerta máxima 2, fue hallado muerto el pasado 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side, en Nueva York.

El pasado miércoles, 18 de febrero, la oficina del responsable forense de Nueva York ha comunicado que el deceso del artista se produjo como consecuencia de una herida de bala en la axila izquierda, que también dañó su arteria braquial.

Al parecer, el actor disparó accidentalmente su arma y la herida acabó con su vida. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo, ya que había fallecido cuando lo encontraron.

El New York Daily News fue el primero en informar sobre la muerte de Peter Greene. Su representante, Gregg Edwards, confirmó que fue encontrado muerto en su piso.

En declaraciones ofrecidas a NBC News explicó que fue un vecino quien alertó a las autoridades después de percatarse de que la música en su apartamento estuvo sonando durante más de 24 horas.

La policía tocó la puerta, pero nadie respondió, así que los agentes tuvieron que echarla abajo. Su mánager había hablado con él a principios de esa misma semana.

«Era uno de los mejores actores de reparto del planeta. Nadie interpretó a un villano mejor que Peter», declaró Edwards entonces sobre su talento escénico.

Asimismo, destacaba su calidad humana: «Pero también tenía, ya sabes, un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme. Era un buen amigo que te daba hasta la camisa. Era querido y lo extrañaremos».

El actor, que tenía 60 años en el momento de su muerte, nació en Montclair, Nueva Jersey (Estados Unidos) en 1965. A lo largo de su carrera cinematográfica interpretó a numerosos villanos del cine.

«El último proyecto de Peter surgió de su pasión por concienciar sobre las muertes a nivel mundial causadas por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de la administración», declaró su representante.

«La mejor manera de honrarlo sería ayudarlo a difundir la información sobre lo que está sucediendo», destacaba.

Con una presencia física imponente y un registro muy marcado por personajes oscuros, Peter Greene se especializó en dar vida a delincuentes, mafiosos y figuras moralmente ambiguas. Sumó más de 40 trabajos entre cine y televisión a lo largo de más de dos décadas de carrera.

Su salto a la popularidad llegó con dos títulos emblemáticos estrenados en 1994: Pulp Fiction, donde interpretó a Zed, el perturbador guardia motero que protagoniza una de las escenas más impactantes del filme de Quentin Tarantino.

También participó en La máscara, en la que dio vida a Dorian Tyrell, el mafioso dueño de un club nocturno y gran antagonista del personaje de Jim Carrey.

A estos papeles se sumaron apariciones en producciones como Sospechosos habituales, Alerta máxima 2 y De ladrón a policía, que consolidaron su imagen como rostro recurrente del cine criminal y de acción de la época.

